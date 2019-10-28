Общество
Газета.RuТреть российских семей не пользуется доступными им льготами
Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия". Соответствующие выводы были сделаны исходя из результатов всероссийского опроса Общественной палаты России "Семейная политика: меры поддержки глазами семей".
Читать в источнике
Оценить141
с чего всё началось
Без подарков и театров Согласно мониторингу Общественной палаты России, проведенному с 13 августа по 14 октября 2019 года, более 35% семей с детьми не получают положенные им социальные меры поддержки, потому что просто о них не знают.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 10:14, Вашингтон
Гаджеты
Слух: iPhone 2020 года оснастят дисплеями ProMotion
Вести.Хайтек 07:05
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Авто
В России стартовали продажи обновленного Land Rover Discovery Sport
Ценник на Land Rover Discovery Sport 2020 модельного года начинается от 2 930 000 рублей.
АвтоВзгляд 08:43
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновлённой Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня 02:59
Политика
Украина согласилась выполнить решение ВТО по спору с Россией
Украина заявила во Всемирной торговой организации, что планирует выполнить решение ВТО по спору с Россией о пошлинах на нитрат аммония, пишут СМИ со ссылкой на источники в организации.
Взгляд.ру 09:18
Политика
В Брюсселе обсудят транзит российского газа через Украину
28 октября в Брюсселе стартуют новый раунд переговоров на министерском уровне между Россией, Украиной и Еврокомиссией по вопросу транзита российского газа в Европу через Украину.
Московский Комсомолец вчера в 18:15
Общество
Бизнес-омбудсмен предложила создать в Москве частные СИЗО
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева заявила, что столица может стать пилотным регионом для строительства частных следственных изоляторов.
Коммерсантъ 06:49
Общество
Песков поставил под сомнение данные о массовом закрытии бизнеса в РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Кремля по активности малого и среднего бизнеса в стране значительно разошлись со сведениями Министерства экономического развития, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:23
Общество
Роструд напомнил жителям России о короткой рабочей неделе
Дополнительный выходной день ожидает жителей России 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости.
REGNUM 05:42
Происшествия
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 07:51
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены
Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
News.ru вчера в 17:26
Армия и оружие
В Кремле оценили данные о ликвидации лидера ИГ
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о ликвидации главаря террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Газета.Ru 08:35
Общество
Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
РИА Новости 07:51
Политика
Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.
Lenta.ru 05:31
Политика
Путин проведёт переговоры с президентом Кубы 29 октября
Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом 29 октября, сообщается на сайте Кремля.
REGNUM 08:43
Общество
Глава H&M усмотрел угрозу в призывах прекратить потребление
Руководитель сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон полагает, что движение, осуждающее потребление, выступает серьезной социальной угрозой, пишет РБК.
MoneyTimes.Ru 09:22
Футбол
Рибери может получить длительную дисквалификацию за толчки арбитра
Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери может получить дисквалификацию на несколько игр после матча с «Лацио» (1:2) в чемпионате Италии, сообщает Sky Sport.
Чемпионат 02:04
Авто
Новая Hyundai Sonata российской сборки получила ОТТС
В документе указано, что новое поколение седана начнут предлагать с 2,0-литровым 150-сильным и 2,5-литровым агрегатом с отдачей 179 л.с.
Газета DAILY 25 октября в 07:24
Экономика
Минэк предложил увеличить число экспортеров российского сжиженного газа
Арктический СПГ на экспорт Минэкономразвития предложило увеличить число проектов, которым будет разрешено экспортировать СПГ из России, за счет Арктики, внеся изменения в закон "Об экспорте газа".
РБК 09:36
Экономика
Акции «Норникеля» обновили исторический максимум
Обыкновенные акции "Норильского никеля" выросли на 6,3% в ходе торгов Мосбиржи, обновив исторический максимум.
ТАСС 08:47
Политика
Климкин призвал не допустить признания «Азова» террористами в США
Задача Киева — не допустить признания украинского добровольческого полка «Азов» террористической организацией в США, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
RT на русском 08:21
Экономика
Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции
В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
РБК 06:46
Шоу-бизнес
Меладзе заступился за Гагарину после скандала с Кормухиной
Ugpressa.ru 00:44