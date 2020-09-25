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Росбалт
Росбалт

Треть сотрудников мэрии Москвы перейдут на удаленный режим работы

Как рассказал мэр, весной, в период активного распространения коронавирусной инфекции, именно режим дистанционной работы, на который перешли большинство сотрудников предприятий и организаций города, помог избежать катастрофического развития ситуации.В источнике
Сергей Собянинмэр москвы
Я обратился к руководителям предприятий и организаций с просьбой перевести в удаленный режим как можно больше сотрудников, но без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей. В Мэрии Москвы с понедельника на удаленку перейдет 30% персонала.
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