Общество
КоммерсантъТреть российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
Более 35% российских семей с детьми не получают льготы из-за того, что не знают о существовании положенной им помощи, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общественной палатой России.
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с чего всё началось
Без подарков и театров Согласно мониторингу Общественной палаты России, проведенному с 13 августа по 14 октября 2019 года, более 35% семей с детьми не получают положенные им социальные меры поддержки, потому что просто о них не знают.Известиявчера в 17:01
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