Общество

АБНАБНТреть россиян задействована в «теневом» рынке труда

Около 25 млн граждан или 32,5% населения России участвуют в «теневом» рынке труда. Соответствующие данные получили в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). При этом специалисты отметили тренд «выхода из тени».
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