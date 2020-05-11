Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%. За 2020 г. экономика может упасть на 4%, говорил ранее в интервью "Ведомостям" министр финансов Антон Силуанов.

с чего всё началось

Третий антикризисный пакет мер обошелся России в 800 млрд рублей. Большая часть средств пойдет на списание налогов и кредитов для малого и среднего бизнеса, сообщают "Водомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников. На второй квартал года НКО смогут также списать страховые взносы.

Третий антикризисный пакет мер обойдется в 800 млрд рублей

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