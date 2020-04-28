44% россиян считают действия федеральных властей по сдерживанию распространения коронавируса оправданными и адекватными угрозе, 22% оценивают их как избыточные и жесткие, а 27%, напротив, выступают и за введение более жестких ограничений.

с чего всё началось

Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр "Ромир" совместно с Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.

Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи с коронавирусом

Музыка Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube Клип петербургской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube. 53

Политика Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии. 964

Политика Путин продлил режим нерабочих дней Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая. 23

Происшествия В Краснодарском крае подтверждено 63 новых случая коронавируса В медицинские организации региона с подозрением на коронавирусную инфекцию обратились 2795 человек, в том числе 387 детей. 2

Фигурное катание Алина Загитова поиграла в игру «дорого-дешево» Российская фигуристка Алина Загитова выложила любопытное видео на своей странице в сети Instagram.

Общество Всех прибывших в Крым на майские праздники поместят на карантин Власти Крыма из-за коронавирусной инфекции приняли решение помещать в обсерваторы всех прибывших из других регионов России на полуостров во время майских праздников. 34

Общество Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих «Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак. 812

Общество Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин. 784

Политика Байдена обвинили в изнасиловании Бывшая сотрудника экс-вице-президента США Джо Байдена Тара Рид обвинила его в изнасиловании. 1

Общество Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD). 1,4K

Политика В Таджикистане хотят запретить русифицировать имена и фамилии Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону "О государственной регистрации актов гражданского состояния", запрещающие использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах, передает корреспондент РИА Новости. 3

Общество Верховный суд России продлил ограничительные меры в судах Режим действия ограничительных мер в российских судах продлен до 11 мая.

Здоровье В России заразились коронавирусом менее 0,1% населения США, где живут 329,1 миллиона человек и которые занимают первую строчку в рейтинге стран по числу заболевших COVID-19, тут заняли только третью - коронавирус нашли у 0,3% населения, скончались от него 0,02%.

Энергетика В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2» Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V. 1,4K

Футбол Кафельников объяснил, почему два года не ходит на стадион «Спартака» Бывшая первая ракетка мира и известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что уже два года не ходит на стадион.

Гаджеты Обозначены самые используемые и продаваемые смартфоны в мире Популярный девайс iPhone 7 стал наиболее используемым на планете в 2020 году, а самыми продаваемыми смартфонами оказались гаджеты iPhone XR и 11. 1