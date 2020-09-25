Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Росбалт
Росбалт

Треть сотрудников мэрии Москвы перейдут на удаленный режим работы

Как рассказал мэр, весной, в период активного распространения коронавирусной инфекции, именно режим дистанционной работы, на который перешли большинство сотрудников предприятий и организаций города, помог избежать катастрофического развития ситуации.В источнике
Сергей Собянинмэр москвы
Я обратился к руководителям предприятий и организаций с просьбой перевести в удаленный режим как можно больше сотрудников, но без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей. В Мэрии Москвы с понедельника на удаленку перейдет 30% персонала.
Подробнее о событии
Lenta.ru

Собянин заявил о переводе трети персонала мэрии Москвы на удаленку

Lenta.ruвчера в 09:00
ТАСС

Почти треть сотрудников мэрии Москвы переведут на «удаленку»

ТАССвчера в 08:26
РИАМО

30% персонала мэрии Москвы перейдет на удаленку

РИАМОвчера в 08:17
Москва 24

Собянин: мэрия Москвы переводит на «удаленку» 30% сотрудников

Москва 24вчера в 08:02
РБК

Собянин анонсировал переход 30% персонала мэрии Москвы на удаленку

РБКвчера в 09:01
РИА Новости

Собянин объяснил рекомендации по ситуации с коронавирусом в Москве

РИА Новостивчера в 08:48
Агентство Москва

Собянин: Мэрия Москвы переводит на «удаленку» 30% сотрудников

Агентство Москвавчера в 08:01

Число погибших при крушении самолета под Харьковом возросло до 25

Количество погибших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области возросло до 25 человек, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов и подготовки к ним" Уголовного кодекса Украины.
Число погибших при крушении самолета под Харьковом возросло до 25
ТАСС17:12
347

Воробьев раскритиковал возможное приглашение Манджукича в «Локомотив»

Руководство московского "Локомотива" не работает на перспективу, рассматривая вариант с приглашением хорватского форварда Марио Манджукича, заявил РИА Новости бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев.
Воробьев раскритиковал возможное приглашение Манджукича в «Локомотив»
РИА Новостивчера в 14:55

В Калифорнии продажу бензиновых автомобилей запретят к 2035 году

Калифорния прекратит продажу всех автомобилей с бензиновым двигателем к 2035 году, стремясь привести США к сокращению выбросов парниковых газов, поощряя водителей штата перейти на электромобили.
Про Кроссоверывчера в 05:58
39

Мать рэпера Картрайта не пустили в Россию из-за коронавируса

Мать и сестра украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), тело которого в июле нашли в его квартире в Петербурге, не могут въехать в Россию из Украины из-за действующих ограничений в период коронавируса, сообщил РИА Новости адвокат семьи Антон Кобит.
РИА Новостивчера в 13:47

Китайский Haval заключил СПИК о локализации производства в России

Компания «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус» («дочка» китайского автоконцерна Great Wall) вложит 42,4 млрд рублей в локализацию производства в России кроссоверов, внедорожников и ключевых компонентов к ним — это предполагает подписанный автоконцерном и Минпромторгом специнвестконтракт (СПИК), сообщил «Ведомостям» представитель Haval.
Ведомостивчера в 14:45

Аналитики объяснили недельное подорожание доллара на 3 руб

Что влияет на курс рубля По словам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, ослабление рубля к доллару за неделю составило 3,4%, в то время как аналогичные валюты развивающихся рынков ослабли примерно на 3,8%.
РБК17:08

Климатолог рассказал о негативных последствиях долгого бабьего лета

У затянувшегося бабьего лета могут могут быть неприятные "побочные эффекты", заявил в эфире радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.
Газета.Ruвчера в 12:17

Штаб Навального подал жалобу в прокуратуру на особняк Киркорова

Как сообщили в штабе блогера, поместье «короля российской эстрады» в коттеджном поселке Береста (Мякининская пойма), цена которого составляет более десяти миллионов долларов, находится на участке площадью один гектар.
RuNews24.ruвчера в 05:09
233

В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUMвчера в 05:14
135

Вышел трейлер российского фильма «Китобой», получившего приз в Венеции

На YouTube-канале Sony Pictures появился трейлер фильма «Китобой» Филиппа Юрьева, который стал победителем в независимой программе «Дни Венеции» Международного венецианского кинофестиваля, а на «Кинотавре» взял награды за лучшую режиссуру, мужскую роль и диплом Гильдии киноведов.
RuNews24.ruвчера в 10:47