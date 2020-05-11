Коронавирус
ВедомостиТретий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей
Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%.
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с чего всё началось
Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%. За 2020 г. экономика может упасть на 4%, говорил ранее в интервью "Ведомостям" министр финансов Антон Силуанов.Ведомостивчера в 13:36
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Политика
Пресс-секретарь Путина госпитализирован с коронавирусом
Коммерсантъ 08:28
Общество
Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина
12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина.
Свободные Медиа 06:15
Общество
Тюменцы оформляют президентские выплаты на детей
В скором времени Боровкова вновь займется оформлением заявления, но уже на единовременную выплату 10 тысяч рублей на старшего сына Максима (ему полных 10 лет) – о новой мере поддержки абсолютно всех семей, имеющих детей от трех до 15 лет включительно, глава страны высказался накануне.
Тюменская область сегодня 08:00
Экономика
Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал
Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 10:09
Политика
Госдума одобрила поправки, расширяющие запреты на участие в выборах
Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который запрещает участвовать в выборах людям, осужденным по 50 статьям Уголовного кодекса.
Медиазона 08:34
Политика
Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
Армия и оружие
Сирийцы заблокировали проезд американской военной техники в Эль-Хасаке
В сирийской провинции Эль-Хасаке заблокировали проезд колонны с военной техникой армии США, сообщает государственное информагентство САНА.
РИА Новости 12:08
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
РИА Новости 13:15
Общество
Портал госуслуг оказался частично недоступен после обращения Путина
Россияне вечером 11 мая столкнулись с временной частичной недоступностью портала госуслуг после обращения президента России Владимира Путина, сообщали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «РТ Лабс».
ИрСити 01:57
Общество
Дуров объявил о закрытии проекта TON
BFM.ru 13:14
Общество
Роспотребнадзор может смягчить требования к парикмахерским
Глава Роспотребнадзора Анна Попова согласна внести изменения в рекомендации своего ведомства, соблюдение которых открывает предприятиям бьюти-индустрии возможность постепенно восстановить свою деятельность после выхода из карантина.
Коммерсантъ 09:50
Общество
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 10 мая в 20:47
Автоспорт
Себастьян Феттель покинет Ferrari
Команда «Формулы-1» Ferrari во вторник сообщила о том, что ее первый номер, четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель, покинет итальянскую «конюшню» по завершении сезона, когда истечет его контракт.
Коммерсантъ 08:59
Общество
В США подали коллективный иск против IKEA
Коллективный иск в суд против шведской торговой сети IKEA подали в американском штате Пенсильвания.
News.ru 12:38
Общество
Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 млн детей
Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Российская газета вчера в 13:04
Общество
С 1 июня на каждого ребёнка с 3 до 15 лет выплатят 10 тысяч рублей
Каждая семья с детьми с 3 до 15 лет получит 10 тысяч рублей. Об этом в ходе обращения к нации 11 мая заявил президент России Владимир Путин.
Сиб.фм вчера в 09:40
Общество
Жителям Саратова могут разрешить прогулки и занятия спортом
По словам Ольги Кожановой, ведомство готовит предписание, согласно которому разрешаются одиночные прогулки, без посещения площадок и занятия спортом.
Регион 64 12:47
Политика
Страны Восточного Средиземноморья осудили политику Турции
Министры осудили совершаемые Турцией действия в исключительной экономической зоне Кипра и её территориальных водах, что является явным нарушением норм международного права и Конвенции ООН по морскому праву.
News.ru вчера в 14:58
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Газета.Ru вчера в 12:54
Общество
Минстрой предлагает снизить допустимую долю расходов на услуги ЖКХ
Москва, 12 мая 2020, 11:14 — REGNUM Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ должна быть снижена до 15%.
REGNUM 04:14
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости 11:48
Общество
В Подмосковье продлены некоторые ограничения
В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
Общество
Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС
Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
Газета.Ru 12:23
Общество
ПФР разъяснил, как оформить обещанное Путиным пособие на ребенка
Пенсионный фонд России (ПФР) разместил на своем сайте инструкцию, каким образом оформить пособие в 10 тыс. рублей на ребенка от 3 до 16 лет.
Росбалт 07:53
Политика
Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию
Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru вчера в 18:35
Футбол
Андрей Тихонов: «Отцепить „Крылья Советов“ и „Ахмат“ от РПЛ будет несправедливо»
Тихонов считает, что нельзя отправлять находящиеся на данный момент в прямой зоне вылета "Ахмат" и "Крылья Советов", так как это будет несправедливо.
Sport.ru 12:29
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39