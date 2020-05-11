Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВТретий антикризисный пакет мер обойдется в 800 млрд рублей

Третий антикризисный пакет мер обошелся России в 800 млрд рублей. Большая часть средств пойдет на списание налогов и кредитов для малого и среднего бизнеса, сообщают "Водомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников. На второй квартал года НКО смогут также списать страховые взносы.
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с чего всё началось

Третий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей

Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%. За 2020 г. экономика может упасть на 4%, говорил ранее в интервью "Ведомостям" министр финансов Антон Силуанов.
Ведомостивчера в 13:36

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Третий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей

Ведомостивчера в 13:36

Новый антикризисный пакет мер, объявленный Владимиром Путиным, обойдется бюджету в 800 миллиардов рублей

Эхо Москвы05:34

«Ведомости»: Новый антикоронавирусный пакет обойдется в 800 млрд рублей

Фонтанка.Ру04:29

«Ведомости»: на новые антикризисные меры потратят 800 млрд рублей

URA.Ru04:11

«Ведомости»: в правительстве оценили анонсированные Путиным меры поддержки в 800 млрд рублей

Новая газета03:13

Подсчитано, во сколько обойдутся бюджету РФ новые антикризисные меры

Росбалт02:35

«Ведомости» узнали о цене третьего пакета антикризисных мер

Говорит Москва06:51
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Заведующего отделом мелких млекопитающих зоопарка в Ростове-на-Дону Александра Игнатенко посадили в тюрьму за сбор жуков на Шри-Ланке.
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Спрос на аренду квартир в Москве упал на 80% за месяц

В апреле 2020 года спрос на аренду квартир в столичном регионе снизился на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в то время как на загородную недвижимость — увеличился почти в десять раз.
РБК 08:09
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Общество

Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings 13:41
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Общество

В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
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Ремастер первых двух Tony Hawk’s Pro Skater выйдет в сентябре

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Мария Захарова: Мы живем в условиях дезинформационной пандемии

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" напомнила слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что мир поразила не только пандемия коронавируса, мир страдает от пандемии дезинформации.
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Польша считает Россию основной угрозой

Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
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Коронавирус подтвердили у 20 сотрудников курской птицефабрики

У 20 сотрудников курской птицефабрики "Куриное царство" подтвердился коронавирус.
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Крупнейший китайский производитель техники анонсировал выпуск новой модели смартфонов — POCO F2 Pro.
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Общество

Скворцова рассказала о ротации медиков ФМБА для борьбы с коронавирусом

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) перемещает медиков, прошедших курс по лечению инфекционных заболеваний, из региона в регион, где есть потребность в специалистах, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:49
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Общество

Коронавирус сохраняется на поверхностях в течение 3 суток – Попова

По словам Поповой, коронавирус может оставаться на поверхностях трое суток.
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Футбол

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Окружение 25-летнего хавбека ожидает, что ближайшим летом он покинет туринский клуб и отправится на Туманный Альбион, а отказ возвращаться в Италию как раз может подтолкнуть "Ювентус" к его продаже.
Газета.Ru 08:35
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Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

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РИА Новости 13:15
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Общество

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Телеведущая и блогер Регина Тодоренко перечислила 2 млн руб. в центр помощи пострадавшим от насилия «Насилию.нет».
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В Москве скончались еще 53 пациента с коронавирусом

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Стали известны гонорары Фергюсона и Гэтжи на UFC 249

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Госдума ужесточила запрет на право избираться осужденным гражданам

К уже имеющемуся списку из статьи уголовного кодекса добавили еще 50, в том числе, те, по которым нередко получают приговоры политические активисты.
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Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

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Трамп призвал ФРС перейти к отрицательным ставкам

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Федеральная резервная система (ФРС) воспользовалась инструментом отрицательных процентных ставок в целях поддержки экономики, как это делают другие страны.
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Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ в больницах

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Общество

Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина

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Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249

Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну одержал победу нокаутом над уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC 249 в Джексонвилле.
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Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
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В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
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Германия планирует открыть границы к 15 июня

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Газета.Ru 15:07
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Опубликован рейтинг самых надежных кроссоверов в возрасте до пяти лет

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Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно

Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
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