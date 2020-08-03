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Общественное телевидение России
Общественное телевидение России

Треть россиян ожидает снижения своих зарплат в 2020 году

Треть россиян ожидают, что к концу текущего года их доходы уменьшатся. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследования сервиса «Работа.ру». По мнению 46% граждан, в текущем году их зарплаты не изменятся, а каждый пятый считает, что будет получать больше.В источнике
С чего всё началось
РБК

Треть россиян приготовились к снижению зарплаты

Треть россиян ожидают снижения их зарплат по итогам 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру», поступившие в РБК. Так, на вопрос, ожидают ли они изменения зарплаты в этом году, 34% респондентов предположили, что их зарплата снизится.
РБК22:30
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Общественное телевидение России

Треть россиян ожидает снижения своих зарплат в 2020 году

Общественное телевидение России01:31
ТВ Центр

34% россиян приготовились к снижению зарплаты

ТВ Центр01:21
URA.Ru

Треть россиян ожидает снижения зарплаты

URA.Ru23:26
ПРАЙМ

СМИ: треть россиян ожидают снижения зарплаты

ПРАЙМ00:38
Росбалт

Треть россиян готовятся к снижению зарплаты

Росбалт23:59
Профиль

Треть россиян приготовились к снижению зарплаты в 2020 году

Профиль01:11
РБК

Треть россиян приготовились к снижению зарплаты

РБК22:30

Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

В 80 из 85 регионов России заболеваемость коронавирусом снижается или стабилизировалась, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «России 1». «Ситуация в каждом субъекте разная, и преимущественно на сегодняшний день [есть] 80 субъектов Российской Федерации, где или четкая стабилизация, или снижение», ‒ рассказала Попова (цитата по ТАСС).
Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
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