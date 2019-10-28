Общество

Газета.RuГазета.RuТреть российских семей не пользуется доступными им льготами

Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия". Соответствующие выводы были сделаны исходя из результатов всероссийского опроса Общественной палаты России "Семейная политика: меры поддержки глазами семей".
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Третья лишняя: 35% семей с детьми недополучают льготы

Без подарков и театров Согласно мониторингу Общественной палаты России, проведенному с 13 августа по 14 октября 2019 года, более 35% семей с детьми не получают положенные им социальные меры поддержки, потому что просто о них не знают.
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