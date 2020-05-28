Коронавирус
REGNUMТреть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса
Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
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с чего всё началось
Не верящие в эпидемию Треть россиян (32,8%) считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц, следует из исследования (есть у РБК), проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).РБК00:00
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Новости за ночь: Треть россиян назвала коронавирус выдумкой и преувеличением
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