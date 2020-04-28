Коронавирус

РБКРБКТреть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом

Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
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Названо число россиян, которые не боятся коронавируса

РИА Новости20:52

Опрос показал отношение россиян к ситуации с коронавирусом

Известия17:00

Опрос: большинство россиян поддерживают меры властей по борьбе с коронавирусом

ТАСС17:04

Раскрыто число россиян, отрицающих коронавирус

Московский Комсомолец17:04

Две трети россиян готовы поддержать введение ЧП из-за коронавируса

Ведомости17:00

Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом

РБК17:00

Более половины россиян не против жесткого карантина

Интерфакс17:24
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Политика

Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая

На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 11:42
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Общество

Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:50
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Происшествия

В Екатеринбурге мужчина напал на скорую помощь

Екатеринбург, 29 апреля 2020, 04:45 — REGNUM В Екатеринбурге на улице Амундсена произошло нападение на машину скорой помощи.
REGNUM 21:45
Экономика

Солодов: график строительства СПГ-терминала на Камчатке не сдвигается из-за коронавируса

График строительства терминала сжиженного природного газа на Камчатке не сдвигается из-за пандемии коронавируса, проект уже полностью сформирован.
ТАСС 21:11
Авто

Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%

Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ 17:36
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Политика

Путин пообещал авиационный парад и салюты на 9 мая

Ежегодно торжественное шествие проходит 9 мая. В этом году в памятную дату президент выступит с обращением к россиянам и ветеранам.
Snob.ru 13:00
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Армия и оружие

Силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

РИА Новости 02:44
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Общество

Федерация отельеров Турции опровергла отмену системы all inclusive

Отменить систему all inclusive в турецких отелях невозможно, считает глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.
МИР 24 21:25
Происшествия

В Армении в больнице зарезали из мести двух жертв перестрелки

РИА Новости 21:47
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Наука

Ученые назвали лучшие ткани для пошива масок

Американские ученые назвали материалы, которые лучше всего подойдут для пошива масок от вирусов.
Рамблер 13:05
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Политика

Путин объявил о новом продлении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о новом продлении введенных ранее в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 «нерабочих дней».
РБК 10:47
Политика

Песков: Путин проведет очередное «большое выступление»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет большое выступление в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:24
3,7K
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 20:43
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Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
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Общество

Глава Роспотребнадзора отругала Новосибирск в докладе Путину

Выступая на совещании глав регионов в режиме видеоконференции перед президентом России Владимиром Путиным, Попова рассказала о двух регионах – Северной Осетии и Новосибирской области – где население пренебрегло противокоронавирусными мерами.
Atas.info 11:34
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Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Амурской области увеличилось до 41

Новый заболевший коронавирусом находится в Белогорске. На 28 апреля в Приамурье подтвержден 41 случай заражения COVID-2019.
Телепорт 01:16
25
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце словами любви попросила у Павла Прилучного прощения

Агата Муцениеце опубликовала на персональной странице в Instagram стих о любви.
Актуальные Новости 03:36
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Армия и оружие

Помпео призвал к прекращению огня в Сирии

«Соединённые Штаты вновь призывают поддержать и реализовать повсеместное прекращение огня в Сирии после сегодняшнего подлого террористического акта, устроенного против невинных жертв в Африне», — заявил госсекретарь.
RT на русском 18:46
Общество

В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

Еще 67 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 16:33
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Экономика

Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
RT на русском вчера в 23:15
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Общество

В Чите в мае введут цифровые пропуска для передвижения

Систему электронных пропусков запустят в работу в мае для борьбы с распространением коронавируса на территории Читы и Читинского района Забайкальского края.
ТАСС 10:50
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Авто

Toyota отметила 65-летие модели Crown выпуском спецверсий

В честь 65-летнего юбилея седана Toyota Crown было представлено лёгкое обновление модели, а также несколько её специальных изданий.
Тарантас Ньюс вчера в 05:17
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Общество

В Минздраве назвали важнейший симптом коронавируса

Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала "Россия-1" заявил, что важнейшим симптомом коронавирусной инфекции является одышка.
Газета.Ru 15:24
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Авто

Редкие багги «Бора» и «Сержант» от «АвтоВАЗа» показали в Сети

В 1994 году рабочую версию концепта багги "Бора" показали на выставке в Великобритании, а уже через год на соревнованиях в ОАЭ в Аравийской пустыне продемонстрировали и тестировачный прототип транспортного средства.
Car.ru вчера в 12:37
Общество

Крупнейшие российские авиакомпании резко подняли цены на билеты

Компании «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские Авиалинии» и Utair в апреле резко подняли цены на перелеты в Москву или из нее, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные систем бронирования.
Forbes вчера в 09:28
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Футбол

Вот так отпраздновал! Футболист поймал летящий стакан с пивом и выпил его до дна

Чемпионат вчера в 12:00
Авто

В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»

Чехословацкие мотоциклы Jawa («Ява»), права на которые с 2017 года принадлежат индийскому автогиганту Mahindra & Mahindra, возвращаются в Европу.
Автоновости дня 14:10
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Экономика

Обанкротилась нефтяная компания Diamond Offshore

Из-за падения цен на нефть обанкротилась очередная энергетическая компания – Diamond Offshore из США.
Rusbankrot.ru 08:39
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Политика

Путин: России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии

В начале своего обращения глава государства отметил, что в России в период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности.
Вести.Ru 10:44
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Общество

На границах Алтайского края вводится пропускной режим

Все дороги межрегионального значения будут оборудованы пропускными постами, на данный момент ведутся работы по их установке.
Evo-rus.com вчера в 08:43
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