Энергетика
РИА НовостиТретий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор. Значит, через четыре месяца среди основных транзитеров останутся только Украина и Турция.
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с чего всё началось
Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор. Значит, через четыре месяца среди основных транзитеров останутся только Украина и Турция. Перегазовали Европейский газовый рынок перенасыщен.РИА Новостивчера в 00:00
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«Туда ему и дорога!» В России оценили окончание контракта на польский газовый транзит
Национальная служба новостей12:51
Россия рассматривает возможность прекращения газового транзита через Польшу
Новый Калининград.Ru03:40
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 15:18, Ашберн
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