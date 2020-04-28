Почти две трети россиян (65%) поддержали бы введение жесткого карантина и чрезвычайного положения (ЧП) из-за коронавируса, и лишь 24% отнеслись бы к таким мерам негативно.

с чего всё началось

Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.

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