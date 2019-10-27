Около 35% семей с детьми не пользуются положенными по закону льготами.

с чего всё началось

Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий. К таким выводам пришла Общественная палата России по результатам опроса населения, с которым ознакомились «Известия».

Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%

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