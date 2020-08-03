Общество
Эхо МосквыТреть россиян ожидает снижения зарплат по итогам года
Рост зарплат будет лишь ненамного опережать инфляцию, а в отдельные кварталы средние зарплаты могут снижаться, считают авторы исследования. По данным Росстата предпринимательские доходы россиян из-за пандемии коронавируса и снижения курса рубля упали до минимума за 20 лет.
Читать в источнике
Оценить28
с чего всё началось
Треть россиян ожидают снижения их зарплат по итогам 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру», поступившие в РБК. Так, на вопрос, ожидают ли они изменения зарплаты в этом году, 34% респондентов предположили, что их зарплата снизится.РБКвчера в 22:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 04:31, Ашберн
Кино
Netflix снимет фильм по мотивам игры Beyond Good & Evil
RuNews24.ru вчера в 09:09
Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
РИА Новости вчера в 13:31
Происшествия
Жители Читы остались без воды из-за обрушения котлована
В Чите без воды остались жители значительной части центра города.
Интерфакс 01:46
Общество
В Калининградской области зафиксировали 12 случаев коронавируса
В Калининградской области за сутки выявили 12 случаев коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в региональном оперштабе.
FlashNord 03:57
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20% до 15%.
РБК 04:05
Происшествия
Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью
Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
Lenta.ru 04:02
Происшествия
Разбившего окно машины ФСО на Параде Победы солдата досрочно уволили
Рядовой-срочник, виновный в инциденте, который произошел во время парада Победы 24 июня в Москве, комиссован по состоянию здоровья.
Московский Комсомолец 01 августа в 08:05
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС вчера в 03:19
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
Власти расширят список производимых в России важных лекарств
Впервые за последние 10 лет правительство пересмотрит перечень стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России.
РБК 04:10
Футбол
«Зенит» является фаворитом в матче за Суперкубок России
Ловрен допустил, что сможет сыграть с "Локомотивом" за Суперкубок России Около 7 тысяч болельщиков могут посетить матч за Суперкубок "Зенит" – "Локомотив" "Локомотив" может выйти вторым составом на матч за Суперкубок с "Зенитом"
Metaratings 04:00
Армия и оружие
Мантуров сообщил о решении проблем с компонентами «Арматы»
Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что проблемы с компонентами новейшего российского танка Т-14 "Армата" решены, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:42
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
РБК 00:00
Политика
Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
Экономика
ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность
2019 год стал рекордным по доходу от инвестирования пенсионных накоплений государственной управляющей компанией ВЭБ (УК ВЭБ) за последние годы и превысил средний доход, полученный от инвестирования негосударственными пенсионными фондами (8,2% годовых).
Ведомости вчера в 16:45
Общество
Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»
Причиной для наложения столь крупного штрафа стал отказ «Газпрома» предоставить UOKiK запрошенные регулятором данные о контрактах, заключенных его «дочкой» Nord Stream 2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 02:43
Кино
Дэйв Батиста не смог получить роль Бэйна в «Бэтмене»
Kinonews.ru вчера в 05:24
Общество
ФСБ задержала более 40 подпольных оружейников
ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержала 42 человека, которые подозреваются в создании подпольных мастерских, где гражданские образцы оружия переделывались в боевые аналоги.
РБК 03:28
Общество
Фургал отказался от основного адвоката
Представлявший интересы экс-губернатора Хабаровского края адвокат Борис Кожемякин сообщил РИА Новости, что Сергей Фургал отказался от его услуг, не объяснив причину такого решения.
РИА Новости 04:14
Армия и оружие
The National Interest назвал преимущество РФ перед США
Эксперт американского издания The National Interest Калеб Ларсон опубликовал статью, в которой заявил, что принятие на вооружение новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» предоставит России ощутимое преимущество перед Соединенными Штатами.
Военное дело 01:06
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
Шоу-бизнес
Марина Неелова объяснила уход Сергея Гармаша из «Современника»
RuNews24.ru вчера в 19:01
Гаджеты
Новый стартап Apple превратит iPhone в платёжные терминалы
Новый стартап Apple под названием Mobeewave может трансформировать iPhone в платёжные терминалы.
Anonsens 04:10
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru 01 августа в 13:27
Здоровье
За сутки 94 человека заболели коронавирусом в Саратовской области
За последние сутки еще у 94 жителей Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 02:40
Технологии
Обновление Windows 10 стало причиной замедления работы компьютеров
Очередное обновление KB4559309 операционной системы Windows 10 стало причиной снижения скорости работы компьютеров, 2 августа сообщил китайский портал ITHome.
ИА Красная Весна вчера в 13:01
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
Газета.Ru 03:12
Общество
Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве
В России выявлено всего 856 264 человека с подтвержденным диагнозом — за последние сутки число зараженных увеличилось на 5394.
Мослента 04:02
Шоу-бизнес
Наталия Орейро с обнаженной грудью рассказала о грудном вскармливании
Уругвайская исполнительница Наталия Орейро обнажила грудь и рассказала поклонникам о грудном вскармливании.
Актуальные Новости 00:30
Общество
Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов
Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов Злоумышленники выставили на продажу личные данные около 1 млн водителей Москвы и Подмосковья, оценив базу данных в $1,5 тыс.
Коммерсантъ вчера в 17:57