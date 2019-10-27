Общество
ИзвестияЧисло не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий. К таким выводам пришла Общественная палата России по результатам опроса населения, с которым ознакомились «Известия».
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Около 35% семей с детьми не пользуются положенными по закону льготами.Известиявчера в 17:01
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Происшествия
ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
РБК вчера в 07:23
Происшествия
В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом.
РБК 02:45
Шоу-бизнес
Алла Пугачева удивила Максима Галкина новой причёской
Юморист Максим Галкин частенько радует поклонников Аллы Пугачёвой новыми снимками Примадонны.
Paparazzi.ru 02:33
Общество
В Тверской области устраняют последствия ночной стихии
На местах аварий задействованы специалисты «Россети Центр», ООО «Опора», ГУ МЧС России по Тверской области, переброшены дополнительные силы и средства других филиалов «Россети Центр».
Все о Твери и Тверской области 02:55
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова, одержавшая победу на этапе Гран-при Skate Canada c двумя мировыми рекордами, высказалась после выступления в произвольной программе.
Газета.Ru 26 октября в 18:37
Авто
Lamborghini анонсировала гоночный суперкар
Компания Lamborghini готовит к премьере топ-модель бренда, разработка которой ведется совместно с заводской гоночной командой Squadra Corse.
Тарантас Ньюс 02:23
Культура
Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Кинорежиссер Дэвид Линч получил в воскресенье почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award).
ТАСС вчера в 23:47
Политика
Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе
Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
ТАСС вчера в 17:02
Гаджеты
BIOS с AGESA 1.0.0.4 действительно повышают частоту AMD Ryzen 3000
Напомним, что ранее в этом месяце компания MSI сообщила, что новые библиотеки AGESA 1.0.0.4 принесут более 100 улучшений системам на базе процессоров Ryzen 3000.
3DNews 25 октября в 06:34
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Политика
Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ.
Газета.Ru 03:53
Гаджеты
Windows 10X от Microsoft появится на ноутбуках
Новая операционная система Windows 10X, которую разработала корпорация Microsoft для устройств с двумя экранами, будет доступна на обычных ноутбуках.
Народные новости 01:14
Наука
Ученые узнали, что находится внутри мумии древнеегипетской кошки
Французские ученые благодаря рентгеновским снимкам и методу 3D-моделирования смогли заглянуть внутрь мумии древнеегипетской кошки.
Вечерний курьер 04:07
Политика
Посол РФ объяснил жесткие меры США против Бутиной
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что если бы осужденная в Соединенных Штатах Мария Бутина не была россиянкой, в отношении нее не были бы приняты столь жесткие меры.
Известия вчера в 23:48
Шоу-бизнес
Участник шоу «Голос» рассказал, почему не пожал руку Валерию Сюткину
Участник шоу «Голос» Даниил Королев не пожал руку Валерию Сюткину из-за того, что переволновался.
АБН 26 октября в 08:10
Гаджеты
Стали известны характеристики смартфона Redmi Note 8T
В основе Redmi Note 8T платформа SoC Snapdragon 665, на которой сделан Note 8. И между этими двумя аппаратами практически нет отличий.
ToDay News Ufa 26 октября в 17:10
Здоровье
В Тюмени запретили продажу рыбы из-за редкой гаффской болезни
Редкая гаффская болезнь стала причиной запрета на несанкционированную продажу рыбы в Тюменской области, сообщает ТАСС.
Национальное Аграрное Агентство 02:07
Армия и оружие
В США представлен план захвата НАТО Калининградской области
Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.
Газета.Ru вчера в 03:32
Армия и оружие
На аль-Багдади вывел его помощник
Окончательно установить местонахождение аль-Багдади удалось в этом году в ходе совместной операции разведок США, Турции и Ирака.
Вести.Ru 01:45
Футбол
Кристиан Нобоа: «Уверен, что Бердыев еще не сказал последнего слова»
Интервью самого русского иностранца РПЛ о "Рубине", семье, Семаке Нобоа уже больше 12 лет живет и играет в России.
БИЗНЕС Online 01:40
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
RT на русском 02:02
Происшествия
В Челябинской области задержан глава Нагайбакского района
REGNUM 25 октября в 11:59
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Авто
«УАЗ» рассказал об уникальном автодоме на базе «Буханки»
На сей раз внимания удостоился автодом Adventure Camper, построенный итальянской фирмой Schieppati на базе УАЗ-452 «Буханка».
Автоновости дня 26 октября в 10:37
Экономика
Доедим и вывезем: как Россия превращается в экспортера продовольствия
Многие другие за последние годы выросли настолько сильно, что Россия стала превращаться в продовольственного экспортера по множеству позиций.
Известия вчера в 17:02
Экономика
«Дом.рф» снизил ставки по ипотеке
«Базовая ставка банка на покупку жилья на первичном рынке составляет 8,7 процента, что ниже целевого значения средних ипотечных ставок, определенных в нацпроекте "Жилье и городская среда" на 2019 год (8,9 процента)», — отмечается в сообщении.
Lenta.ru 03:28
Общество
Дания одобрила строительство конкурента «Северного потока-2»
Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, по которому в Польшу будет поставляться норвежский газ.
Национальная служба новостей 25 октября в 10:00