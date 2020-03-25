Общество

Gazeta.SPbGazeta.SPbТреть россиян пожаловались на трудности работы из дома

У 31% участников опроса недовольство работой в новых условиях вызвано из-за слабого ноутбука или компьютера. Как сообщают «Известия», 23% граждан заявили о низкой скорости Интернета. Еще 8% респондентов испытывали трудности во время «удаленки» из-за перебоев с мобильной связью.
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с чего всё началось

Халатное отношение: треть россиян жалуется на трудности работы из дома

В целом «удаленка» пришлась не по душе 31% респондентов — всему виной неподходящая обстановка, а также отсутствие необходимой техники. Более половины опрошенных пожаловались, что работодатели отказались компенсировать ее покупку. Хотя розничные продажи ноутбуков за последнюю неделю выросли в разы.
Известиявчера в 17:01

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Халатное отношение: треть россиян жалуется на трудности работы из дома

Известиявчера в 17:01

Большинство жителей России перешли на удалённый режим работы

REGNUMвчера в 17:20

«Известия»: около трети россиян заявили о дискомфорте при работе из дома

ТАССвчера в 21:36

Треть россиян пожаловалась на работу из дома

РЕН ТВвчера в 18:21

Россияне пожаловались на трудности работы из дома

Lenta.ruвчера в 22:00

Почти трети россиян не понравилось работать из дома

Life.ruвчера в 22:45

На удаленный режим работы из-за коронавируса перешли 80% россиян

Аргументы и Фактывчера в 21:29
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Общество

В Госдуме предлагают временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ

В Государственной думе предлагают освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина из-за пандемии коронавируса нового типа, с такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Василий Власов.
Газета.Ru вчера в 20:37
Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

Тревога цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
РИА Новости вчера в 23:38
Авто

Volkswagen приостановит производство автомобилей в России

Сообщается, что временное остановка выпуска автомобилей на указанных заводах Volkswagen квалифицирована как простой.
Тарантас Ньюс вчера в 04:40
Происшествия

Двое сотрудников приморского авиазавода заразились коронавирусом

Двое сотрудников авиационного завода «Прогресс» в Приморском крае заразились коронавирусом.
РБК вчера в 23:30
Общество

Пособия на детей от трёх лет получит 21 тысяча ярославцев

Ярославль, 23 марта 2020, 11:43 — REGNUM В Ярославской области пособия на детей от 3 до 7 лет могут получить 21 тысяча человек.
REGNUM 23 марта в 04:43
Авто

Aston Martin разработал первый за полвека двигатель V6

Суперкар Aston Martin Valhalla первым получит новый битурбомотор V6 3.0 в сочетании с электромотором.
Драйв вчера в 08:44
Происшествия

В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Эхо Москвы вчера в 03:02
Футбол

Президент «Сампдории» призвал досрочно завершить сезон в Серии А

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро выразил мнение, что нынешний сезон в Серии А необходимо признать досрочно завершившимся из-за эпидемии коронавируса.
Матч ТВ вчера в 19:35
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
РБК 23 марта в 15:15
Наука

Установлена связь между коронавирусом и гипертонией

Ученые установили связь между коронавирусом и гипертонией.
Lenta.ru вчера в 21:51
Экономика

Налоговые льготы для бизнеса приняли в Приморье

Поправки в законодательство Приморского края, устанавливающие налоговые льготы для бизнеса в связи с убытками из-за ситуации с коронавирусом нового типа, приняты законодательным собранием региона.
Газета.Ru вчера в 23:09
Политика

Жириновский объяснил успехи России в сдерживании коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в интервью "Вечерней Москве", что успехи России в вопросе сдерживания коронавируса объясняются введением жестких ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 23:03
Технологии

Ford, 3M, GE и UAW будут выпускать медицинские принадлежности для борьбы с коронавирусной инфекцией

Автомобильная компания Ford Motor сообщила о своих планах по производству медицинских принадлежностей и оборудования для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 и поддержки больных.
3DNews вчера в 21:44
Общество

В Италии в несколько раз повышают штрафы за нарушение карантина

Ранее установленная сумма штрафа составляла €206. По данным МВД, были выявлены более 60 тыс. случаев нарушения карантина.
ТАСС вчера в 15:41
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс вчера в 09:10
Хоккей

«Секситайм» для болельщиков «Автомобилиста» подошло к концу

Стоит добавить, когда Дэн Секстон забрасывал шайбы, болельщики сопровождали это комментарием It's sexy time.
Уралинформбюро вчера в 04:00
Авто

Новый Nissan X-Trail замечен на тестах

Премьера Nissan X-Trail нового поколения состоится в августе этого года.
Автоновости дня вчера в 08:00
Общество

Путин попал на видео в желтом защитном костюме

Sibnet Новости вчера в 09:51
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 23 марта в 08:26
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им

Роспотребнадзор сообщил СМИ об иммунитете к коронавирусу у переболевших им. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:17
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности в Италии от коронавируса

Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 23 марта в 12:54
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Известия вчера в 11:32
Здоровье

В Бурятии зарегистрировали первый случай подозрения на коронавирус

Первый человек с подозрением на новый коронавирус зарегистрирован в Бурятии.
Известия вчера в 22:56
Футбол

Гвардиола пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом

Metaratings вчера в 15:40
Происшествия

В Заларинском районе столкнулись внедорожник и молоковоз

Утром в среду, 25 марта, в полицию Заларинского района Иркутской области поступило сообщение о ДТП, в котором столкнулись грузовик, перевозящий молоко, и «Тойота Ланд Крузер».
ИркСиб вчера в 22:13
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Общество

В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом

Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 16:30
Происшествия

Панихиды по погибшим в ТЦ «Зимняя вишня» пройдут в годовщину трагедии

Богослужение в память о погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» пройдет в Кузбассе в годовщину трагедии, 25 марта передает ТАСС.
Красная весна вчера в 18:10
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