Общество

Вести.RuВести.RuТреть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет

Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка". Около 39% женщин и 23% мужчин мечтают об этом. А остальные 69% хотят поработать и после 55 лет.
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с чего всё началось

Россияне оценили возможность выхода на пенсию раньше срока

Менее трети россиян (31%) хотели бы прекратить работать до того, как им исполнится 55 лет, если бы могли сами выбирать возраст выхода на пенсию. Об этом свидетельствуют данные исследования (есть у РБК), проведенного сервисом «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.
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РБКвчера в 23:00
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