Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет

Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка". Около 69% опрошенных завершили бы трудовую деятельность после 55 лет, но 27% хотели бы уйти на пенсию в 55–60 лет.