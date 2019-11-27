Общество

РБКРБКТреть россиян отказались переходить на фриланс

В результате, как показал опрос, уже сейчас треть россиян имеют подработку или даже полноценную работу, теоретически позволяющую причислить их к самозанятым, отмечается в сообщении Сбербанка.
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с чего всё началось

Треть россиян отказались переходить на фриланс

Большинство экономически активных россиян в возрасте старше 18 лет (72%) рассматривают возможность отказа от работы с официальным оформлением в штат и перехода на фриланс, свидетельствуют результаты опроса, проведенного НПФ Сбербанка и сервисом «Работа.ру» (есть в распоряжении РБК).
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