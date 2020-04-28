Коронавирус
РБКТреть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом
Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
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Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 11:42
Общество
Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:50
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина напал на скорую помощь
Екатеринбург, 29 апреля 2020, 04:45 — REGNUM В Екатеринбурге на улице Амундсена произошло нападение на машину скорой помощи.
REGNUM 21:45
Экономика
Солодов: график строительства СПГ-терминала на Камчатке не сдвигается из-за коронавируса
График строительства терминала сжиженного природного газа на Камчатке не сдвигается из-за пандемии коронавируса, проект уже полностью сформирован.
ТАСС 21:11
Авто
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ 17:36
Политика
Путин пообещал авиационный парад и салюты на 9 мая
Ежегодно торжественное шествие проходит 9 мая. В этом году в памятную дату президент выступит с обращением к россиянам и ветеранам.
Snob.ru 13:00
Армия и оружие
Силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
РИА Новости 02:44
Общество
Федерация отельеров Турции опровергла отмену системы all inclusive
Отменить систему all inclusive в турецких отелях невозможно, считает глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.
МИР 24 21:25
Наука
Ученые назвали лучшие ткани для пошива масок
Американские ученые назвали материалы, которые лучше всего подойдут для пошива масок от вирусов.
Рамблер 13:05
Политика
Путин объявил о новом продлении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о новом продлении введенных ранее в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 «нерабочих дней».
РБК 10:47
Политика
Песков: Путин проведет очередное «большое выступление»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет большое выступление в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:24
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 20:43
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Общество
Глава Роспотребнадзора отругала Новосибирск в докладе Путину
Выступая на совещании глав регионов в режиме видеоконференции перед президентом России Владимиром Путиным, Попова рассказала о двух регионах – Северной Осетии и Новосибирской области – где население пренебрегло противокоронавирусными мерами.
Atas.info 11:34
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Амурской области увеличилось до 41
Новый заболевший коронавирусом находится в Белогорске. На 28 апреля в Приамурье подтвержден 41 случай заражения COVID-2019.
Телепорт 01:16
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце словами любви попросила у Павла Прилучного прощения
Агата Муцениеце опубликовала на персональной странице в Instagram стих о любви.
Актуальные Новости 03:36
Армия и оружие
Помпео призвал к прекращению огня в Сирии
«Соединённые Штаты вновь призывают поддержать и реализовать повсеместное прекращение огня в Сирии после сегодняшнего подлого террористического акта, устроенного против невинных жертв в Африне», — заявил госсекретарь.
RT на русском 18:46
Общество
В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом
Еще 67 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 16:33
Экономика
Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
RT на русском вчера в 23:15
Общество
В Чите в мае введут цифровые пропуска для передвижения
Систему электронных пропусков запустят в работу в мае для борьбы с распространением коронавируса на территории Читы и Читинского района Забайкальского края.
ТАСС 10:50
Авто
Toyota отметила 65-летие модели Crown выпуском спецверсий
В честь 65-летнего юбилея седана Toyota Crown было представлено лёгкое обновление модели, а также несколько её специальных изданий.
Тарантас Ньюс вчера в 05:17
Общество
В Минздраве назвали важнейший симптом коронавируса
Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала "Россия-1" заявил, что важнейшим симптомом коронавирусной инфекции является одышка.
Газета.Ru 15:24
Авто
Редкие багги «Бора» и «Сержант» от «АвтоВАЗа» показали в Сети
В 1994 году рабочую версию концепта багги "Бора" показали на выставке в Великобритании, а уже через год на соревнованиях в ОАЭ в Аравийской пустыне продемонстрировали и тестировачный прототип транспортного средства.
Car.ru вчера в 12:37
Общество
Крупнейшие российские авиакомпании резко подняли цены на билеты
Компании «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские Авиалинии» и Utair в апреле резко подняли цены на перелеты в Москву или из нее, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные систем бронирования.
Forbes вчера в 09:28
Футбол
Вот так отпраздновал! Футболист поймал летящий стакан с пивом и выпил его до дна
Чемпионат вчера в 12:00
Авто
В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»
Чехословацкие мотоциклы Jawa («Ява»), права на которые с 2017 года принадлежат индийскому автогиганту Mahindra & Mahindra, возвращаются в Европу.
Автоновости дня 14:10
Экономика
Обанкротилась нефтяная компания Diamond Offshore
Из-за падения цен на нефть обанкротилась очередная энергетическая компания – Diamond Offshore из США.
Rusbankrot.ru 08:39
Политика
Путин: России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии
В начале своего обращения глава государства отметил, что в России в период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности.
Вести.Ru 10:44
Общество
На границах Алтайского края вводится пропускной режим
Все дороги межрегионального значения будут оборудованы пропускными постами, на данный момент ведутся работы по их установке.
Evo-rus.com вчера в 08:43