Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор. Значит, через четыре месяца среди основных транзитеров останутся только Украина и Турция. Перегазовали Европейский газовый рынок перенасыщен.

с чего всё началось

Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор. Значит, через четыре месяца среди основных транзитеров останутся только Украина и Турция.

Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

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