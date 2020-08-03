Коронавирус
РБКТреть россиян приготовились к снижению зарплаты
Треть россиян ожидают снижения их зарплат по итогам 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру», поступившие в РБК. Так, на вопрос, ожидают ли они изменения зарплаты в этом году, 34% респондентов предположили, что их зарплата снизится.
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Происшествия
В Хабаровске эвакуировали «заминированный» аэропорт
РБК вчера в 21:18
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» объявил о подписании контракта с Кокориным
Футболист Александр Кокорин подписал контракт со столичным клубом "Спартак".
Москва 24 вчера в 06:31
Происшествия
Директор Парка Горького опроверг драку десантников с росгвардейцами
Газета.Ru вчера в 12:56
Космос
Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США
Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA.
REGNUM вчера в 15:29
Происшествия
На Урале арестован участник пикета в поддержку протестов в Хабаровске
REGNUM вчера в 11:57
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 18 млн человек
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 18 млн человек.
РБК вчера в 22:38
Общество
Мантуров назвал новые сроки начала выпуска российского электромобиля
Серийный выпуск первого российского электромобиля Zetta планируется начать в Тольятти в конце текущего года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
РБК вчера в 21:46
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировано на Алтае
Интерфакс - Россия вчера в 21:04
Происшествия
К поискам пропавшего самолета Ан-2 в Бурятии подключились военные
Военные Восточного округа принимают участие в поисках пропавшего самолета Ан-2 в Бурятии, с помощью беспилотных летательных аппаратов они обследуют территорию и организуют круглосуточное дежурство для более эффективного поиска воздушного судна и людей.
ТАСС вчера в 22:48
Общество
Роспотребнадзор допустил смягчение требований к школам из-за COVID-19
В Роспотребнадзоре допустили ослабление требований для школ по антикоронавирусным мерам.
РИА Новости вчера в 15:24
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Великобритании.
ТАСС Спорт вчера в 10:46
Политика
Тимошенко заявила о «трагической ошибке» украинцев
РИА Новости вчера в 22:46
Политика
В Госдуме назвали Лукашенко паразитом на отношениях с Россией
Константин Затулин, первый заместитель председателям комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, считает действия Александра Лукашенко, президента Беларуси, отстаиванием собственных интересов с риском отношениями с Россией.
Регион online вчера в 10:39
Политика
Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
Космос
Петербургские ученые создадут систему для очистки космоса от мусора
Петербургские ученые придумали, как очистить космос от мусора и обезопасить пилотируемые космические аппараты.
Невские Новости вчера в 23:39
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
РБК 00:00
Армия и оружие
Армия Израиля заявила о предотвращении подрыва на границе с Сирией
Израильские военные предотвратили попытку боевиков установить взрывные устройства на границе с Сирией.
РБК вчера в 18:43
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС вчера в 03:19
Происшествия
В Новосибирской области скончались ещё шесть пациентов с коронавирусом
Новосибирск, 3 августа 2020, 06:50 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 3 августа, за прошедшие сутки выявили 106 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:50
Экономика
ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность
Как напоминают в Пенсионном фонде, уровень индексации накопительных пенсий в 2019 г. составил 4,9%, в 2018 г. – 8,4%. «Средняя доходность УК ВЭБ в ПФР за последние годы составляет около 7%, поэтому результат 2019 г. действительно хороший», – отмечает независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.
Ведомости вчера в 16:45
Футбол
Аршавин получил должность в «Зените»
После завершения игровой карьеры Аршавин прошел обучение в центре повышения квалификации тренеров в академии «Зенита», получив лицензии категории D и С. Также он успел поработать тренером команды игроков 2004 года рождения, пишет сайт aif.ru.
Известия вчера в 21:37
Здоровье
Еще 107 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае
Два пациента с COVID-19 скончались в регионе за минувшие сутки Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с коронавирусом сообщил еще о 107 случаях заражения инфекцией в Алтайском крае.
АМИТЕЛ вчера в 23:33
Игры
Sony PlayStation 5 Pro хотят оснастить сразу несколькими GPU
Эксперты предположили, что будущую консоль хотят оснастить сразу несколькими GPU.
Дни24 вчера в 07:37
Армия и оружие
Самолеты могут получить улучшенный двигатель ракеты «Буревестник»
Принцип работы двигателя крылатой ракеты "Буревестник" заключается в нагреве воздуха, который поступает непосредственно к реактору, не имея каких-либо промежуточных теплообменников.
Народные новости вчера в 04:25
Технологии
Пользователи губят аккумуляторы смартфонов неправильным использованием
Как отмечают эксперты, некоторые ноутбуки и айфоны помогают пользователю выдерживать такой режим — они прекращают зарядку на уровне 60-80%, даже если остаются подключенными к сети.
ИА Красная Весна вчера в 23:15
Авто
Новая роботизированная ячейка ABB позволяет проводить контроль качества в десять раз быстрее
Ячейка значительно ускоряет производство, проводя быстрое и точное тестирование и делая метрологию проще и быстрее.
ADVIS.ru 31 июля в 01:45
Футбол
Деян Ловрен будет выступать в «Зените» под номером 6
Чемпионат вчера в 14:12
Экономика
Минфин РФ закрыл просадку в бюджете Забайкалья из-за коронавируса в 2 млрд руб
Министерство финансов России выделило Забайкальскому краю дополнительные 2,08 миллиарда рублей на покрытие выпавших из-за пандемии коронавируса доходов, сообщил 3 августа исполняющий обязанности первого вице-премьера Андрей Кефер на совещании в правительстве.
Чита.Ру вчера в 23:07
Общество
В Абхазии опасаются вспышки COVID-19 из-за открытия границы с Россией
Открытие границы с Россией может усугубить эпидемиологическую ситуацию в Абхазии, полагают медики и члены оперативного штаба страны.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Политика
Белый дом уточнил дату выборов после предложения Трампа об их переносе
Президент США Дональд Трамп не рассматривал возможность переноса всеобщих выборов, заявил в воскресенье, 2 августа, в интервью телеканалу CBS руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.
Известия вчера в 18:16