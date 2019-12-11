Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты

Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% - 30-40 тысяч рублей, 10% - 21-30 тысяч рублей. Чаще всего граждане, как показало исследование, сталкиваются с неравенством и несправедливостью из-за разницы в доходах, такой вариант выбрали 60% опрошенных.
Читать в источнике
Комментировать215
с чего всё началось

Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты

Более трети (35%) россиян считают, что размер справедливого минимума доходов для работающего человека должен быть выше 50 тысяч рублей, к такому выводу пришли эксперты Общественной палаты по итогам исследования "Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости19:23

Подробнее о событии

Россияне рассказали о размере справедливой зарплаты

RT на русском22:51

Россияне назвали размер справедливого минимального дохода

РБК22:15

Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты

Известия20:13

Россияне назвали справедливый размер зарплаты

URA.Ru21:20

Россияне назвали справедливую зарплату

Lenta.ru20:32

СМИ: Россияне рассказали, какую зарплату считают справедливой

Life.ru21:30

Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты

РИА Новости19:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 23:36, Ашберн
Политика

Путин: Ленин заложил мину под государственность России

Российский лидер считает, что он заложил мину под тысячелетнюю государственность России.
News.ru 11:14
Происшествия

В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку из-за внешнего вида

Известия 12:03
Здоровье

Новые нарушения нашли в областной больнице на Сахалине

Поводом для проверки областной больницы стали заявления медсестер в СМИ о нарушении условий труда, применении просроченных лекарств и повторном использовании одноразовых расходных материалов.
EastRussia 20:16
Спорт

Россия обыграла Черногорию на чемпионате мира по гандболу

В матче второго группового этапа россиянки оказались сильнее соперниц из Черногории.
Нева Спорт 02:44
Общество

Продукты с растительными жирами могут переименовать

Молокосодержащие продукты с растительными жирами могут переименовать, сообщают "Известия".
Российская газета 23:15
Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева с детьми встречают его с гастролей

Телеведущий Максим Галкин показал подписчикам Instagram, как супруга Алла Пугачева вместе с детьми встречает его с гастролей.
Слово и Дело 22:04
Политика

Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации

"Неожиданно для себя столкнулись с трудностями, никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти в ходе публичных слушаний, которые намечены на весну следующего года", - сказал РИА Новости Молохов.
РИА Новости 21:28
Политика

Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем

Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
РБК 11:59
Политика

Вокруг «Мисс Львов» разгорелся скандал из-за ее поездки в Москву

Аргументы и Факты 22:05
Политика

Трамп обсудил с Лавровым тему «вмешательства России» в выборы США

Президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил тему "вмешательства РФ" в выборы США, сообщила по итогам прошедших в Белом доме переговоров пресс-служба Трампа.
РИА Новости 17:29
Политика

Соловьёв считает позором слова Зеленского о его дорогих туфлях

Владимир Соловьёв считает эти слова Владимира Зеленского о его дорогих туфлях настоящим позором.
HotGeo 07:07
Армия и оружие

Радикалы подорвали склад боеприпасов ВСУ в Донбассе

Радикалы подорвали склад боеприпасов 2-й механизированной роты 28-й бригады Вооруженных сил Украины в Красногоровке.
РЕН ТВ вчера в 15:44
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:17
Происшествия

В массовое ДТП попали десятки машин в Приморье

На объездной дороге «посёлок Новый — Седанка» из-за гололёдных явлений и снежного наката столкнулось несколько десятков автомобилей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 20:09
Общество

Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон

В Швеции на 62-м году жизни скончалась певица и композитор Мари Фредрикссон.
RT на русском 09:31
Общество

В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий

В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 13:34
Здоровье

Интервью Вячеслава Володина о повышении зарплат учителям и врачам

В первую очередь, повышены зарплаты.
ГТРК Саратов 12:20
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК 03:09
Футбол

Абрамович отказался продавать «Челси»

Чемпионат 04:43
Футбол

Семак не считает вылет «Зенита» из еврокубков катастрофой

Главный тренер петербургского «Зенита» заявил, что команда проиграла лиссабонской «Бенфике» из-за собственных ошибок.
Невские Новости 18:00
Происшествия

Двухлетний малыш пять дней провел рядом с телом умершей матери

В первый же день проверки в одной из квартир Ижевска соцработниками было обнаружено тело женщины, погибшей от пневмонии пять дней назад, ее двухлетнего сына успели спасти.
Вести.Ru 03:09
Экономика

Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Депутаты Государственной думы РФ в третьем чтении приняли закон, согласно которому Пенсионный фонд России (ПФР) будет обязан заморозить отчисления в накопительную часть пенсии до 2022 года.
News.ru 06:47
Происшествия

Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки

RT на русском 10:25
Авто

Mercedes-Benz показал дизайн нового GLA

Компания Mercedes-Benz показала дизайн нового поколения кроссовера GLA, премьера которого состоится в 2019 году.
Коммерсантъ 02:31
Технологии

Найден способ защитить осетра от браконьеров

Учёные предложили метод, который поможет отличить икру и филе осетровых рыб из аквакультуры от икры и филе их диких сородичей.
Вести Кузбасс 13:49
Армия и оружие

Пентагон приостановил подготовку всех саудовских курсантов

Военное ведомство США приняло решение о приостановке оперативной подготовки всех учащихся из Саудовской Аравии после инцидента на авиабазе ВМС США во Флориде, когда жертвами саудовского стрелка стали три человека, сообщило 10 декабря агентство Reuters.
REGNUM 20:04
Политика

Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журналу The New Yorker.
Коммерсантъ 21:47
Общество

В 2020 году мобильная связь в России подорожает

Мобильная связь может подорожать на 17-18% в новом году.
Tkgorod.ru 03:46
Происшествия

Як-42 с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Уфы

Интерфакс 14:32
Политика

В Верховную раду внесли поправки к закону об особом статусе Донбасса

В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).
Коммерсантъ 16:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное