Происшествия

Lenta.ruLenta.ruТретьего обвиняемого по делу об убийстве Флойда освободили под залог

Еще одного полицейского, задержанного за убийство чернокожего американца Джорджа Флойда, освободили под залог. Соответствующая информация содержится в публичной базе данных тюрьмы в округе Хеннепин, передает Fox 9. Речь идет о бывшем страже порядка Ту Тао. Его освободили в субботу, 4 июля.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

В США освободили под залог полицейского по делу Флойда

RT на русском13:24

Освобожден полицейский, обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда

Вести.Ru12:35

Один из обвиняемых в убийстве Флойда освобожден под залог

Известия13:18

Обвиняемого в убийстве Флойда полицейского отпустили под залог

РЕН ТВ12:47

Обвиняемый по делу об убийстве Флойда полицейский освобожден под залог

Газета.Ru13:23

Последний обвиняемый по делу Джорджа Флойда экс-полицейский выпущен под залог

Комсомольская правда12:27

Полицейского, обвиняемого в убийстве Флойда, освободили под залог

РИА Новости12:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 19:22, Ашберн
Политика

Путин поздравил Трампа с Днём независимости США

RT на русском 13:25
152
Космос

Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab прошел неудачно

ПолитРоссия 03:42
29
Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
404
Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН 03 июля в 10:57
170
Армия и оружие

Sina: российский Ил-276 заставит Индию раскаиваться

Индия упустила уникальную возможность открыть на своей территории производство современных военно-транспортных самолетов.
ПолитРоссия вчера в 14:01
1
Шоу-бизнес

Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей вчера в 10:24
49
Армия и оружие

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в Газе в ответ на три ракеты

В ответ израильские истребители и вертолеты нанесли удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.
Коммерсантъ 17:41
52
Общество

Определен уровень бедности в России

В 2019 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума) проживали 12,3% россиян или почти 18 миллионов человек, что меньше результата 2018 года (12,9%).
РИА Новости 17:09
9
Футбол

Александр Мостовой: «„Зенит“ как был сильнейшей командой до пандемии, так и остался»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что досрочно выигравшему Тинькофф чемпионат России «Зениту» необходимо добиваться успехов и на европейской арене.
Матч ТВ 16:44
Общество

Максим Фадеев раскрыл секрет похудения

Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации.
РИА Новости 03 июля в 07:09
69
Политика

ЦИК Сербии опубликовала окончательные данные по парламентским выборам

Как сообщает ТАСС, в ЦИК заявили, что правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) победила на прошедших 21 июня парламентских выборах с результатом 60,65%.
RT на русском 17:06
Футбол

«Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Краснодаром»

Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео из раздевалки после победного матча 26-го тура РПЛ с «Краснодаром».
Soccer.ru 16:10
Общество

Сахалинским пенсионерам-опекунам скорректируют выплаты

Согласно изменениям, внесенным в федеральный закон об обязательном пенсионном страховании, с 1 июля 2020 года пенсионеры-опекуны или попечители несовершеннолетних детей получили статус неработающих.
Сахалин.Инфо 18:25
Здоровье

Витамин D снижает риск развития болезней сердца

Специалисты обратили внимание, что в 25 из 32 таких работ была выявлена взаимосвязь низких показателей витамина D с повышенным риском развития артериальной гипертонии.
Медпульс 17:05
75
Технологии

Завод Sony может выпускать более 1 млн PlayStation в год

Astera вчера в 11:50
12
Кино

На YouTube опубликовали фильм HBO о преследовании геев в Чечне

В YouTube разместили фильм HBO о преследовании многих геев в Чечне. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 23:02
356
Шоу-бизнес

Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз

Напомним, с Алексеем Григорьевым Валентина Легкоступова прожила в браке 20 лет. По словам певицы, она сохранила с мужем дружеские отношения.
StarHit.ru вчера в 17:00
6
Политика

Баранов оценил вероятность воссоединения регионов Украины с Россией

Некоторые СМИ пишут, что отдельные регионы Украины наполнены идеями о воссоединении с Россией.
Политическая Экспертиза 09:42
3
Экономика

Водительские права можно будет использовать для получения банковских услуг в России

В России граждане смогут воспользоваться водительскими правами для получения банковских услуг.
Газета.Ru 19:13
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
1
Гаджеты

Новый глюк Windows 10 приводит к бесконечной загрузке старых драйверов

Многие пользователи уже привыкли к тому, что каждое обновление Windows 10 приносит не только новые функции, но и новые глюки.
The GEEK 16:26
Путешествия

Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве

Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве.
Lenta.ru 11:20
293
Происшествия

В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина

В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
919
Кино

Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров десятилетия

Киноканал «Настоящее страшное телевидение» представил топ-10 лучших хорроров десятилетия.
Shraibikus News 08:57
35
Политика

Двоюродный племянник Путина избран лидером партии

Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия 16:23
2,2K
Политика

Зеленский заявил об отказе украинцев прощать тех, кто забрал Крым

Трансляция велась на странице Владимира Зеленского в Facebook.
Говорит Москва 10:29
452
Шоу-бизнес

Родившую первенца Эллу Суханову выписали из роддома

1 июля этого года экс-участница проекта «Дом-2» Элла Суханова впервые стала мамой.
Bimru.ru 12:12
29
Спорт

В сеть слили 30-минутный геймплейный ролик Assassin’s Creed Valhalla

CyberSport.ru 17:02
2
Игры

Бета-версия Mortal Shell уже доступна для всех пользователей

В связи с очень высоким спросом разработчики из студии Cold Symmetry заявили о старте бета-теста ПК-версии ролевого боевика Mortal Shell для всех пользователей.
Дни24 06:55
Гаджеты

Макет iPhone 12 сравнили на фото с iPhone 7

MobiDevices 12:56
6
Волна беспорядков в СШАБольше новостей по теме
Главное