Коронавирус
Деловое.ТВТретий антикризисный пакет мер обойдется в 800 млрд рублей
Третий антикризисный пакет мер обошелся России в 800 млрд рублей. Большая часть средств пойдет на списание налогов и кредитов для малого и среднего бизнеса, сообщают "Водомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников. На второй квартал года НКО смогут также списать страховые взносы.
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с чего всё началось
Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%. За 2020 г. экономика может упасть на 4%, говорил ранее в интервью "Ведомостям" министр финансов Антон Силуанов.Ведомостивчера в 13:36
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Происшествия
Россиянина посадили в тюрьму за сбор жуков на Шри-Ланке
Заведующего отделом мелких млекопитающих зоопарка в Ростове-на-Дону Александра Игнатенко посадили в тюрьму за сбор жуков на Шри-Ланке.
Lenta.ru 06:33
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Спрос на аренду квартир в Москве упал на 80% за месяц
В апреле 2020 года спрос на аренду квартир в столичном регионе снизился на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в то время как на загородную недвижимость — увеличился почти в десять раз.
РБК 08:09
Общество
Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings 13:41
Общество
В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
Игры
Ремастер первых двух Tony Hawk’s Pro Skater выйдет в сентябре
Организатор Summer Game Fest Джефф Кейли в рамках ивента представил обновлённую версию двух первых частей симулятора скейтбординга Tony Hawk’s Pro Skater.
News.ru 12:14
Политика
Мария Захарова: Мы живем в условиях дезинформационной пандемии
Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" напомнила слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что мир поразила не только пандемия коронавируса, мир страдает от пандемии дезинформации.
Вести.Ru 14:57
Политика
Польша считает Россию основной угрозой
Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
Происшествия
Коронавирус подтвердили у 20 сотрудников курской птицефабрики
У 20 сотрудников курской птицефабрики "Куриное царство" подтвердился коронавирус.
Российская газета 11:47
Гаджеты
Xiaomi презентует новый смартфон POCO F2 Pro
Крупнейший китайский производитель техники анонсировал выпуск новой модели смартфонов — POCO F2 Pro.
Экономика сегодня 11:29
Общество
Скворцова рассказала о ротации медиков ФМБА для борьбы с коронавирусом
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) перемещает медиков, прошедших курс по лечению инфекционных заболеваний, из региона в регион, где есть потребность в специалистах, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:49
Общество
Коронавирус сохраняется на поверхностях в течение 3 суток – Попова
По словам Поповой, коронавирус может оставаться на поверхностях трое суток.
Москва 24 09:33
Футбол
Рабьо отказался возвращаться в Италию и хочет покинуть «Ювентус»
Окружение 25-летнего хавбека ожидает, что ближайшим летом он покинет туринский клуб и отправится на Туманный Альбион, а отказ возвращаться в Италию как раз может подтолкнуть "Ювентус" к его продаже.
Газета.Ru 08:35
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
Общество
Регина Тодоренко пожертвовала 2 млн рублей центру «Насилию.нет»
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко перечислила 2 млн руб. в центр помощи пострадавшим от насилия «Насилию.нет».
Ведомости 12:54
Единоборства
Стали известны гонорары Фергюсона и Гэтжи на UFC 249
Metaratings 03:51
Политика
Госдума ужесточила запрет на право избираться осужденным гражданам
К уже имеющемуся списку из статьи уголовного кодекса добавили еще 50, в том числе, те, по которым нередко получают приговоры политические активисты.
Эхо Москвы 15:01
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Коммерсантъ 13:21
Политика
Трамп призвал ФРС перейти к отрицательным ставкам
Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Федеральная резервная система (ФРС) воспользовалась инструментом отрицательных процентных ставок в целях поддержки экономики, как это делают другие страны.
Взгляд.ру 12:05
Общество
Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина
12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина.
Свободные Медиа 06:15
Единоборства
Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249
Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну одержал победу нокаутом над уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC 249 в Джексонвилле.
RT на русском 09 мая в 23:36
Политика
Дмитрий Песков заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Страна Советов on-line 10:13
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Газета.Ru вчера в 12:54
Космос
Прототип Starship SN4 испытали под давлением 7,5 бар
Популярная механика 10:21
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru 10:41
Политика
Германия планирует открыть границы к 15 июня
ФРГ планирует к 15 июня открыть границы и снять меры по коронавирусу, пишет газета "Bild" со ссылкой на источники в МВД страны.
Газета.Ru 15:07
Авто
Опубликован рейтинг самых надежных кроссоверов в возрасте до пяти лет
Владельцы отмечают крайне высокую надежность модели, что позволило ей получить рейтинг 100% надежности для экземпляров 2014–2019 годов выпуска.
Тарантас Ньюс 10 мая в 05:07
Экономика
Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно
Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40