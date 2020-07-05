Еще одного полицейского, задержанного за убийство чернокожего американца Джорджа Флойда, освободили под залог. Соответствующая информация содержится в публичной базе данных тюрьмы в округе Хеннепин, передает Fox 9. Речь идет о бывшем страже порядка Ту Тао. Его освободили в субботу, 4 июля.

Третьего обвиняемого по делу об убийстве Флойда освободили под залог

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