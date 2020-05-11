Коронавирус

ВедомостиВедомостиТретий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей

Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%.
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с чего всё началось

Третий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей

Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%. За 2020 г. экономика может упасть на 4%, говорил ранее в интервью "Ведомостям" министр финансов Антон Силуанов.
Ведомостивчера в 13:36

Подробнее о событии

Подсчитано, во сколько обойдутся бюджету РФ новые антикризисные меры

Росбалт02:35

Новый антикризисный пакет мер, объявленный Владимиром Путиным, обойдется бюджету в 800 миллиардов рублей

Эхо Москвы05:34

«Ведомости»: Новый антикоронавирусный пакет обойдется в 800 млрд рублей

Фонтанка.Ру04:29

«Ведомости»: на новые антикризисные меры потратят 800 млрд рублей

URA.Ru04:11

«Ведомости»: в правительстве оценили анонсированные Путиным меры поддержки в 800 млрд рублей

Новая газета03:13

«Ведомости» узнали о цене третьего пакета антикризисных мер

Говорит Москва06:51

Третий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей

Ведомостивчера в 13:36
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Фигурное катание

Плющенко: уверяю, Трусова будет совершенно новой Трусовой

РИА Новости 00:45
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Политика

Пресс-секретарь Путина госпитализирован с коронавирусом

Коммерсантъ 08:28
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Общество

Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина

12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина.
Свободные Медиа 06:15
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Общество

Тюменцы оформляют президентские выплаты на детей

В скором времени Боровкова вновь займется оформлением заявления, но уже на единовременную выплату 10 тысяч рублей на старшего сына Максима (ему полных 10 лет) – о новой мере поддержки абсолютно всех семей, имеющих детей от трех до 15 лет включительно, глава страны высказался накануне.
Тюменская область сегодня 08:00
5
Экономика

Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 10:09
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Футбол

«Я допустил ошибку и извлек урок». Кьеллини помирился с Балотелли

Матч ТВ 12:51
Политика

Госдума одобрила поправки, расширяющие запреты на участие в выборах

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который запрещает участвовать в выборах людям, осужденным по 50 статьям Уголовного кодекса.
Медиазона 08:34
1
Технологии

В Иране разработали тест-систему выявления COVID-19 за 30 секунд

Известия 13:36
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Политика

Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
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Армия и оружие

Сирийцы заблокировали проезд американской военной техники в Эль-Хасаке

В сирийской провинции Эль-Хасаке заблокировали проезд колонны с военной техникой армии США, сообщает государственное информагентство САНА.
РИА Новости 12:08
Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

РИА Новости 13:15
285
Общество

Портал госуслуг оказался частично недоступен после обращения Путина

Россияне вечером 11 мая столкнулись с временной частичной недоступностью портала госуслуг после обращения президента России Владимира Путина, сообщали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «РТ Лабс».
ИрСити 01:57
386
Общество

Дуров объявил о закрытии проекта TON

BFM.ru 13:14
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Общество

Роспотребнадзор может смягчить требования к парикмахерским

Глава Роспотребнадзора Анна Попова согласна внести изменения в рекомендации своего ведомства, соблюдение которых открывает предприятиям бьюти-индустрии возможность постепенно восстановить свою деятельность после выхода из карантина.
Коммерсантъ 09:50
5
Общество

Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России

В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 10 мая в 20:47
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Автоспорт

Себастьян Феттель покинет Ferrari

Команда «Формулы-1» Ferrari во вторник сообщила о том, что ее первый номер, четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель, покинет итальянскую «конюшню» по завершении сезона, когда истечет его контракт.
Коммерсантъ 08:59
Общество

В США подали коллективный иск против IKEA

Коллективный иск в суд против шведской торговой сети IKEA подали в американском штате Пенсильвания.
News.ru 12:38
Общество

Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 млн детей

Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Российская газета вчера в 13:04
Общество

С 1 июня на каждого ребёнка с 3 до 15 лет выплатят 10 тысяч рублей

Каждая семья с детьми с 3 до 15 лет получит 10 тысяч рублей. Об этом в ходе обращения к нации 11 мая заявил президент России Владимир Путин.
Сиб.фм вчера в 09:40
18
Общество

Жителям Саратова могут разрешить прогулки и занятия спортом

По словам Ольги Кожановой, ведомство готовит предписание, согласно которому разрешаются одиночные прогулки, без посещения площадок и занятия спортом.
Регион 64 12:47
6
Политика

Страны Восточного Средиземноморья осудили политику Турции

Министры осудили совершаемые Турцией действия в исключительной экономической зоне Кипра и её территориальных водах, что является явным нарушением норм международного права и Конвенции ООН по морскому праву.
News.ru вчера в 14:58
Политика

Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Газета.Ru вчера в 12:54
282
Общество

Минстрой предлагает снизить допустимую долю расходов на услуги ЖКХ

Москва, 12 мая 2020, 11:14 — REGNUM Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ должна быть снижена до 15%.
REGNUM 04:14
18
Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости 11:48
138
Общество

В Подмосковье продлены некоторые ограничения

В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
322
Общество

Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС

Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
Газета.Ru 12:23
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Общество

ПФР разъяснил, как оформить обещанное Путиным пособие на ребенка

Пенсионный фонд России (ПФР) разместил на своем сайте инструкцию, каким образом оформить пособие в 10 тыс. рублей на ребенка от 3 до 16 лет.
Росбалт 07:53
Политика

Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию

Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru вчера в 18:35
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Футбол

Андрей Тихонов: «Отцепить „Крылья Советов“ и „Ахмат“ от РПЛ будет несправедливо»

Тихонов считает, что нельзя отправлять находящиеся на данный момент в прямой зоне вылета "Ахмат" и "Крылья Советов", так как это будет несправедливо.
Sport.ru 12:29
Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
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