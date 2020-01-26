Энергетика
РИА НовостиТретий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор. Значит, через четыре месяца среди основных транзитеров останутся только Украина и Турция.
Читать в источнике
Оценить332
с чего всё началось
Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор. Значит, через четыре месяца среди основных транзитеров останутся только Украина и Турция. Перегазовали Европейский газовый рынок перенасыщен.РИА Новостивчера в 00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия рассматривает возможность прекращения газового транзита через Польшу
Новый Калининград.Ru03:40
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:42, Ашберн
Происшествия
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Шоу-бизнес
Селена Гомес обвинила Джастина Бибера в насилии
Американская исполнительница Селена Гомес обвинила своего бывшего возлюбленного, канадского поп-певца Джастина Бибера, в эмоциональном насилии.
Политика
Депутаты в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Группа депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорила полномочия российской делегации.
Происшествия
На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
Политика
Кремль не стал комментировать действия главы Чувашии
Официальный представитель Кремля отметил, что в правительстве осведомлены о действиях главы Чувашии.
Хоккей
Три игрока КХЛ вызваны в сборную Финляндии на третий этап Евротура
Три игрока КХЛ вызваны в сборную Финляндии на третий этап Евротура, который пройдет в Швеции в феврале, сообщается на сайте КХЛ.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Политика
Песков назвал обязанности Мединского в Кремле
"Мединский будет заниматься вопросами координации государственной политики в исторической и гуманитарных сферах", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Культура
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Общество
«Уральские авиалинии» отменили запланированные рейсы на Хайнань
Последний рейс с Хайнаня запланирован на 3 февраля.
Общество
Путин поручил продлить действие маткапитала до 2026 года
Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года.
Политика
Подданный Японии задержан в России за попытку собрать секретные данные
Подданный Японии 25 декабря 2019 года был задержан в России за попытку получения секретных материалов о российском военном потенциале.
Армия и оружие
Сирийская армия готовится взять стратегический город Маарат ан-Нуман
По информации телеграм-канала «Усы Асада», 26 января 2020 года сирийские войска взяли под свой контроль городок Маар-Шюрин, который находится восточнее Маарат ан-Нумана.
Шоу-бизнес
Российская актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
63-летняя советская, американская и российская актриса Наталья Андрейченко, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания", пропала в Мексике.
Общество
Темнокожий студент извинился перед осетинами за танец с девушкой
На записи неназванный молодой человек говорит, что хочет извиниться «перед всем осетинским народом за свое нехорошее поведение».
Политика
Зеленский прибыл с визитом в Польшу
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Погльшу.
Политика
Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Армия и оружие
Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» остановился в Омане
Как сообщили в пресс-службе Балтфлота, сторожевой корабль ВМФ России «Ярослав Мудрый» пришвартовался в порту Салала в Омане.
Футбол
Братья Березуцкие вернулись в ЦСКА
Футбол
Кокорин не поедет на сбор вместе с «Сочи»
Отчим и агент форварда «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов заявил, что футболист не поедет на тренировочный сбор вместе с «Сочи».
Армия и оружие
Адмирал ВМС США Фогго призвал брать пример с России в военной сфере
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
Самолет "Аэрофлота", следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, вернулся в аэропорт вылета после ложного сообщения о минировании, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Происшествия