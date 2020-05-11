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Моя Москва.онлайнВедомости: Третий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей
Дороже всего бюджету обойдутся списание налогов и новые зарплатные кредиты. Новые меры поддержки населения и бизнеса будут стоить примерно 800 млрд. руб. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на некоторых федеральных чиновников.
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с чего всё началось
Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%. За 2020 г. экономика может упасть на 4%, говорил ранее в интервью "Ведомостям" министр финансов Антон Силуанов.Ведомостивчера в 13:36
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Автоматически обработано 7178 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Происшествия
Суд арестовал организатора частного хосписа в Красногорске
РИА Новости 10:29
Политика
Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу «евромайдана»
Печерский районный суд Киева во вторник, 12 мая, принял решение заочно арестовать бывшего украинского президента Виктора Януковича по делу "евромайдана".
Газета.Ru 11:03
Общество
В России запустили сервис для оформления выплат на детей
На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
Общество
В России завершается период нерабочих дней
Говоря о введении нерабочих дней, Путин отметил, "эта экстраординарная мера позволила затормозить развитие эпидемии", что в свою очередь, помогло подготовить медицину и "сохранить многие тысячи жизней".
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 09:57
Общество
Онищенко прокомментировал статью FT о смертности от COVID-19 в России
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал статью газеты Financial Times, согласно которой смертность от коронавируса в стране может быть более чем на 70% выше официальных данных.
RT на русском 06:15
Общество
Дмитрий Песков заболел коронавирусом
В свою очередь супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка подтвердила в беседе с изданием Daily Storm, что она и ее муж находятся в больнице в связи с коронавирусом.
Интерфакс 09:18
Происшествия
Моряк почти 25 лет обманывал флот
Моряк почти 25 лет обманывал флот Севастопольский гарнизонный военный суд признал виновным в крупном мошенничестве военнослужащего Черноморского флота Владимира Колтунова.
Коммерсантъ 08:31
Происшествия
Калининградка надругалась над 24-летней девушкой
26-летняя жительница Калининграда обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера*.
Русский Запад 09:10
Армия и оружие
В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования
Москва, 11 мая 2020, 21:17 — REGNUM В России испытана новая гиперзвуковая ракета авиационного базирования, сообщает 11 мая ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе.
REGNUM вчера в 14:17
Футбол
Рабьо отказался возвращаться в Италию и хочет покинуть «Ювентус»
Окружение 25-летнего хавбека ожидает, что ближайшим летом он покинет туринский клуб и отправится на Туманный Альбион, а отказ возвращаться в Италию как раз может подтолкнуть "Ювентус" к его продаже.
Газета.Ru 08:35
Политика
Польша считает Россию основной угрозой
Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
Происшествия
РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова
Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК.
РИА Новости 10:41
Здоровье
Названы округа с худшей ситуацией по коронавирусу в Подмосковье
Как уточняется, в Одинцово 1189 больных, в Королеве 1184, в Красногорске и Подольске по 1120.
Подмосковье Сегодня 08:33
Футбол
«Матч ТВ» продолжит показывать еврокубки до 2024 года
"Газпром-медиа" продлил на три года договор с УЕФА на показ матчей футбольных еврокубков на территории России.
РИА Новости 06:46
Общество
В Саратовской области чиновницу отстранили за неподобающий комментарий в соцсети
ТАСС 11:11
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
Происшествия
Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ
Качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции легких проверит Росздравнадзор.
Российская газета 05:44
Здоровье
Решение о смягчении режима ограничений будет принято 14 мая
На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг – без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, образовательных учреждений без исключения.
Призыв (г. Владимир) 07:00
Общество
«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта
Организаторы столкнулись с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также тех ветеранов, фотографии которых благодарные потомки разместили в проекте.
REGNUM 11:01
Политика
В Крыму прокомментировали заявление Климкина о возвращении полуострова
Гемпель уточнил, что варианты "возвращения" Крыма – это полный бред. В Крыму прокомментировали заявление Климкина о возвращении полуострова.
Деловое.ТВ 04:31
Общество
«Русская служба Би-би-си»: московский метрополитен продает маски и перчатки с наценкой в тысячи процентов
Наценка на маски и перчатки, продаваемые в столичном метро, составляет от 1800% до 450%, сообщает «Русская служба Би-би-си».
Полит.ру 10:49
Здоровье
Куйвашев провел совещание по снятию ограничений в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел совещание, посвященное смягчению ограничений, введенных в регионе.
Политсовет 07:32
Гаджеты
Смартфон Honor V10 наконец обновили до EMUI 10
Новинка 2017 года, популярный смартфон Honor V10, наконец получил стабильную версию обновления до фирменной оболочки EMUI 10.
Goroday.ru вчера в 03:34
Общество
Путин анонсировал единовременные выплаты для семей с детьми
Президент предложил удвоить детские пособия, выплатить по пять тысяч рублей семьям с детьми младше трех лет и другие меры.
Пятый канал вчера в 09:56
Гаджеты
Вышло существенное обновление программы Apple Logic Pro X
По словам разработчика, Logic Pro X 10.5 «открывает уникальные возможности всем музыкантам, особенно создателям электронной музыки».
iXBT.com 10:32
Футбол
Блогер узнал о штрафе вратарю РПЛ на 1,4 млн за слова о власти
Бывший нападающий самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Евгений Савин, ведущий блог «Красава», сообщил у себя в Instagram, что вратарь команды Евгений Фролов был оштрафован самарским клубом за высказывания о российской власти в недавнем интервью.
РБК 11:02
Происшествия
Суд в Ставропольском крае арестовал бросившего гранату в группу людей
RT на русском 09:20
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 18 млн просмотров
Новый клип петербургской рейв-группы Little Big на песню Hypnodancer собрал ко вторнику, 12 мая, более 18 млн просмотров.
Piter.tv 03:26