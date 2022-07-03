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Треть россиян для комфортной жизни хочет получать 100 тысяч рублей в месяц

Соответствующее исследование провела на днях финансовая онлайн-платформа Webbankir.
Актуальные Новости
Еще 30% опрошенных заявили, что для нормальной жизни нужно зарабатывать 70–100 тыс. рублей, а 25,9% назвали диапазон от 50 до 70 тыс. рублей.
Газета.Ru
Опрос проводился среди 1500 человек по всей России.
Газета.Ru
Существенно изменилась и доля самых скромных в своих оценках респондентов, кого устраивает доход ниже 35 тысяч рублей в месяц.
ПРАЙМ

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Россияне назвали желаемый размер зарплаты для комфортной жизни
Рамблер04:00
Треть россиян для комфортной жизни хочет получать 100 тысяч рублей в месяц
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Эксперты Webbankir выяснили, какую зарплату хотят россияне для комфортной жизни
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Опрос — лишь 2,5% работающих граждан довольны зарплатой в 35 тыс. руб
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Опрос: треть россиян хотят получать от 100 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни
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