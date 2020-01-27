Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиТретий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор. Значит, через четыре месяца среди основных транзитеров останутся только Украина и Турция.
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с чего всё началось

Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор. Значит, через четыре месяца среди основных транзитеров останутся только Украина и Турция. Перегазовали Европейский газовый рынок перенасыщен.
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Транзит газа в Европу через Польшу может быть остановлен

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Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

РИА Новостивчера в 00:00
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Официальный курс евро, установленный ЦБ на вторник, повысился на 48,51 копейки (до 68,77 рубля), курс доллара — на 53,49 копейки (до 62,338 рубля), следует из данных Банка России.
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