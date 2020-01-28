Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиТретий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор. Значит, через четыре месяца среди основных транзитеров останутся только Украина и Турция.
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с чего всё началось

Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор. Значит, через четыре месяца среди основных транзитеров останутся только Украина и Турция. Перегазовали Европейский газовый рынок перенасыщен.
РИА Новости26 января в 00:00

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Польша отправит «Газпром» на аукцион

Евразия Daily03:53

Журнал «Газпром» назвал причину невозможности прекращения газового транзита через Польшу

Невские Новостивчера в 15:35

Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

РИА Новости26 января в 00:00

Газовый транзит через Польшу может быть прекращен

Pravda.Ruвчера в 01:46

Россия может прервать транзит газа через Польшу

Piter.tv26 января в 12:26

Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Мой Брянск26 января в 10:37

«Туда ему и дорога!» В России оценили окончание контракта на польский газовый транзит

Национальная служба новостейвчера в 12:51
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:39, Ашберн
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Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
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Украинское судно заблокировало Дунай

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау освободили украинцы 1-го Украинского фронта Красной армии СССР.
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Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании «Дом.РФ».
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ЦБ пригласил консультантов для продажи банка «ФК Открытие»

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Компания Huawei начала раздавать новую версию своей фирменной оболочки EMUI 10, базирующейся на свежей платформе Android, владельцам еще четырех смартфонов.
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СМИ назвали версию убийства депутата ростовского заксобрания

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Дин Смит прокомментировал предстоящий матч «Астон Виллы» с «Лестером»

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Эти продукты защищают головной мозг от возрастной деградации

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