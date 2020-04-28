Коронавирус
РБКТреть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом
Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
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Здоровье
В «тысячекоечной» больнице прекращена госпитализация
В течение этой недели в «тысячекоечной» больнице планово прекращается госпитализация в отделения, пациентов которых можно направить в другие медицинские организации края.
Общественное телевидение Приморья 02:49
Авто
Банки и дилеры продают автомобили дистанционно
Банки и дилеры продают автомобили дистанционно Выдача автокредитов с введением карантинных мер резко сократилась, но не исчезла совсем.
Коммерсантъ 14:41
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Шоу-бизнес
Иван Ургант высказался о скандале с Тодоренко
Скандал, возникший из-за слов Регины Тодоренко о домашнем насилии, не утихает который день.
Суть событий 08:42
Здоровье
Дожить до июня: Кремль не слушает академиков и сам «лечит» народ, нагнетая панику
«Как минимум до 11 мая», – предположил он на заседании регионального оперштаба по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в воскресенье, 26 апреля.
Свободная Пресса 01:32
Общество
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru вчера в 12:39
Гаджеты
«Большой Navi» будет вдвое больше графического процессора в современных топовых видеокартах AMD
Ранее слухи указывали на то, что новые топовые настольные видеокарты AMD мы получим в начале лета.
iXBT.com 14:06
Экономика
С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов
С сегодняшнего дня в Российской Федерации меняются правила наличных расчетов, выпущенные Центробанком, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:41
Шоу-бизнес
Наталья Подольская рассказала о бытовых ссорах с Пресняковым
Певица говорит, что из-за карантина у них появились в семье новые традиции. Подольская рассказала, что встает в полдевятого и будит сына.
RuNews24.ru 07:39
Кино
К премии «Оскар» допустят выходившие онлайн фильмы
Организаторы престижной кинопремии "Оскар" из-за эпидемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, а не в кинотеатрах.
РИА Новости 17:25
Происшествия
Новосибирский оперштаб сообщил о 58 новых пациентах с коронавирусом
В Новосибирской области, по данным на 10:00 (время местное) сегодня, 26 апреля, за сутки официально зарегистрированы 58 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 26 апреля в 01:07
Здоровье
Пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа
Карантин и профилактические меры, введенные в мире на фоне распространения коронавируса, могут ослабить сезонные эпидемии гриппа.
Российская газета 18:52
Политика
Путин заявил о торможении распространения коронавируса в России
Глава государства сообщил, что пик эпидемии в России еще не пройден, и страна сейчас стоит перед самым сложным этапом борьбы с коронавирусом, так как риски заразиться «выходят на верхнюю планку».
РБК 11:47
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
Происшествия
Колымчанин «залил» в интернет личный видеоролик своей знакомой и попал под следствие
В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
MagadanMedia.ru 20:12
Общество
«Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу
В России 5 крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу.
Мой Брянск 09:15
Экономика
Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года
Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.
РБК 17:00
Общество
Умер великий магистр Мальтийского ордена
Lenta.ru 19:35
Экономика
Bloomberg сообщает о дефиците российской пшеницы на мировом рынке
Мир может остаться без российского зерна из-за введения РФ квоты на экспорт пшеницы и её досрочной выработки, в то время как некоторые страны собирались провести дополнительные закупки.
News.ru 05:31
Политика
Путин предложил объявить 28 апреля Днем работников скорой помощи
День работника скорой помощи будет установлен на 28 апреля, заявил президент России Владимир Путин.
Политика Сегодня 10:51
Футбол
Орлов: у России потерь меньше, чем у США. Видимо, нас оберегает прививка от туберкулёза
Всё-таки Россия находится в лучшем положении. Мы несём не такие большие потери, как американцы, а также англичане, испанцы, итальянцы.
Чемпионат 15:13
Энергетика
Цены на аренду нефтяных танкеров подскочили на фоне роста спроса
Нефтеперерабатывающие компании стремятся обезопасить танкеры для хранения излишков топлива, дизельного топлива и бензина, поскольку сокращение спроса, вызванное вспышкой коронавируса, привело к переизбытку нефти и нефтепродуктов в мире, пишет The Financial Times.
Вести.Ru 10:29
Политика
МИД Украины раскрыл содержание «нормандского саммита» в онлайн-формате
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл содержание запланированного в онлайн-формате «нормандского саммита», в котором примут участие главы МИД из четырех стран.
Lenta.ru 04:33
Общество
В Москве из-за самоизоляции ввели новый закон о тишине
В Москве из-за режима самоизоляции вступил в силу новый закон о тишине.
Lenta.ru 14:04
Кино
Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Газета.Ru вчера в 01:17
Шоу-бизнес
Зейн Малик и Джиджи Хадид ждут ребенка
Кажется скоро в мировом шоу-бизнесе ожидает пополнение, после пяти раз бесконечных расставаний Зейн Малик и Джиджи Хадид окончательно сошлись и ждут ребенка.
Popcake 18:01
Гаджеты
LG официально анонсировала новый смартфон LG Velvet
Презентация смартфона состоится 7 мая, и в этот же день будет озвучена и цена на смартфон.
Astera 07:25