Коронавирус

РБКРБКТреть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом

Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
Читать в источнике
Комментировать751
с чего всё началось

Две трети россиян готовы поддержать введение ЧП из-за коронавируса

Почти две трети россиян (65%) поддержали бы введение жесткого карантина и чрезвычайного положения (ЧП) из-за коронавируса, и лишь 24% отнеслись бы к таким мерам негативно.
Ведомостивчера в 17:00

Подробнее о событии

Названо число россиян, которые не боятся коронавируса

РИА Новостивчера в 20:52

Более половины россиян не против жесткого карантина

Интерфаксвчера в 17:24

Две трети россиян готовы поддержать введение ЧП из-за коронавируса

Ведомостивчера в 17:00

Раскрыто число россиян, отрицающих коронавирус

Московский Комсомолецвчера в 17:04

Опрос: большинство россиян поддерживают меры властей по борьбе с коронавирусом

ТАССвчера в 17:04

Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом

РБКвчера в 17:00

Опрос показал отношение россиян к ситуации с коронавирусом

Известиявчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 02:29, Ашберн
Общество

«Газпром» не планирует вывоза вахтовиков с Чаяндинского месторождения

Компания "Газпром добыча Ноябрьск", работающая на Чаяндинском месторождении в Якутии, где из-за коронавируса возникла напряженная ситуация, не планирует внеплановый вывоз рабочих с объекта, сообщили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.
РИА Новости 01:57
2,8K
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области

В результате пожара в жилом доме в Ленинградской области погибли восемь человек, в том числе шестеро детей.
RT на русском вчера в 23:56
64
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
1,3K
Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

РИА Новости 00:52
1K
Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
282
Армия и оружие

Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем

REGNUM вчера в 22:15
14
Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
876
Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
4,9K
Общество

В Москве продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском вчера в 13:02
448
Общество

В Москве приостановили онлайн-уроки с 1 по 11 мая

"РГ" уже писала, как московские учителя и даже педагоги старшего поколения ведут онлайн-уроки.
Российская газета 01:47
94
Политика

Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
502
Культура

Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате

Анатолий Цой стал победителем шоу Напомним, что среди других претендентов на победителя шоу были Лариса Долина, Карина Кокс и Анна Плетнева.
Вокруг ТВ вчера в 16:12
23
Космос

Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля

Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 вчера в 01:12
133
Политика

Премьер Чехии прокомментировал отношения с Россией

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прокомментировал отношения страны с Россией на фоне сообщений о якобы подготовке Москвой покушения на пражских политиков.
RT на русском 01:52
624
Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv вчера в 06:09
81
Общество

Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях.
РБК вчера в 23:00
55
Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК вчера в 03:48
1,4K
Политика

Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу

Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня вчера в 06:57
3,7K
Общество

В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU вчера в 12:00
65
Политика

Зеленский подписал закон о рынке земли сельхозназначения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
ТАСС вчера в 08:06
350
Общество

Калининградские власти продлили режим самоизоляции до 11 мая

Калининградские власти продлили режим самоизоляции из-за COVID-19 до 11 мая включительно, но с 29 апреля разрешают работу непродовольственных магазинов, расположенных в здании с отдельным входом, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости вчера в 13:19
36
Общество

В Калужской области введен масочный режим

Ввести обязательный масочный режим 20 апреля на заседании областного правительства предложила главный санитарный врач Калужской области Светлана Рожкова.
Kaluga24.tv вчера в 16:00
67
Общество

В Минздраве назвали важный симптом коронавируса

Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
585
Шоу-бизнес

В новом клипе Тимати снялась его бывшая возлюбленная

27 апреля 2020 года состоялась премьера клипа Тимура Юнусова и Григория Лепса «С чистого листа».
SM News вчера в 04:49
12
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 26 апреля в 02:53
2,2K
Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru вчера в 04:25
294
Общество

В НИИ Минздрава оценили уровень заболеваемости коронавирусом в России

Сильная рассредоточенность и невысокая мобильность россиян названы в числе причин невысокой заболеваемости коронавирусом в России.
RT на русском 01:57
62
Энергетика

Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE

Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Шоу-бизнес

Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко

27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета вчера в 03:47
24
Общество

В Тульской области введут пропускной режим

В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru вчера в 11:42
673
Как работают Яндекс.Новости?
Главное