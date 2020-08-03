Общество
Эхо МосквыТреть россиян ожидает снижения зарплат по итогам года
Рост зарплат будет лишь ненамного опережать инфляцию, а в отдельные кварталы средние зарплаты могут снижаться, считают авторы исследования. По данным Росстата предпринимательские доходы россиян из-за пандемии коронавируса и снижения курса рубля упали до минимума за 20 лет.
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с чего всё началось
Треть россиян ожидают снижения их зарплат по итогам 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру», поступившие в РБК. Так, на вопрос, ожидают ли они изменения зарплаты в этом году, 34% респондентов предположили, что их зарплата снизится.РБКвчера в 22:30
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СК возбудил дело после исчезновения 10-летнего ребенка в Подмосковье
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Футбол
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Происшествия
Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта
Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве.
ТАСС 11:17
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК.
Ведомости 02:24
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
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РБК 11:59
Общество
РФПИ ожидает регистрацию вакцины от коронавируса в ближайшие 10 дней
По прогнозам Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отечественную вакцину от коронавируса зарегистрируют в течение десяти дней, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».
Коммерсантъ 11:15
Здоровье
В 22 округах Подмосковья не выявили новых случаев коронавируса
По данным оперативного штаба по распространению и мониторингу ситуации с коронавирусом по Подмосковью, за минувшие сутки в регионе выявлено 160 новых зараженных.
Live24 09:09
Общество
Рособрнадзор одобрил отмену обязательного ЕГЭ по иностранным языкам
Врио главы Рособрнадзор Анзор Музаев заявил, что Рособрнадзор поддерживает решение Минпросвещения отказаться от обязательного ЕГЭ по иностранным языкам, передает РИА Новости.
Радио Sputnik 06:32
Политика
ФСБ: обвинение Сафронову не связано с журналистской деятельностью
ФСБ РФ не связывает предъявленное советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову обвинение в госизмене с его журналистской деятельностью, сообщает Союз журналистов России со ссылкой на полученный от ФСБ ответ.
РИА Новости 10:14
Армия и оружие
Боевики ПНС направляют внедорожники и зенитные орудия на восток Ливии
Сирийские боевики, которых направила в Ливию Турция, направились по шоссе на восток страны для провокаций против Ливийской национальной армии (ЛНА), передает Twitter-аккаунт ViewsOnLibya.
ФАН 10:36
Общество
Международное авиасообщение возобновляется в аэропорту Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону аэропорт Платов готовится возобновить авиасообщение в понедельник, 3 августа.
Газета.Ru 00:25
Общество
ВОЗ завершила работу в Китае по установлению происхождения COVID-19
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) завершили работу по расследованию происхождения коронавируса в Китае.
Деловое.ТВ 09:21
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Шоумен и сендап-комик Максим Галкин отказался давать комментарий касательно своего развода с Аллой Пугачевой.
CT news 12:06
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ответила на слухи о женитьбе Гарика Харламова
Кристина Асмус прокомментировала слухи о женитьбе своего бывшего мужа Гарика Харламова. Супруги о своём разводе сообщили ещё в июне.
Discover24 04:56
Футбол
В Англии начнут удалять футболистов за умышленный кашель
Красной карточки будут удостоены и те игроки, которые позволяют себе плеваться на поле во время матчей.
Матч ТВ 12:15
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM 07:31
Политика
На Хоккайдо собрался митинг, где требуют «возврата» Россией Курильских островов
На самом северном японском острове Хоккайдо в городе Немуро провели митинг, на котором местные жители потребовали возврата этих российских территорий Японии.
Военное обозрение 08:09
Общество
Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа
Как сообщили специалисты, за добросовестное соблюдение режима самоизоляции всем гражданам в возрасте старше 65 лет выплатят денежные средства в столице и столичном регионе, а также – в Санкт-Петербурге, Крыму, Якутии, ХМАО.
Цензуры.Нет 04:14
Общество
Свердловский губернатор предложил увеличить тарифы на ЖКУ на 5,24%
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил поднять размер платы с граждан за жилищно-коммунальные услуги на 5,24% в 2021 году.
Urbc.Ru 07:34
Футбол
«Матч ТВ» покажет игры «Спартака» и «Зенита»
«Матч ТВ» покажет два матча 1-го тура РПЛ-2020/21.
Спорт день за днем 05:39
Политика
МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян
МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Газета.Ru 10:40
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Google показал сразу три «пиксельфона»
Вести.Ru 12:06
Общество
Начальник петербургского метро решил уволиться после 30 лет работы
Начальник метрополитена Санкт-Петербурга Владимир Гарюгин в ближайшее время покинет свой пост.
РБК 09:25
Общество
Доходы главы Крыма за прошлый год составили 4,3 млн рублей
Аргументы и Факты - Крым 06:37
Происшествия
Мужчина, угрожавший взорвать банк в Киеве, задержан
Спецназ СБУ задержал Сухроба Каримова, захватившего заложницу в бизнес-центре в Киеве и угрожавшего взорвать бомбу, передает РИА Новости.
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