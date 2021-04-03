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Общественное телевидение России

Треть российских семей тратит на продукты и ЖКУ до половины своего бюджета

Расходы почти половины российских семей на необходимые товары и услуги – продукты питания, коммунальные и транспортные платежи – составляют от 15 до 30 тысяч рублей в месяц. Для трети россиян это 25-50% их бюджета.В источнике
С чего всё началось

Россияне рассказали, сколько тратят на продукты в месяц

Большинство российских семей тратит на самые необходимые товары и услуги, включая продукты питания, коммунальные платежи и транспорт, 25-50% своего бюджета, или 15-30 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть в распоряжении РИА Новости.
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