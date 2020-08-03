Треть россиян ожидают снижения их зарплат по итогам 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру», поступившие в РБК. Так, на вопрос, ожидают ли они изменения зарплаты в этом году, 34% респондентов предположили, что их зарплата снизится.

с чего всё началось

Рост зарплат будет лишь ненамного опережать инфляцию, а в отдельные кварталы средние зарплаты могут снижаться, считают авторы исследования. По данным Росстата предпринимательские доходы россиян из-за пандемии коронавируса и снижения курса рубля упали до минимума за 20 лет.

Треть россиян ожидает снижения зарплат по итогам года

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