Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.

Здоровье В «тысячекоечной» больнице прекращена госпитализация В течение этой недели в «тысячекоечной» больнице планово прекращается госпитализация в отделения, пациентов которых можно направить в другие медицинские организации края. 6

Авто Банки и дилеры продают автомобили дистанционно Банки и дилеры продают автомобили дистанционно Выдача автокредитов с введением карантинных мер резко сократилась, но не исчезла совсем.

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Здоровье Дожить до июня: Кремль не слушает академиков и сам «лечит» народ, нагнетая панику «Как минимум до 11 мая», – предположил он на заседании регионального оперштаба по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в воскресенье, 26 апреля.

Общество Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года. 2K

Гаджеты «Большой Navi» будет вдвое больше графического процессора в современных топовых видеокартах AMD Ранее слухи указывали на то, что новые топовые настольные видеокарты AMD мы получим в начале лета.

Шоу-бизнес Наталья Подольская рассказала о бытовых ссорах с Пресняковым Певица говорит, что из-за карантина у них появились в семье новые традиции. Подольская рассказала, что встает в полдевятого и будит сына.

Кино К премии «Оскар» допустят выходившие онлайн фильмы Организаторы престижной кинопремии "Оскар" из-за эпидемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, а не в кинотеатрах. 3

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Политика Путин заявил о торможении распространения коронавируса в России Глава государства сообщил, что пик эпидемии в России еще не пройден, и страна сейчас стоит перед самым сложным этапом борьбы с коронавирусом, так как риски заразиться «выходят на верхнюю планку». 135

Общество В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая "Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе. 24

Происшествия Колымчанин «залил» в интернет личный видеоролик своей знакомой и попал под следствие В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

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Шоу-бизнес Зейн Малик и Джиджи Хадид ждут ребенка Кажется скоро в мировом шоу-бизнесе ожидает пополнение, после пяти раз бесконечных расставаний Зейн Малик и Джиджи Хадид окончательно сошлись и ждут ребенка.