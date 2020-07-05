Происшествия
Lenta.ruТретьего обвиняемого по делу об убийстве Флойда освободили под залог
Еще одного полицейского, задержанного за убийство чернокожего американца Джорджа Флойда, освободили под залог. Соответствующая информация содержится в публичной базе данных тюрьмы в округе Хеннепин, передает Fox 9. Речь идет о бывшем страже порядка Ту Тао. Его освободили в субботу, 4 июля.
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Последний обвиняемый по делу Джорджа Флойда экс-полицейский выпущен под залог
Комсомольская правда12:27
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Путин поздравил Трампа с Днём независимости США
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Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
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Армия и оружие
Sina: российский Ил-276 заставит Индию раскаиваться
Индия упустила уникальную возможность открыть на своей территории производство современных военно-транспортных самолетов.
ПолитРоссия вчера в 14:01
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Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей вчера в 10:24
Армия и оружие
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в Газе в ответ на три ракеты
В ответ израильские истребители и вертолеты нанесли удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.
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Александр Мостовой: «„Зенит“ как был сильнейшей командой до пандемии, так и остался»
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что досрочно выигравшему Тинькофф чемпионат России «Зениту» необходимо добиваться успехов и на европейской арене.
Матч ТВ 16:44
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ЦИК Сербии опубликовала окончательные данные по парламентским выборам
Как сообщает ТАСС, в ЦИК заявили, что правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) победила на прошедших 21 июня парламентских выборах с результатом 60,65%.
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«Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Краснодаром»
Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео из раздевалки после победного матча 26-го тура РПЛ с «Краснодаром».
Soccer.ru 16:10
Общество
Сахалинским пенсионерам-опекунам скорректируют выплаты
Согласно изменениям, внесенным в федеральный закон об обязательном пенсионном страховании, с 1 июля 2020 года пенсионеры-опекуны или попечители несовершеннолетних детей получили статус неработающих.
Сахалин.Инфо 18:25
Здоровье
Витамин D снижает риск развития болезней сердца
Специалисты обратили внимание, что в 25 из 32 таких работ была выявлена взаимосвязь низких показателей витамина D с повышенным риском развития артериальной гипертонии.
Медпульс 17:05
Технологии
Завод Sony может выпускать более 1 млн PlayStation в год
Astera вчера в 11:50
Кино
На YouTube опубликовали фильм HBO о преследовании геев в Чечне
В YouTube разместили фильм HBO о преследовании многих геев в Чечне. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 23:02
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Напомним, с Алексеем Григорьевым Валентина Легкоступова прожила в браке 20 лет. По словам певицы, она сохранила с мужем дружеские отношения.
StarHit.ru вчера в 17:00
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Баранов оценил вероятность воссоединения регионов Украины с Россией
Некоторые СМИ пишут, что отдельные регионы Украины наполнены идеями о воссоединении с Россией.
Политическая Экспертиза 09:42
Экономика
Водительские права можно будет использовать для получения банковских услуг в России
В России граждане смогут воспользоваться водительскими правами для получения банковских услуг.
Газета.Ru 19:13
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
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Новый глюк Windows 10 приводит к бесконечной загрузке старых драйверов
Многие пользователи уже привыкли к тому, что каждое обновление Windows 10 приносит не только новые функции, но и новые глюки.
The GEEK 16:26
Путешествия
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве.
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РИА Новости 10:26
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Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров десятилетия
Киноканал «Настоящее страшное телевидение» представил топ-10 лучших хорроров десятилетия.
Shraibikus News 08:57
Политика
Двоюродный племянник Путина избран лидером партии
Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
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Зеленский заявил об отказе украинцев прощать тех, кто забрал Крым
Трансляция велась на странице Владимира Зеленского в Facebook.
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1 июля этого года экс-участница проекта «Дом-2» Элла Суханова впервые стала мамой.
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В сеть слили 30-минутный геймплейный ролик Assassin’s Creed Valhalla
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В связи с очень высоким спросом разработчики из студии Cold Symmetry заявили о старте бета-теста ПК-версии ролевого боевика Mortal Shell для всех пользователей.
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Макет iPhone 12 сравнили на фото с iPhone 7
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