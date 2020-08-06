Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет
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Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка". Около 69% опрошенных завершили бы трудовую деятельность после 55 лет, но 27% хотели бы уйти на пенсию в 55–60 лет.В источнике
С чего всё началось
Россияне оценили возможность выхода на пенсию раньше срока
Менее трети россиян (31%) хотели бы прекратить работать до того, как им исполнится 55 лет, если бы могли сами выбирать возраст выхода на пенсию. Об этом свидетельствуют данные исследования (есть у РБК), проведенного сервисом «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.
РБК23:00
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