Без подарков и театров Согласно мониторингу Общественной палаты России, проведенному с 13 августа по 14 октября 2019 года, более 35% семей с детьми не получают положенные им социальные меры поддержки, потому что просто о них не знают.

с чего всё началось

Более 35% российских семей с детьми не получают льготы из-за того, что не знают о существовании положенной им помощи, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общественной палатой России.

Треть российских семей с детьми не знают о положенных им льготах

Политика Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете В России пропаганда наркотиков в интернете станет уголовно наказуемым деянием.

Общество Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.

Происшествия Автобус и пять машин столкнулись в Ленобласти Автобус и пять машин столкнулись на трассе в Ленинградской области, в результате аварии погиб один человек и трое пострадали, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

Гаджеты Топ за свои деньги. Xiaomi готовит дешевый смартфон с крутой камерой 5 ноября компания Xiaomi намерена представить новый смартфон Mi CC9 Pro, который получит 108-мегапиксельную камеру с пятикратным оптическим зумом.

Шоу-бизнес Сын Тимати испытал на себе волшебное влияние корейской музыки Пока Тимати отрывается на Мальдивах, Анастасия Решетова заботится о его сыне дома.

Происшествия Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье Читинский гарнизонный военный суд на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, по данным следствия, застрелившего восьмерых сослуживцев, сообщила РИА Новости помощник судьи Анна Бегишева.

Экономика В Госдуму внесли поправки о наказании за незаконное кредитование Сенатор Николай Журавлев и группа депутатов внесли в Госдуму пакет поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, предусматривающих уголовную ответственность для нелегальных кредиторов.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх» Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у компании «Стерх». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Гаджеты Телевизоры LG получат загнутые экраны В 2020 году на CES будет показан телевизор с экраном-водопадом.

Транспорт Названа стоимость проезда по трассе М-11 Москва-Петербург В сообщении отмечается, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 Москва-Петербург, поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.

Происшествия Пилот пропавшего частного самолета в Пермском крае погиб Полиция и спасатели обнаружили место падения частного легкомоторного самолета, который пропал в субботу в Пермском крае.

Политика В МИД считают, что западная политика изоляции РФ провалилась Западная политика изоляции РФ провалилась. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Шоу-бизнес Любовь Успенская рассказала, что не носит нижнее бельё Любовь Успенская ошеломила своих поклонников внезапным признанием, сделанным ею в рамках передачи "Бар в большом городе" с Ириной Чесноковой.

Здоровье Гипертоники смогут бесплатно получить тонометры по ОМС Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".

Космос Селфи актрисы свалилось с неба на ферму В рамках рекламной кампании «SpaceSelfie» Samsung отправил 24 октября этого года в стратосферу фотографию актрисы Кары Делевин, снятую на смартфон Galaxy S10 Plus.

Общество Правительство позволит строить жилье ближе к аэропортам Уровень шума используется для определения границ приаэродромной территории, на которой ограничено строительство жилья.

Политика Россияне стали меньше бояться военного нападения на страну Чуть меньше трети россиян (31%) опасаются военного нападения на Россию, при этом больше половины из них (53%) верят, что такая угроза исходит со стороны США, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Спорт Пахноцкая: 4 ноября WADA в любом случае рассмотрит российский вопрос По словам Пахноцкой, международная организация в любом случае проведет заседание, даже если не получит рекомендаций от комитета по соответствию.