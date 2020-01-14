На сегодняшний день каждый второй россиянин (51%) считает, что введение длительных январских каникул — удачное решение, обратного мнения придерживается каждый третий (33%).

с чего всё началось

Каждый третий россиянин (33 процента) сообщил, что устали от продолжительных новогодних каникул, которые длились с первого по восьмое января. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ, передает РИА Новости. По мнению 51 процента опрошенных, каникулы были удачным решением.

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