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News.ruNews.ruТреть россиян оказались должниками по транспортному налогу

Годовая задолженность по транспортному налогу в России составляет в среднем 30% от всех начислений. Наибольшую сложность вызывает работа с долгами физлиц в регионах. В ряде регионов этот показатель превышает 60%.
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Средняя задолженность россиян по транспортному налогу - 30% от годовых начислений

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Перед самопровозглашенной Донецкой республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.
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