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Происшествия В Новосибирской области скончались ещё шесть пациентов с коронавирусом Новосибирск, 3 августа 2020, 06:50 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 3 августа, за прошедшие сутки выявили 106 новых случаев заражения коронавирусом. 7

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