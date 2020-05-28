Не верящие в эпидемию Треть россиян (32,8%) считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц, следует из исследования (есть у РБК), проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

с чего всё началось

Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.

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Игры Epic Games Store бесплатно раздаст Borderlands: The Handsome Collection Администрация страницы написала, что с 28 мая по 4 июня 2020 года пользователи Epic Games Store смогут бесплатно получить пакет Borderlands: The Handsome Collection, в который входят такие игры, как Borderlands 2 и Borderlands: Pre-Sequel. 3

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Происшествия Суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет Тверской районный суд арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» в своем Telegram-канале.

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Происшествия В Псковской области найдено тело пропавшей трехлетней девочки СНТ "Кебь", 28 мая 2020, 14:06 — REGNUM На четвертые сутки поисков псковские спасатели обнаружили тело пропавшей трехлетней девочки.

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Армия и оружие Минобороны России получило партию модернизированных минометов «Сани» Москва, 28 мая 2020, 11:24 — REGNUM Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» (входит в Ростех) поставил Министерству обороны России партию модернизированных 120-мм минометных комплексов «Сани».