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Вести.Ru
Вести.Ru

Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет

Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка". Около 69% опрошенных завершили бы трудовую деятельность после 55 лет, но 27% хотели бы уйти на пенсию в 55–60 лет.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россияне оценили возможность выхода на пенсию раньше срока

Менее трети россиян (31%) хотели бы прекратить работать до того, как им исполнится 55 лет, если бы могли сами выбирать возраст выхода на пенсию. Об этом свидетельствуют данные исследования (есть у РБК), проведенного сервисом «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.
РБК23:00
Подробнее о событии
РИА Новости

Россияне рассказали об отношении к досрочному выходу на пенсию

РИА Новости02:50
Lenta.ru

Россияне задумались о выходе на пенсию раньше срока

Lenta.ru01:15
РЕН ТВ

Россияне оценили возможность досрочного выхода на пенсию

РЕН ТВ23:41
Коммерсантъ

«Работа.ру»: почти треть россиян хотели бы перестать работать до 55 лет

Коммерсантъ00:24
URA.Ru

Россияне отказались уходить на пенсию раньше срока. Некоторые готовы работать и после 70 лет

URA.Ru23:39
ТАСС

Опрос: почти треть россиян мечтают завершить карьеру до 55 лет

ТАСС23:33
РБК

Россияне оценили возможность выхода на пенсию раньше срока

РБК23:00
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