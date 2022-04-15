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Треть россиян ожидают роста доходов в 2022 году

Несмотря на санкции, введенными странами Запада и США в отношении России, опрос показал, что около трети граждан России ожидают роста доходов в 2022 году.
Газета.Ru
57% граждан заявили в опросе, что рассчитывают на премию по итогам первого квартала.
Газета.Ru
Также Путин поручил повысить доступность социальной поддержки для семей, чей доход снизился после 1 марта текущего года.
Газета.Ru
16 марта Путин в ходе совещания по развитию экономики сообщал о намерении правительства увеличить размер МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии.
Газета.Ru

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Треть россиян ожидают роста доходов в 2022 году
Газета.Ru23:22
Треть россиян ожидают роста доходов в этом году
Московский Комсомолец21:48
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