Коронавирус
РБКТреть россиян приготовились к снижению зарплаты
Треть россиян ожидают снижения их зарплат по итогам 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру», поступившие в РБК. Так, на вопрос, ожидают ли они изменения зарплаты в этом году, 34% респондентов предположили, что их зарплата снизится.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Политика
Жириновский призвал Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко провести «красивые» выборы, отказавшись от участия в них.
Мойка78 01 августа в 12:42
Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
РИА Новости вчера в 13:31
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 18 млн человек
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 18 млн человек.
РБК вчера в 22:38
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар по военным целям ХАМАС в секторе Газа
Израильские истребители поразили военные цели движения ХАМАС в секторе Газа.
Российская газета вчера в 19:20
Армия и оружие
The National Interest назвал преимущество России перед США
Принятие на вооружение новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» даст России ощутимое преимущество перед США.
ФАН вчера в 14:34
Космос
Ученые подтвердили гипотезу существования «предыдущей» Вселенной
Американские ученые уверены, что результаты их работы подтверждают верность гипотезы Большого отскока, согласно которой Вселенная, в которой мы существуем, возникла в результате распада «предыдущей» вселенной.
NewInform 01 августа в 03:43
Происшествия
Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти
Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
ТАСС вчера в 10:29
Общество
Россиянам упростят оформление пособий на детей от трех до семи лет
В России упростили оформление пособия на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости вчера в 04:23
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости вчера в 03:31
Политика
Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
Общество
Средняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей
Оценка произведена по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 19:29
Общество
Трамп вновь заявил о намерении добиваться смертной казни Царнаева
Накануне Трамп назвал абсурдом решение суда по дело об «этом животном» и пообещал добиться применения смертной казни к террористу.
Телеканал 360° вчера в 18:00
Футбол
«Тамбов» может арендовать у «Спартака» Мирзова на сезон
Soccer.ru вчера в 12:41
Армия и оружие
Самолеты могут получить улучшенный двигатель ракеты «Буревестник»
Принцип работы двигателя крылатой ракеты "Буревестник" заключается в нагреве воздуха, который поступает непосредственно к реактору, не имея каких-либо промежуточных теплообменников.
Народные новости вчера в 04:25
Происшествия
В Берлине во время протестов задержали более 130 человек
REGNUM вчера в 10:51
Происшествия
Группа разбора: выясняем, мог ли водитель спасти отчаянного пешехода
В новом выпуске «Группы разбора» мы расскажем, как на практике устанавливают виновность (или невиновность) автомобилиста в таких случаях.
НГС24 вчера в 21:00
Политика
Рошаль назвал эпидемию коронавируса «репетицией биологической войны»
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор Леонид Рошаль рассказал о том, что эпидемия коронавируса стала проверкой на прочность для российской системы здравоохранения.
Lenta.ru вчера в 21:42
Футбол
Иммобиле выиграл «Золотую бутсу», обойдя Левандовского и Роналду
Левандовски пострадает из-за разной трактовки пенальти в Бундеслиге и Серии А Иммобиле обошел Левандовского и возьмет «Золотую бутсу».
Sports.ru 01 августа в 16:45
Происшествия
При ЧП с машиной ВМС США погибли восемь военных
В Соединённых Штатах затонула боевая машина-амфибия, восемь человек признаны погибшими, ещё двое госпитализированы, сообщается в Twitter 1-го экспедиционного Корпуса морской пехоты США.
Аргументы и Факты вчера в 12:05
Общество
Мантуров рассказал о возможности внедрения 6G в России
Внедрение сетей пятого поколения сопровождается рядом сложностей, в частности тем, что наиболее перспективные и экономически выгодные для игроков рынка частоты 3,4-3,8 ГГц под 5G заняты силовыми ведомствами.
ТАСС вчера в 23:00
Спорт
Стали известны сроки проведения беты Halo 3: ODST для ПК
Бета-тестирование Halo 3: ODST для ПК в составе сборника Halo: The Master Chief Collection пройдёт в первой половине августа.
CyberSport.ru вчера в 22:48
Происшествия
Провал грунта произошел на проспекте Маршала Жукова в Москве
«Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к устранению просадки дорожного полотна на проспекте Маршала Жукова в районе дома № 4, по предварительным данным, образовавшейся из-за провала грунта в прилегающей к автомобильной дороге зоне проведения строительных работ», — говорится в сообщении.
Известия вчера в 13:21
Шоу-бизнес
Татьяна Навка тепло поздравила Дмитрия Пескова с годовщиной свадьбы
В личном Instagram-аккаунте Татьяна Навка решила тепло поздравить мужа с этой датой.
Летидор вчера в 02:30
Общество
В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса
Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе.
Известия вчера в 10:56
Общество
Производство российского электромобиля планируется на конец 2020 года
Выпуск первого российского электромобиля Zetta намечен на конец года, производить его будут в Тольятти.
Известия вчера в 20:53
Здоровье
Краевая детская больница Камчатки вернется к плановому приему пациентов
Камчатская краевая детская больница возобновит плановый прием пациентов с 4 августа, сообщила врио главы минздрава Камчатки Елена Сорокина 3 августа в ходе брифинга.
ИА Красная Весна вчера в 23:23
Политика
В Британии порассуждали о начале конца «последнего диктатора Европы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого на Западе называют последним диктатором Европы, в настоящий момент сталкивается с угрозами со всех сторон.
Lenta.ru вчера в 10:11
Гаджеты
МТС продает популярнейший смартфон Honor менее чем за 4 тысячи рублей
В интернет-магазине оператора МТС резко упала цена смартфона Honor 7A, являющегося одним из самых популярных устройств такого рода на российском рынке.
Dgl.ru вчера в 16:25
Технологии
Майское обновление Windows 10 установлено почти на 12% компьютеров
Как рассказали эксперты, по состоянию на начало июля майское обновление Windows 10 было установлено почти на 12% компьютеров.
Astera вчера в 13:27