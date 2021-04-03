Треть российских семей тратит на продукты и ЖКУ до половины своего бюджета
Расходы почти половины российских семей на необходимые товары и услуги – продукты питания, коммунальные и транспортные платежи – составляют от 15 до 30 тысяч рублей в месяц. Для трети россиян это 25-50% их бюджета.В источнике
С чего всё началось
Россияне рассказали, сколько тратят на продукты в месяц
Большинство российских семей тратит на самые необходимые товары и услуги, включая продукты питания, коммунальные платежи и транспорт, 25-50% своего бюджета, или 15-30 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 02:02