Менее трети россиян (31%) хотели бы прекратить работать до того, как им исполнится 55 лет, если бы могли сами выбирать возраст выхода на пенсию. Об этом свидетельствуют данные исследования (есть у РБК), проведенного сервисом «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.

с чего всё началось

Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка". Около 39% женщин и 23% мужчин мечтают об этом. А остальные 69% хотят поработать и после 55 лет.

Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет

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