Без подарков и театров Согласно мониторингу Общественной палаты России, проведенному с 13 августа по 14 октября 2019 года, более 35% семей с детьми не получают положенные им социальные меры поддержки, потому что просто о них не знают.

с чего всё началось

Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия". Соответствующие выводы были сделаны исходя из результатов всероссийского опроса Общественной палаты России "Семейная политика: меры поддержки глазами семей".

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