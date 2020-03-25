В целом «удаленка» пришлась не по душе 31% респондентов — всему виной неподходящая обстановка, а также отсутствие необходимой техники. Более половины опрошенных пожаловались, что работодатели отказались компенсировать ее покупку. Хотя розничные продажи ноутбуков за последнюю неделю выросли в разы.

с чего всё началось

У 31% участников опроса недовольство работой в новых условиях вызвано из-за слабого ноутбука или компьютера. Как сообщают «Известия», 23% граждан заявили о низкой скорости Интернета. Еще 8% респондентов испытывали трудности во время «удаленки» из-за перебоев с мобильной связью.

Треть россиян пожаловались на трудности работы из дома

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