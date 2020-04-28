Коронавирус

РБКРБКТреть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом

Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
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Более половины россиян не против жесткого карантина

Интерфакс17:24

Опрос показал отношение россиян к ситуации с коронавирусом

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Раскрыто число россиян, отрицающих коронавирус

Московский Комсомолец17:04

Социологи выяснили, какие меры по борьбе с коронавирусом граждане считают чрезмерными

Коммерсантъ17:01

Две трети россиян готовы поддержать введение ЧП из-за коронавируса

Ведомости17:00

Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом

РБК17:00

Опрос: большинство россиян поддерживают меры властей по борьбе с коронавирусом

ТАСС17:04
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В «тысячекоечной» больнице прекращена госпитализация

В течение этой недели в «тысячекоечной» больнице планово прекращается госпитализация в отделения, пациентов которых можно направить в другие медицинские организации края.
Общественное телевидение Приморья 02:49
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Общество

Медсестра из Коммунарки записала видео с жалобами на условия работы

Evo-rus.com 09:34
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Авто

Банки и дилеры продают автомобили дистанционно

Банки и дилеры продают автомобили дистанционно Выдача автокредитов с введением карантинных мер резко сократилась, но не исчезла совсем.
Коммерсантъ 14:41
Общество

Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса

Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
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Армия и оружие

Китай осудил заход корабля ВМС США в Южно-Китайское море

ТАСС 11:50
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
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Шоу-бизнес

Иван Ургант высказался о скандале с Тодоренко

Скандал, возникший из-за слов Регины Тодоренко о домашнем насилии, не утихает который день.
Суть событий 08:42
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Здоровье

Дожить до июня: Кремль не слушает академиков и сам «лечит» народ, нагнетая панику

«Как минимум до 11 мая», – предположил он на заседании регионального оперштаба по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в воскресенье, 26 апреля.
Свободная Пресса 01:32
Общество

Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России

Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru вчера в 12:39
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Гаджеты

«Большой Navi» будет вдвое больше графического процессора в современных топовых видеокартах AMD

Ранее слухи указывали на то, что новые топовые настольные видеокарты AMD мы получим в начале лета.
iXBT.com 14:06
Экономика

С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов

С сегодняшнего дня в Российской Федерации меняются правила наличных расчетов, выпущенные Центробанком, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:41
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Шоу-бизнес

Наталья Подольская рассказала о бытовых ссорах с Пресняковым

Певица говорит, что из-за карантина у них появились в семье новые традиции. Подольская рассказала, что встает в полдевятого и будит сына.
RuNews24.ru 07:39
Кино

К премии «Оскар» допустят выходившие онлайн фильмы

Организаторы престижной кинопремии "Оскар" из-за эпидемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, а не в кинотеатрах.
РИА Новости 17:25
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Происшествия

Новосибирский оперштаб сообщил о 58 новых пациентах с коронавирусом

В Новосибирской области, по данным на 10:00 (время местное) сегодня, 26 апреля, за сутки официально зарегистрированы 58 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 26 апреля в 01:07
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Здоровье

Пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа

Карантин и профилактические меры, введенные в мире на фоне распространения коронавируса, могут ослабить сезонные эпидемии гриппа.
Российская газета 18:52
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Политика

Путин заявил о торможении распространения коронавируса в России

Глава государства сообщил, что пик эпидемии в России еще не пройден, и страна сейчас стоит перед самым сложным этапом борьбы с коронавирусом, так как риски заразиться «выходят на верхнюю планку».
РБК 11:47
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Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
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Происшествия

Колымчанин «залил» в интернет личный видеоролик своей знакомой и попал под следствие

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
MagadanMedia.ru 20:12
Общество

«Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу

В России 5 крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу.
Мой Брянск 09:15
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Экономика

Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.
РБК 17:00
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Общество

Умер великий магистр Мальтийского ордена

Lenta.ru 19:35
Экономика

Bloomberg сообщает о дефиците российской пшеницы на мировом рынке

Мир может остаться без российского зерна из-за введения РФ квоты на экспорт пшеницы и её досрочной выработки, в то время как некоторые страны собирались провести дополнительные закупки.
News.ru 05:31
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Политика

Путин предложил объявить 28 апреля Днем работников скорой помощи

День работника скорой помощи будет установлен на 28 апреля, заявил президент России Владимир Путин.
Политика Сегодня 10:51
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Футбол

Орлов: у России потерь меньше, чем у США. Видимо, нас оберегает прививка от туберкулёза

Всё-таки Россия находится в лучшем положении. Мы несём не такие большие потери, как американцы, а также англичане, испанцы, итальянцы.
Чемпионат 15:13
Энергетика

Цены на аренду нефтяных танкеров подскочили на фоне роста спроса

Нефтеперерабатывающие компании стремятся обезопасить танкеры для хранения излишков топлива, дизельного топлива и бензина, поскольку сокращение спроса, вызванное вспышкой коронавируса, привело к переизбытку нефти и нефтепродуктов в мире, пишет The Financial Times.
Вести.Ru 10:29
Политика

МИД Украины раскрыл содержание «нормандского саммита» в онлайн-формате

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл содержание запланированного в онлайн-формате «нормандского саммита», в котором примут участие главы МИД из четырех стран.
Lenta.ru 04:33
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Общество

В Москве из-за самоизоляции ввели новый закон о тишине

В Москве из-за режима самоизоляции вступил в силу новый закон о тишине.
Lenta.ru 14:04
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Кино

Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Газета.Ru вчера в 01:17
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Шоу-бизнес

Зейн Малик и Джиджи Хадид ждут ребенка

Кажется скоро в мировом шоу-бизнесе ожидает пополнение, после пяти раз бесконечных расставаний Зейн Малик и Джиджи Хадид окончательно сошлись и ждут ребенка.
Popcake 18:01
Гаджеты

LG официально анонсировала новый смартфон LG Velvet

Презентация смартфона состоится 7 мая, и в этот же день будет озвучена и цена на смартфон.
Astera 07:25
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Как работают Яндекс.Новости?
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