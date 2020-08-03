Общество
РБКТреть россиян приготовились к снижению зарплаты
Треть россиян ожидают снижения их зарплат по итогам 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру», поступившие в РБК.
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с чего всё началось
Треть россиян ожидают снижения их зарплат по итогам 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру», поступившие в РБК. Так, на вопрос, ожидают ли они изменения зарплаты в этом году, 34% респондентов предположили, что их зарплата снизится.РБКвчера в 22:30
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Экономика
Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей
Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей Чиновники и нефтяники вступают в самый крупный за последние два года конфликт по налогам.
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Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
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По делу о гибели четырех человек на Алтае задержан директор турбазы
Сотрудники Следственного комитета России задержали директора туристической базы «Глобус» на Алтае, где погибла семья из четырех человек.
Lenta.ru вчера в 03:29
Происшествия
Адвокат рассказал, как могут оправдать Ефремова
Адвокат Борис Локшин назвал два случая, при которых артиста Михаила Ефремова могут оправдать по делу о ДТП.
Газета.Ru вчера в 19:41
Происшествия
Возгорание произошло на ТЭЦ-2 в Норильске
На Норильской ТЭЦ-2 произошло возгорание в закрытом распределительном устройстве-110.
Газета.Ru 01:50
Общество
«Вектор» начнёт массовое производство вакцины от коронавируса в ноябре
Новосибирский центр вирусологии и иммунологии «Вектор» планирует начать массовое производство вакцины от коронавируса в ноябре, об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 1».
АиФ Новосибирск вчера в 23:03
Общество
Гидрометцентр предупредил о температуре выше нормы в ряде регионов
Температура выше нормы ждёт ряд российских регионов на рабочей неделе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 01:12
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
Мантуров заявил об изучении возможности внедрения сети 6G в России
Россия изучает возможности внедрения сетей связи шестого поколения 6G.
Известия 00:18
Общество
В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Абхазии предложили ввести на границе республики с Россией ограничительные меры в связи с открытием границы.
RT на русском вчера в 16:47
Экономика
Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей
Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.
REGNUM 01:33
Гаджеты
Пользователи губят аккумуляторы смартфонов неправильным использованием
Оптимальным же режимом — для аккумулятора — эксперты считают разрядку аккумулятора до 40% и зарядку до 80%.
ИА Красная Весна вчера в 23:15
Здоровье
Перечислены правила, вдвое снижающие риск развития деменции
Эксперты перечислили факторы, убрав которые, можно в два раза снизить риск развития деменции.
ToDay News Ufa вчера в 16:20
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Асмус прокомментировала сообщения о свадьбе Харламова
Асмус находится под пристальным вниманием своих поклонников после того, как они с шоуменом Гариком Харламовым объявили о разводе.
Аргументы недели вчера в 16:02
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 18 миллионов
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 18 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
РИА Новости вчера в 22:56
Здоровье
Страховщики не оплатят самолечение от COVID-19 в Турции
Если COVID-19 подтвердится и у них, обсервацию оплатят.
Известия вчера в 18:30
Экономика
Минфин предложил сократить военные расходы на сотни миллиардов рублей
Согласно опубликованному ведомством документу, финансирование программы «Обеспечение обороноспособности страны» в ближайшие три года следует сократить на 323 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 17:11
Политика
Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
РБК 00:00
Футбол
Команды исполнят в фирменном стиле: забьют, пропустят, пробьют тотал. Прогноз на «Шахтер» — «Вольфсбург»
В первом тайме «Шахтер» повел после гола Жуниора Мораеса, затем команды по разу не забили пенальти, «Вольфсбургу» удалось сравнять после перерыва, но Маркос Антониу все же принес победу украинскому клубу.
Sport24.ru 01 августа в 18:30
Шоу-бизнес
Петросян ошарашил Степаненко ночным объявлением о разводе
Знаменитая артистка Елена Степаненко рассказала, как ей бывший супруг Евгений Петросян рассказал ей о разводе.
РЕН ТВ вчера в 21:38
Общество
Поклонская предложила ввести спецназ в Феодосию и навести там порядок
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в ходе рабочего визита посетила крымский город Феодосию.
Территория новостей вчера в 02:49
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар по военным целям ХАМАС в секторе Газа
Израильские истребители поразили военные цели движения ХАМАС в секторе Газа.
Российская газета вчера в 19:20
Политика
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Сегодня, 31 июля, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о возможности продолжительного голосования на выборах и референдумах.
Readovka.ru 31 июля в 08:31
Происшествия
В Приамурье устраняют разлив нефтепродуктов на реке Селемджа
Специалисты компании по ликвидации разлива нефтепродуктов в Амурской области доставили 200 кг сорбента и 150 м бонового заграждения для устранения загрязнения на реке Селемджа.
ТАСС 00:28
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
Происшествия
На Урале арестован участник пикета в поддержку протестов в Хабаровске
REGNUM вчера в 11:57
Кино
Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения «Аватара»
Известный канадский режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе несколько готовых кадров из второй части "Аватара".
Piter.tv 00:32