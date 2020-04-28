Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.

Происшествия В Екатеринбурге мужчина напал на скорую помощь Екатеринбург, 29 апреля 2020, 04:45 — REGNUM В Екатеринбурге на улице Амундсена произошло нападение на машину скорой помощи.

Экономика Солодов: график строительства СПГ-терминала на Камчатке не сдвигается из-за коронавируса График строительства терминала сжиженного природного газа на Камчатке не сдвигается из-за пандемии коронавируса, проект уже полностью сформирован.

Авто Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30% Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC. 6

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Общество Федерация отельеров Турции опровергла отмену системы all inclusive Отменить систему all inclusive в турецких отелях невозможно, считает глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

Политика Путин объявил о новом продлении нерабочих дней Президент России Владимир Путин объявил о новом продлении введенных ранее в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 «нерабочих дней».

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Общество Глава Роспотребнадзора отругала Новосибирск в докладе Путину Выступая на совещании глав регионов в режиме видеоконференции перед президентом России Владимиром Путиным, Попова рассказала о двух регионах – Северной Осетии и Новосибирской области – где население пренебрегло противокоронавирусными мерами. 123

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