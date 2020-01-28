Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиТретий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор. Значит, через четыре месяца среди основных транзитеров останутся только Украина и Турция.
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с чего всё началось

Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор. Значит, через четыре месяца среди основных транзитеров останутся только Украина и Турция. Перегазовали Европейский газовый рынок перенасыщен.
РИА Новости26 января в 00:00

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Польша отправит «Газпром» на аукцион

Евразия Daily03:53

Журнал «Газпром» назвал причину невозможности прекращения газового транзита через Польшу

Невские Новостивчера в 15:35

Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

РИА Новости26 января в 00:00

Газовый транзит через Польшу может быть прекращен

Pravda.Ruвчера в 01:46

Россия может прервать транзит газа через Польшу

Piter.tv26 января в 12:26

Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Мой Брянск26 января в 10:37

«Туда ему и дорога!» В России оценили окончание контракта на польский газовый транзит

Национальная служба новостейвчера в 12:51
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 14:04, Ашберн
Общество

АПК Владимирской области не хватает страхования

Не исключено, что страховщики Владимирской области тоже оказались бы в этом скорбном списке, будь у нас популярно страхование посевов.
Владимирские ведомости 26 января в 09:10
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Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что план его администрации по мирному урегулированию на Ближнем Востоке сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля.
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В Ростовской области зарубили депутата заксобрания и его жену

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Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 07:37
Политика

В ресторан посольства США в Багдаде попала ракета

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«Интер» объявил о переходе Эриксена

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Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»

Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ".
Российская газета 12:44
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Минское «Динамо» проиграло СКА и лишилось шансов выйти в плей-офф КХЛ

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В Мексике нашлась пропавшая Наталья Андрейченко

Актриса находилась в специальном поселении в джунглях и хранила молчание. В Мексике нашлась пропавшая накануне актриса Наталья Андрейченко.
Piter.tv 01:06
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В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 05:44
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В Краснодаре врачи извлекли из вены пациентки инородный предмет

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Футбол

Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин заявил РИА Новости, что ничего не может сказать по поводу своего будущего, но на второй сбор команды он не едет.
РИА Новости 07:16
Шоу-бизнес

Бледанс и Кудрявцеву возмутили слова Боярского о позднем материнстве

Актриса театра и кино Эвелина Бледанс и теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева отрицательно отреагировали на высказывание актера и певца Михаила Боярского.
Телеканал 360° 04:47
Общество

Один из подозреваемых по делу MH17 решился на участие в процессе

Координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк сообщила, что как минимум один из четырех подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 согласился участвовать в процессе.
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«Провал»: Зеленский опозорил Украину

"Помощник президента высказал мнение, что он не может контролировать все, а каждый такой провал дорого стоит Украине", – заявил осведомитель в администрации шестого президента Украины, передает телеграмм-канал "Резидент".
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Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию

Визит был отменен после того, как один из участников делегации, член партии "Демократы 66" Сьорд Сьордсма сообщил, что он попал в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.
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Зурабишвили потребовала от России выплатить 10 млн евро грузинам

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Рамблер 12:12
Космос

NASA: к Земле приближается потенциально опасный астероид

По данным РИА Новости, космический объект относится в группе астероидов, чьи трассы полёта пересекают орбиту Земли, поэтому считается потенциально опасным.
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Политика

Православие предложили сделать конституционным

На заседании группы, состоявшемся 27 января, член рабочей группы, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков предложил закрепить в Конституции, что основная религия России — православие, а основный язык — русский.
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Названы главные загадки и несостыковки «Гарри Поттера»

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Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
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Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»

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Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
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Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус — оба пациента, женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, недавно прибыли с территории Китая.
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Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии

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Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
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Nissan представит новый кроссовер Nissan Qashqai этой осенью

Японский автопроизводитель Nissan представит кроссовер Nissan Qashqai нового поколения на международном автосалоне во Франкфурте в сентябре 2020 года.
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