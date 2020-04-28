Коронавирус
РБКТреть россиян считают чрезмерными ограничения в связи с коронавирусом
Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр "Ромир" совместно с Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
Читать в источнике
Оценить1K
с чего всё началось
44% россиян считают действия федеральных властей по сдерживанию распространения коронавируса оправданными и адекватными угрозе, 22% оценивают их как избыточные и жесткие, а 27%, напротив, выступают и за введение более жестких ограничений.Ведомостивчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 05:33, Ашберн
Космос
«Лунный фонарик» NASA изучит самые темные кратеры Луны
ИА Красная Весна вчера в 07:23
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube
Клип петербургской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube.
МИР 24 вчера в 17:52
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15
Происшествия
Дочь-подростка Саши Зверевой избили в США
Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.
Газета.Ru 03:23
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
Происшествия
В Краснодарском крае подтверждено 63 новых случая коронавируса
В медицинские организации региона с подозрением на коронавирусную инфекцию обратились 2795 человек, в том числе 387 детей.
Anapa.life 03:53
Происшествия
В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
Кино
Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан
RT на русском 04:11
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
Общество
У премьера Британии Бориса Джонсона родился сын
Взгляд.ру 05:24
Фигурное катание
Алина Загитова поиграла в игру «дорого-дешево»
Российская фигуристка Алина Загитова выложила любопытное видео на своей странице в сети Instagram.
Татар-информ 03:33
Общество
Всех прибывших в Крым на майские праздники поместят на карантин
Власти Крыма из-за коронавирусной инфекции приняли решение помещать в обсерваторы всех прибывших из других регионов России на полуостров во время майских праздников.
Газета.Ru 04:25
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.
Ведомости 27 апреля в 15:13
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Общество
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
Политика
Байдена обвинили в изнасиловании
Бывшая сотрудника экс-вице-президента США Джо Байдена Тара Рид обвинила его в изнасиловании.
Газета.Ru 04:37
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Политика
В Таджикистане хотят запретить русифицировать имена и фамилии
Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону "О государственной регистрации актов гражданского состояния", запрещающие использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:57
Общество
Роспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для населения на майские праздники.
63.ru 04:57
Общество
Верховный суд России продлил ограничительные меры в судах
Режим действия ограничительных мер в российских судах продлен до 11 мая.
Российская газета 05:26
Транспорт
Первый штраф с камеры за езду без пропуска выписан в Москве
Первый штраф с камеры за нарушение самоизоляции на автомобиле получил житель Москвы Максим Чирков, сообщает группа "Синиме ведерки" в социальной сети Facebook.
Газета.Ru вчера в 06:42
Здоровье
В России заразились коронавирусом менее 0,1% населения
США, где живут 329,1 миллиона человек и которые занимают первую строчку в рейтинге стран по числу заболевших COVID-19, тут заняли только третью - коронавирус нашли у 0,3% населения, скончались от него 0,02%.
РИА Новости 05:26
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК вчера в 03:48
Экономика
В Пензенской области 600 человек лежат в больницах с пневмонией
На сегодняшний день более 120 человек находятся в стационаре с подозрением на коронавирус.
Пензенская правда 04:11
Футбол
Кафельников объяснил, почему два года не ходит на стадион «Спартака»
Бывшая первая ракетка мира и известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что уже два года не ходит на стадион.
Pravda.Ru 03:59
Гаджеты
Обозначены самые используемые и продаваемые смартфоны в мире
Популярный девайс iPhone 7 стал наиболее используемым на планете в 2020 году, а самыми продаваемыми смартфонами оказались гаджеты iPhone XR и 11.
OAnews 01:07
Футбол
Газзаев призывает досрочно завершить чемпионат России
Режим самоизоляции продлён до 11 мая, но неясно, что нас ждёт потом. Я не вижу смысла тянуть с решением по чемпионату России до 25 мая.
ГЛАС.RU 04:50