Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыТреть россиян ожидает снижения зарплат по итогам года

Рост зарплат будет лишь ненамного опережать инфляцию, а в отдельные кварталы средние зарплаты могут снижаться, считают авторы исследования. По данным Росстата предпринимательские доходы россиян из-за пандемии коронавируса и снижения курса рубля упали до минимума за 20 лет.
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с чего всё началось

Треть россиян приготовились к снижению зарплаты

Треть россиян ожидают снижения их зарплат по итогам 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру», поступившие в РБК. Так, на вопрос, ожидают ли они изменения зарплаты в этом году, 34% респондентов предположили, что их зарплата снизится.
РБКвчера в 22:30

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Треть россиян ожидает снижения зарплат по итогам года

Эхо Москвы02:03

Треть россиян приготовилась к снижению заработков

Российская газета01:51

Треть россиян ожидает снижения зарплаты

URA.Ruвчера в 23:26

Треть россиян приготовились к снижению зарплаты в 2020 году

Профиль01:11

Треть россиян готовятся к снижению зарплаты

Росбалтвчера в 23:59

Треть россиян ожидает снижения своих зарплат в 2020 году

Общественное телевидение России01:31

Треть россиян приготовились к снижению зарплаты

РБКвчера в 22:30
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Политика

Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США

В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
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Кино

Ди Каприо спродюсирует сериал по роману-утопии Олдоса Хаксли

Всего фильм был номинирован на 11 премий Оскар, а завоевал 5 наград. «Остров» стал последним романом писателя.
Inc-news.ru 31 июля в 06:30
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 3 августа.
RT на русском 01:25
Происшествия

При пожаре на ТЭЦ-2 в Норильске погиб один человек

Норильск, Красноярский край, 3 августа 2020, 09:45 — REGNUM В результате пожара, произошедшего на ТЭЦ-2 в Норильске, погиб один человек.
REGNUM 02:45
1
Общество

Российский электромобиль Zetta появится в конце 2020 года

Как ранее сообщали «Автоновости дня», изначально Zetta должен был пойти «в серию» в первом квартале 2020 года.
Автоновости дня 01:35
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Здоровье

За сутки еще 95 человек заболели коронавирусом в Саратовской области

Kursk.com вчера в 03:08
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Общество

Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов

Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов Злоумышленники выставили на продажу личные данные около 1 млн водителей Москвы и Подмосковья, оценив базу данных в $1,5 тыс.
Коммерсантъ вчера в 17:57
1
Общество

В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК вчера в 15:15
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Политика

Тимошенко заявила о «трагической ошибке» украинских граждан

РБК 01:38
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Политика

Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны

По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
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Здоровье

В области количество зараженных COVID-19 перевалило за 12 000

Во всех случаях ковид стал сопутствующим заболеванием. По стране зарегистрировано 845 443 случаев COVID-19.
Стальная искра вчера в 06:57
Происшествия

СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья

Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.
RT на русском 01:39
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Наука

Ученые предрекли конец цивилизации в ближайшие десятилетия

Без лесов у многих видов на Земле почти нет шансов на выживание, отметили ученые.
Экономика сегодня 01:52
4
Происшествия

Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

Известия вчера в 15:37
6,9K
Общество

Роспотребнадзор сообщил о появлении тропических клопов в регионах

Тропические постельные клопы появились в ряде городов России; их можно встретить не только дома, но и в пятизвездочных отелях.
Известия вчера в 23:36
18
Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

Накануне народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из театра "Современник".
Москва 24 01 августа в 01:45
1,5K
Футбол

Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского «Динамо»

Российская газета вчера в 15:15
Шоу-бизнес

Анастасия Самбурская возвращается в сериал «Универ»

Роль студентки Кристины из сериала «Универ» принесла славу и народную любовью актрисе Анастасии Самбурской.
Рамблер 02:27
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Шоу-бизнес

Пелагея порадовала новым имиджем после тяжелого развода с Телегиным

Преобразившуюся звезду не узнали даже поклонники, отметив, что после развода с Иваном Телегиным она выглядит сногсшибательно.
Территория новостей 00:15
22
Общество

Маси: FIA вместе с Pirelli найдёт причину проблем с шинами

После финиша британского этапа чемпионата директор гонок FIA Майкл Маси прокомментировал некоторые эпизоды Гран При, потребовавшие вмешательства стюардов, и решения, ими принятые.
F1news.ru вчера в 17:56
Футбол

«Реал» в 2013 году мог приобрести Левандовского у «Боруссии»

Мадридский "Реал" в 2013 году мог приобрести польского нападающего Роберта Левандовского у дортмундской "Боруссии".
Газета.Ru вчера в 23:24
Наука

Маск сообщил о разработке мозговых чипов

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что его стартап разрабатывает мозговые чипы.
Взгляд.ру вчера в 23:45
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Общество

В 12 регионах России задержаны более 40 подпольных оружейников

ФСБ России провела крупнейшую спецоперацию по пресечению деятельности подпольных оружейников, в 12 регионах задержаны 42 человека, передаёт ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
RT на русском 02:42
Происшествия

Междугородный автобус с 30 пассажирами опрокинулся в кювет на Сахалине

В момент аварии в салоне автобуса находились 30 пассажиров.
Известия 00:23
Армия и оружие

Армия Израиля заявила, что предотвратила теракт на границе с Сирией

Израильские военные предотвратили теракт на границе с Сирией, нанеся удар по нескольким злоумышленникам, которые якобы пытались спрятать взрывное устройство возле пограничного ограждения.
Комсомольская правда вчера в 20:57
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Происшествия

К поискам пропавшего самолета Ан-2 в Бурятии подключились военные

Военные Восточного округа принимают участие в поисках пропавшего самолета Ан-2 в Бурятии, с помощью беспилотных летательных аппаратов они обследуют территорию и организуют круглосуточное дежурство для более эффективного поиска воздушного судна и людей.
ТАСС вчера в 22:48
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Гаджеты

Пользователи губят аккумуляторы смартфонов неправильным использованием

Как отмечают эксперты, некоторые ноутбуки и айфоны помогают пользователю выдерживать такой режим — они прекращают зарядку на уровне 60-80%, даже если остаются подключенными к сети.
ИА Красная Весна вчера в 23:15
18
Шоу-бизнес

Асмус ответила на слухи о скорой свадьбе Харламова

Актриса Кристина Асмус в комментариях к своему посту в Instagram ответила на вопрос подписчика о том, действительно ли юморист Гарик Харламов, с которым она разводится, намерен вновь жениться на другой женщине уже в январе.
РИА Новости 01:47
1
Общество

Закон об иностранном финансировании СМИ могут смягчить

Минэкономики предложило смягчить требования к отчетности об иностранном финансировании средств массовой информации (СМИ).
Коммерсантъ 02:10
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Политика

Жириновский призвал Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко провести «красивые» выборы, отказавшись от участия в них.
Мойка78 01 августа в 12:42
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