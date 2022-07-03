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Треть россиян для комфортной жизни хочет получать 100 тысяч рублей в месяц

Соответствующее исследование провела на днях финансовая онлайн-платформа Webbankir.
Актуальные Новости
Отмечается, что сумму в 100 тыс. рублей назвали 32,5% респондентов.
Рамблер
Два года назад в рамках исследования только 15,4% респондентов считали оптимальной суммой от 100 тыс. рублей в месяц, 25,1% опрошенных - 70–100 тыс. рублей, 31,6% - 50–70 тыс. рублей.
Газета.Ru
Опрос проводился среди 1500 человек по всей России.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Россияне назвали зарплату для комфортной жизни
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Треть россиян для комфортной жизни хочет получать 100 тысяч рублей в месяц
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Россияне назвали желаемый размер зарплаты для комфортной жизни
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Опрос — лишь 2,5% работающих граждан довольны зарплатой в 35 тыс. руб
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Россияне назвали желаемый размер зарплаты для комфортной жизни
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Эксперты Webbankir выяснили, какую зарплату хотят россияне для комфортной жизни
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