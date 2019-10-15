Общество

АБНАБНТреть россиян задействована в «теневом» рынке труда

Около 25 млн граждан или 32,5% населения России участвуют в «теневом» рынке труда. Соответствующие данные получили в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). При этом специалисты отметили тренд «выхода из тени».
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с чего всё началось

Исследование: почти треть россиян участвует в «теневом» рынке труда

В опросе приняли участие 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, занятых на предприятиях различных форм собственности. Вовлеченность в "теневую" экономику снижается По оценке авторов исследования, на российском рынке труда наметился тренд выхода из "тени".
ТАСС05:03

Подробнее о событии

Треть россиян трудятся в «тени». И считают это справедливым

Комсомольская правда07:55

Почти треть населения России участвует в теневом рынке труда

Эхо Москвы07:32

Исследование: почти треть россиян участвует в «теневом» рынке труда

ТАСС05:03

Треть России работает на «теневом» рынке

Вести.Ru05:30

РАНХиГС: треть россиян участвует в «теневом» рынке труда

News.ru05:23

В РАНХиГС отметили снижение доли россиян занятых в «теневой» экономике

РИА Новости05:16

Эксперты оценили число занятых в теневой экономике россиян

Rambler News Service06:35
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Армия и оружие

Армия Сирии взяла под контроль Манбидж

Газета.Ru 06:36
Музыка

Участники группы «Порнофильмы» стали новыми героями «вДудя»

Участники российской панк-группы «Порнофильмы» стали гостями нового выпуска шоу «вДудь».
Афиша Daily 09:22
Происшествия

Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Общество

В Москве прооперировали фигуристку Татьяну Тотьмянину

Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину прооперировали в московской клинике, сообщает телеканал РЕН со ссылкой на Анастасию Драпеко — пиар-менеджера супруга спортсменки Алексея Ягудина.
РИА Новости 08:09
Политика

Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК вчера в 12:49
Общество

Мать убитой 9-летней девочки обратилась к жителям Саратова

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева поблагодарила горожан за поддержку.
Общественное мнение вчера в 09:33
Экономика

МВФ понизил прогноз по росту ВВП России

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году.
Газета.Ru 09:05
Наука

Нобелевский лауреат Томас Линдал уверен, что рак непобедим

Нобелевский лауреат в области химии Томас Линдал совершенно уверен, что рак изначально непобедим.
HotGeo 08:53
Политика

Журналист Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды

Британский журналист Би-би-си Эндрю Эванс назвал популярный в России суп — борщ — орудием российской военной пропаганды.
Известия 09:29
Футбол

Слуцкий присудил себе награду за лучший танец 2019 года

Sport24.ru 10:50
Происшествия

Смертельное избиение красноярца спровоцировало народный сход

REGNUM 09:13
Армия и оружие

NYT: в США обсуждают вывоз ядерного оружия из Турции

На минувших выходных чиновники Государственного департамента и министерства энергетики США обсуждали планы эвакуации тактического ядерного оружия из Турции, пишет The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.
Газета.Ru 02:25
Армия и оружие

Сирийские курды заключили военное соглашение с Дамаском

МонаВиста вчера в 09:56
Происшествия

В Индии нашли похороненного заживо младенца

В Индии новорожденная девочка была найдена живой после того, как ее похоронили в запечатанном глиняном горшке, завернутом в ткань.
Lenta.ru вчера в 23:04
Политика

Россияне стали лучше относиться к Украине после избрания Зеленского

Отношение граждан РФ к Украине резко изменилось в лучшую сторону, после того как Владимир Зеленский был избран на должность главы государства.
Discover24 02:58
Экономика

Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке

Группа ПИК запустила сервис «ПИК-Брокер», который занимается выкупом и продажей готовых квартир, обратил внимание корреспондент РБК.
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25-летняя певица в стиле K-pop и актриса Чхве Чжин Ри, больше известная как Солли, была найдена мертвой в своем доме.
Inc-news.ru вчера в 17:19
Армия и оружие

В России тяжелые беспилотники приравняют к обычным самолетам

Минобороны РФ собирается включить в реестр госавиации все беспилотники, весящие больше 10 тонн.
Актуальные Новости 06:40
Космос

Черная дыра может спасти человечество от конца света, считают ученые

Ученые из NASA Goddard Space Flight Center считают, что в конец света может привести людей к переселению к черной дыре.
Южный Федеральный 06:35
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество

Россияне стали лояльнее к теневой экономике

В последние два года доля россиян, которые позитивно относятся к неформальному сектору занятости и считают теневую экономику полезной для страны, существенно возросла.
Lenta.ru 10:19
Общество

Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы

Минфин предложил законодательно выделить граждан и компании под западными санкциями в особую категорию — на них будут распространяться «специальные» нормы законодательства.
РБК 09:07
Общество

Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»

Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Коммерсантъ 09:32
Происшествия

Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции

В октябре прошлого года следователи в рамках расследования злоупотреблений в центре связи ФСИН добились ареста экс-главы учреждения Игоря Шайкова и его заместителя Андрея Краснюкова.
Интерфакс 08:58
Политика

Опубликован «план Даллеса» против Навального

Фото: Соцсети Издание The Insider опубликовало письма из взломанной почты консультанта Администрации Президента Константина Костина, которые повествуют о «плане борьбы с Навальным».
Столица С 08:58
Общество

В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым

На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Общество

Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах

VSE42.RU вчера в 06:46
Политика

МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии

«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ», — говорится в сообщении.
РБК 07:43
Происшествия

В Ставрополе прошли обыски и допросы у сторонников Навального

Во вторник, 15 октября, в России массово проходят обыски у сторонников Алексея Навального, многих вызвали на допросы.
Блокнот Ставрополь 05:22
Политика

Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета

Президент России Владимир Путин, находящийся с государственным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, подарил наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну белого кречета.
ТАСС 10:40
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