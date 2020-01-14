Общество

Lenta.ruLenta.ruТреть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента) сообщил, что устали от продолжительных новогодних каникул, которые длились с первого по восьмое января. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ, передает РИА Новости. По мнению 51 процента опрошенных, каникулы были удачным решением.
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с чего всё началось

Сколько должен длиться праздник?

На сегодняшний день каждый второй россиянин (51%) считает, что введение длительных январских каникул — удачное решение, обратного мнения придерживается каждый третий (33%).
ВЦИОМ05:58

Подробнее о событии

Опрос показал отношение россиян к длинным новогодним каникулам

RT на русском07:50

Половина россиян назвали длинные январские каникулы удачным решением

Известия07:05

В РФ более чем в два раза выросло число противников длинных новогодних каникул

Интерфакс06:21

Россияне разочаровались в идее переноса новогодних каникул на май

РБК06:37

Опрос показал отношение россиян к длинным январским каникулам

РИА Новости06:30

ВЦИОМ: каждый третий россиянин против длительных новогодних каникул

ТАСС06:38

Сколько должен длиться праздник?

ВЦИОМ05:58
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Происшествия

Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
ТАСС 07:48
Общество

Изменится система оплаты труда учителей

Подчеркивается, что не все соблюдают эту формулу, введение единой системы должно изменить ситуацию и укоренить базовые гарантии на федеральном уровне.
The Penza Post вчера в 08:31
Происшествия

В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
РБК 07:01
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Политика

Минобороны России раскрыло главный итог переговоров по Ливии в Москве

Министерство обороны Российской Федерации, комментируя прошедшие накануне в Москве переговоры по мирному урегулированию в Ливии, обратило внимание на то, что ключевым итогом встречи стало согласие сторон на бессрочный режим прекращения огня.
Журналистская правда 07:35
Кино

Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России

Фильм Клима Шипенко "Холоп" менее чем за три недели собрал в российском прокате 2,32 миллиарда рублей и обогнал другую отечественную киноленту "Т- 34", которая принесла создателям 2,27 млрд рублей за 2019 год.
Комсомольская правда вчера в 01:12
Общество

Жириновский пожаловался на слишком длинный гимн России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе выступления на первом пленарном заседании весенней сессии Госдумы пожаловался на слишком длинный гимн России, который, по его мнению, тяжело исполнять женщинам и детям.
РИА Новости 06:42
Политика

Захарова удивилась отказу Варшавы праздновать освобождение от фашистов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила удивление тем, что в Польше не будут проводиться официальные памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения Варшавы от фашистских захватчиков.
Российская газета вчера в 13:00
Происшествия

Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой

Людей пришлось экстренно эвакуировать. Из помещений, в которые устремилась горячая вода, вынесли пять человек с ожогами.
Российская газета вчера в 18:57
Кино

Опубликован первый трейлер «Города ангелов»

iReactor 04:38
Происшествия

Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям

Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.
Радио Sputnik 06:00
Кино

Sony показала второй трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем

Студия Sony опубликовала на YouTube второй трейлер супергеройского боевика "Бладшот" с Вином Дизелем в главной роли.
Газета.Ru 05:50
Общество

В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 00:24
Армия и оружие

Армия Хафтара готовится к новому наступлению на Триполи

«Армия Хафтара стягивает силы на юг Триполи, чтобы начать очередное наступление», — говорится в сообщении издания в Twitter.
REGNUM 07:11
Энергетика

Белоруссия собралась заменить российскую нефть на поставки с Украины

Покупать российскую нефть на предлагаемых условиях Белоруссии нет смысла, поэтому правительство и нефтеперерабатывающие заводы ищут альтернативные маршруты поставок, в том числе с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.
Lenta.ru 07:44
Происшествия

В Петербурге проверят заявление об избиении пенсионера в машине скорой

Полицейские начали проверку по заявлению 76-летнего мужчины, которого якобы избил врач скорой помощи за отказ ехать в определенную больницу, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.
РИА Новости 05:58
Общество

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM вчера в 17:32
Общество

РЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей

Максимальная стоимость закупки — 1,08 млрд руб. РЖД станет первой среди государственных компаний, которая массово внедрит в своих подразделениях компьютеры на "Эльбрусе", отмечает издание.
Коммерсантъ 07:16
Футбол

Джано Ананидзе может перейти в «Тамбов»

ODDS.ru 05:19
Экономика

Иностранные инвесторы атакуют российский рынок

За первую неделю года иностранные инвесторы вложили в фонды развивающихся рынков почти два миллиарда долларов.
РИА Новости 00:00
Технологии

Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Коммерсантъ вчера в 16:19
Хоккей

«Ак Барс» по буллитам взял верх над «Амуром» в гостях

Вести.Ru 06:51
Общество

Москвичам открыли доступ к электронным медкартам

На столичном портале mos.ru заработал новый сервис, открывающий пациентам городских поликлиник доступ к электронной медицинской карте.
Российская газета 02:59
Политика

Парламент Абхазии утвердил отставку Хаджимбы с поста президента

Парламент Абхазии удовлетворил прошение Рауля Хаджимбы об отставке с поста президента республики, заявил РИА Новости спикер Валерий Кварчия.
РИА Новости вчера в 05:20
Происшествия

Музыканты группы Animal ДжаZ попали в ДТП в Ульяновской области

РБК 05:00
Общество

Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов

Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Вести.Ru вчера в 07:33
Космос

ESA показало изображение северного полюса Марса

На официальном интернет-портале ESA (Европейское космическое агентство) появилось изображение, демонстрирующее вид северного полюса Красной планеты.
OAnews 00:27
Экономика

В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
RT на русском 00:37
Общество

Новые температурные рекорды ожидаются в России

Известия вчера в 19:15
Кино

Режиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Жюри 73-го Каннского кинофестиваля возглавит оскароносный режиссер Спайк Ли. Событие состоится с 12 по 23 мая.
Piter.tv 03:46
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