Коронавирус

РБКРБКТреть россиян считают чрезмерными ограничения в связи с коронавирусом

Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр "Ромир" совместно с Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
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с чего всё началось

Две трети россиян готовы поддержать введение ЧП из-за коронавируса

44% россиян считают действия федеральных властей по сдерживанию распространения коронавируса оправданными и адекватными угрозе, 22% оценивают их как избыточные и жесткие, а 27%, напротив, выступают и за введение более жестких ограничений.
Ведомостивчера в 17:00

Подробнее о событии

Названо число россиян, которые не боятся коронавируса

РИА Новостивчера в 20:52

Более половины россиян не против жесткого карантина

Интерфаксвчера в 17:24

Опрос показал отношение россиян к ситуации с коронавирусом

Известиявчера в 17:00

Раскрыто число россиян, отрицающих коронавирус

Московский Комсомолецвчера в 17:04

Две трети россиян готовы поддержать введение ЧП из-за коронавируса

Ведомостивчера в 17:00

Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи с коронавирусом

РБКвчера в 17:00

Опрос: большинство россиян поддерживают меры властей по борьбе с коронавирусом

ТАССвчера в 17:04
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 05:33, Ашберн
Космос

«Лунный фонарик» NASA изучит самые темные кратеры Луны

ИА Красная Весна вчера в 07:23
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube

Клип петербургской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube.
МИР 24 вчера в 17:52
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Политика

Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15
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Происшествия

Дочь-подростка Саши Зверевой избили в США

Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.
Газета.Ru 03:23
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
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Происшествия

В Краснодарском крае подтверждено 63 новых случая коронавируса

В медицинские организации региона с подозрением на коронавирусную инфекцию обратились 2795 человек, в том числе 387 детей.
Anapa.life 03:53
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Общество

Подаренного Путиным кота отправили на карантин из-за коронавируса

Lenta.ru 05:02
2
Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
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Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

REGNUM 04:09
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Кино

Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан

RT на русском 04:11
2
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
155
Общество

У премьера Британии Бориса Джонсона родился сын

Взгляд.ру 05:24
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Фигурное катание

Алина Загитова поиграла в игру «дорого-дешево»

Российская фигуристка Алина Загитова выложила любопытное видео на своей странице в сети Instagram.
Татар-информ 03:33
Здоровье

Заразились коронавирусом 24 медика больницы «Электроника» в Воронеже

Kursk.com 04:00
2
Общество

Всех прибывших в Крым на майские праздники поместят на карантин

Власти Крыма из-за коронавирусной инфекции приняли решение помещать в обсерваторы всех прибывших из других регионов России на полуостров во время майских праздников.
Газета.Ru 04:25
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Общество

Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих

«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.
Ведомости 27 апреля в 15:13
812
Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
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Общество

В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян

В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
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Политика

Байдена обвинили в изнасиловании

Бывшая сотрудника экс-вице-президента США Джо Байдена Тара Рид обвинила его в изнасиловании.
Газета.Ru 04:37
1
Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
1,4K
Политика

В Таджикистане хотят запретить русифицировать имена и фамилии

Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону "О государственной регистрации актов гражданского состояния", запрещающие использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:57
3
Общество

Роспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для населения на майские праздники.
63.ru 04:57
Общество

Верховный суд России продлил ограничительные меры в судах

Режим действия ограничительных мер в российских судах продлен до 11 мая.
Российская газета 05:26
Транспорт

Первый штраф с камеры за езду без пропуска выписан в Москве

Первый штраф с камеры за нарушение самоизоляции на автомобиле получил житель Москвы Максим Чирков, сообщает группа "Синиме ведерки" в социальной сети Facebook.
Газета.Ru вчера в 06:42
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Здоровье

В России заразились коронавирусом менее 0,1% населения

США, где живут 329,1 миллиона человек и которые занимают первую строчку в рейтинге стран по числу заболевших COVID-19, тут заняли только третью - коронавирус нашли у 0,3% населения, скончались от него 0,02%.
РИА Новости 05:26
Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК вчера в 03:48
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Экономика

В Пензенской области 600 человек лежат в больницах с пневмонией

На сегодняшний день более 120 человек находятся в стационаре с подозрением на коронавирус.
Пензенская правда 04:11
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Футбол

Кафельников объяснил, почему два года не ходит на стадион «Спартака»

Бывшая первая ракетка мира и известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что уже два года не ходит на стадион.
Pravda.Ru 03:59
Гаджеты

Обозначены самые используемые и продаваемые смартфоны в мире

Популярный девайс iPhone 7 стал наиболее используемым на планете в 2020 году, а самыми продаваемыми смартфонами оказались гаджеты iPhone XR и 11.
OAnews 01:07
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Футбол

Газзаев призывает досрочно завершить чемпионат России

Режим самоизоляции продлён до 11 мая, но неясно, что нас ждёт потом. Я не вижу смысла тянуть с решением по чемпионату России до 25 мая.
ГЛАС.RU 04:50
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