Треть россиян ожидают снижения их зарплат по итогам 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру», поступившие в РБК. Так, на вопрос, ожидают ли они изменения зарплаты в этом году, 34% респондентов предположили, что их зарплата снизится.

с чего всё началось

Результаты опроса, проведенного рекрутинговой службой «Работа.ру», свидетельствуют о том, что около трети россиян ожидают снижения зарплат к концу текущего года, сообщает РБК. 34% опрошенных предположили, что их зарплата уменьшится.

Треть россиян приготовились к снижению зарплаты в 2020 году

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