В опросе приняли участие 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, занятых на предприятиях различных форм собственности. Вовлеченность в "теневую" экономику снижается По оценке авторов исследования, на российском рынке труда наметился тренд выхода из "тени".

с чего всё началось

Около 25 млн граждан или 32,5% населения России участвуют в «теневом» рынке труда. Соответствующие данные получили в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). При этом специалисты отметили тренд «выхода из тени».

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