Треть россиян ожидает снижения своих зарплат в 2020 году

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Треть россиян ожидают, что к концу текущего года их доходы уменьшатся. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследования сервиса «Работа.ру». По мнению 46% граждан, в текущем году их зарплаты не изменятся, а каждый пятый считает, что будет получать больше.