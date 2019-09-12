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News.ruТреть россиян оказались должниками по транспортному налогу
Годовая задолженность по транспортному налогу в России составляет в среднем 30% от всех начислений. Наибольшую сложность вызывает работа с долгами физлиц в регионах. В ряде регионов этот показатель превышает 60%.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 09:20, Вашингтон
Общество
В России запретили выгонять школьников с уроков из-за внешнего вида
Министерство просвещения России считает, что руководство школ не должно выгонять с уроков школьников, которые не придерживаются на занятиях делового стиля.
Lenta.ru 09:01
Космос
Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос
Московский Комсомолец вчера в 02:55
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Футбол
Моуринью считает Роналду феноменом
Бывший тренер «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал четыре гола нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в ворота Литвы (5:1) в матче отборочного турнира Евро-2020.
Sportbox.RU вчера в 21:16
Космос
Роскосмос рассекретил документы по первым экспедициям на Луну
Роскосмос обнародовал на своем сайте ряд документов советской лунной программы.
РЕН ТВ 06:21
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru вчера в 05:57
Политика
Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal
Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal.
Газета.Ru 08:03
Экономика
Россияне смогут изъять пенсионные накопления досрочно
В рамках разрабатываемого Минфином законопроекта «О гарантированном пенсионном продукте» россияне смогут изымать пенсионные накопления досрочно.
9111.ru 05:52
Финансы
ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
Ведомости 08:01
Армия и оружие
В МИД РФ заявили о риске возникновения ядерной войны
Существует риск возникновения ядерной войны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская газета 04:48
Политика
В ГП рассказали о планах США вмешаться в дела России в 2017 году
Соединённые Штаты ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России с помощью акта Магнитского, заявил глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.
RT на русском 06:56
Политика
Назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками полиции Москвы
Начальником управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве стал генерал-майор полиции Андрей Янишевский, говорится в сообщении ведомства.
Коммерсантъ 08:09
Шоу-бизнес
Юлия Барановская назвала себя женой и показала фото в свадебном платье
Юлия Барановская разместила в блоге видео из Дагестана. Звезда побывала в древней крепости, расположенной в Дербенте.
Комсомольская правда 06:45
Общество
За последние 10 лет «средний россиянин» стал старше на полтора года
Отмечается также, что почти за 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года: по данным статистической службы на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.
Вести.Ru 05:15
Политика
МИД Украины отреагировал на информацию о приостановке договоров с РФ
Украинское Министерство иностранных дел прокомментировало распространенные в СМИ сведения о приостановке расторжения двусторонних договоров с Россией после избрания президентом Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru 08:20
Шоу-бизнес
Богомолов похудел почти на 20 килограммов ради свадьбы с Собчак
Режиссер театра и кино Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с бывшей кандидаткой в президенты России Ксенией Собчак.
Lenta.ru 08:54
Политика
Израиль обвинили в шпионаже за президентом США
Один из источников указал, что шпионские устройства, вероятно, предназначались непосредственно для слежки за Трампом, а также его ближайшими помощниками и соратниками.
Lenta.ru 08:54
Происшествия
На Дону вынесли приговор экс-следователю ФСБ за взятку в 55 млн рублей
В Ростове-на-Дону экс-следователь по особо важным делам ФСБ России по Краснодарскому краю приговорен к 14 годам колонии строго режима за сговор с целью получения взятки в размере 55 миллионов рублей.
Российская газета 08:42
Политика
Захарова уличила уволенного Болтона во лжи о России
Помощник главы США по нацбезопасности Джон Болтон, уволенный 10 сентября, скрывал реальное положение дел в администрации президента и распространял фейки о России.
URA.Ru вчера в 07:26
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Политика
«Зеленые человечки» в Раде: Автору заявления устроят «публичную порку»
Сама депутат уже заявила, что ей хотят устроить «публичную порку».
REGNUM 03:05
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Перед самопровозглашенной Донецкой республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.
Известия 09:14
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43