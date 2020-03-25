Общество
Gazeta.SPbТреть россиян пожаловались на трудности работы из дома
У 31% участников опроса недовольство работой в новых условиях вызвано из-за слабого ноутбука или компьютера. Как сообщают «Известия», 23% граждан заявили о низкой скорости Интернета. Еще 8% респондентов испытывали трудности во время «удаленки» из-за перебоев с мобильной связью.
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с чего всё началось
В целом «удаленка» пришлась не по душе 31% респондентов — всему виной неподходящая обстановка, а также отсутствие необходимой техники. Более половины опрошенных пожаловались, что работодатели отказались компенсировать ее покупку. Хотя розничные продажи ноутбуков за последнюю неделю выросли в разы.Известиявчера в 17:01
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Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
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В Госдуме предлагают временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ
В Государственной думе предлагают освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина из-за пандемии коронавируса нового типа, с такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Василий Власов.
Происшествия
На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения
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Сообщается, что временное остановка выпуска автомобилей на указанных заводах Volkswagen квалифицирована как простой.
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Общество
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Авто
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Происшествия
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По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Футбол
Президент «Сампдории» призвал досрочно завершить сезон в Серии А
Президент «Сампдории» Массимо Ферреро выразил мнение, что нынешний сезон в Серии А необходимо признать досрочно завершившимся из-за эпидемии коронавируса.
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Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
Наука
Установлена связь между коронавирусом и гипертонией
Ученые установили связь между коронавирусом и гипертонией.
Экономика
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Поправки в законодательство Приморского края, устанавливающие налоговые льготы для бизнеса в связи с убытками из-за ситуации с коронавирусом нового типа, приняты законодательным собранием региона.
Политика
Жириновский объяснил успехи России в сдерживании коронавируса
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в интервью "Вечерней Москве", что успехи России в вопросе сдерживания коронавируса объясняются введением жестких ограничительных мер.
Технологии
Ford, 3M, GE и UAW будут выпускать медицинские принадлежности для борьбы с коронавирусной инфекцией
Автомобильная компания Ford Motor сообщила о своих планах по производству медицинских принадлежностей и оборудования для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 и поддержки больных.
Общество
В Италии в несколько раз повышают штрафы за нарушение карантина
Ранее установленная сумма штрафа составляла €206. По данным МВД, были выявлены более 60 тыс. случаев нарушения карантина.
Общество
Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
Хоккей
«Секситайм» для болельщиков «Автомобилиста» подошло к концу
Стоит добавить, когда Дэн Секстон забрасывал шайбы, болельщики сопровождали это комментарием It's sexy time.
Авто
Новый Nissan X-Trail замечен на тестах
Премьера Nissan X-Trail нового поколения состоится в августе этого года.
Общество
Путин попал на видео в желтом защитном костюме
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Здоровье
Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им
Роспотребнадзор сообщил СМИ об иммунитете к коронавирусу у переболевших им. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
Названа еще одна причина высокой смертности в Италии от коронавируса
Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы
Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
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В Бурятии зарегистрировали первый случай подозрения на коронавирус
Первый человек с подозрением на новый коронавирус зарегистрирован в Бурятии.
Футбол
Гвардиола пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом
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В Заларинском районе столкнулись внедорожник и молоковоз
Утром в среду, 25 марта, в полицию Заларинского района Иркутской области поступило сообщение о ДТП, в котором столкнулись грузовик, перевозящий молоко, и «Тойота Ланд Крузер».
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
Общество
В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом
Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
Происшествия
Панихиды по погибшим в ТЦ «Зимняя вишня» пройдут в годовщину трагедии
Богослужение в память о погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» пройдет в Кузбассе в годовщину трагедии, 25 марта передает ТАСС.