Треть россиян ожидает снижения своих зарплат в 2020 году
Треть россиян ожидают, что к концу текущего года их доходы уменьшатся. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследования сервиса «Работа.ру». По мнению 46% граждан, в текущем году их зарплаты не изменятся, а каждый пятый считает, что будет получать больше.В источнике
С чего всё началось
Треть россиян приготовились к снижению зарплаты
Треть россиян ожидают снижения их зарплат по итогам 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру», поступившие в РБК. Так, на вопрос, ожидают ли они изменения зарплаты в этом году, 34% респондентов предположили, что их зарплата снизится.
РБК22:30
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