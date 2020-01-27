Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиТретий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор. Значит, через четыре месяца среди основных транзитеров останутся только Украина и Турция.
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с чего всё началось

Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор. Значит, через четыре месяца среди основных транзитеров останутся только Украина и Турция. Перегазовали Европейский газовый рынок перенасыщен.
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Журнал «Газпром» назвал причину невозможности прекращения газового транзита через Польшу

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Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

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Piter.tvвчера в 12:26

Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

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«Туда ему и дорога!» В России оценили окончание контракта на польский газовый транзит

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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 22:58, Ашберн
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