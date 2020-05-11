Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВТретий антикризисный пакет мер обойдется в 800 млрд рублей

Третий антикризисный пакет мер обошелся России в 800 млрд рублей. Большая часть средств пойдет на списание налогов и кредитов для малого и среднего бизнеса, сообщают "Водомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников. На второй квартал года НКО смогут также списать страховые взносы.
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с чего всё началось

Третий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей

Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%. За 2020 г. экономика может упасть на 4%, говорил ранее в интервью "Ведомостям" министр финансов Антон Силуанов.
Ведомостивчера в 13:36

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«Ведомости» узнали о цене третьего пакета антикризисных мер

Говорит Москва06:51

Новый антикризисный пакет мер, объявленный Владимиром Путиным, обойдется бюджету в 800 миллиардов рублей

Эхо Москвы05:34

«Ведомости»: на новые антикризисные меры потратят 800 млрд рублей

URA.Ru04:11

«Ведомости»: Новый антикоронавирусный пакет обойдется в 800 млрд рублей

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«Ведомости»: в правительстве оценили анонсированные Путиным меры поддержки в 800 млрд рублей

Новая газета03:13

Подсчитано, во сколько обойдутся бюджету РФ новые антикризисные меры

Росбалт02:35

Малый бизнес дождался списания налогов и соцвзносов

Ведомостивчера в 15:53
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Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 13:27, Ашберн
Общество

Режим самоизоляции в Липецкой области приостановлен

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в регионе приостанавливается режим самоизоляции, который был введен на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:04
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Общество

Дуров объявил о закрытии проекта TON

BFM.ru 13:14
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Политика

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Москва, 12 мая 2020, 12:13 — REGNUM Совет Думы на фоне коронавируса принял решение о работе депутатов Госдумы в масках и в перчатках.
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Общество

Вице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится

Москва, 12 мая 2020, 17:34 — REGNUM Правительство Российской Федерации рассчитывает, что эпидемическая ситуация в стране наладится летом 2020 года.
REGNUM 10:34
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Общество

Власти Москвы отрицают информацию СМИ о наценке на маски и перчатки в метро

«Сегодня BBC опубликовали информацию о закупке масок и перчаток Московским метрополитеном и Мосгортрансом, которая не является корректной»,-- прокомментировали публикацию в департаменте.
Коммерсантъ 13:08
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Общество

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
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Экономика

Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 10:09
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Экономика

АЛРОСА почти остановила продажу алмазов

Показатель в апреле упал в десять раз Продажи алмазов и бриллиантов АЛРОСА в апреле составили $15,6 млн, что в десять раз ниже уровня марта.
Коммерсантъ 11:06
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Политика

Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Газета.Ru вчера в 12:54
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Торговые центры в Чувашии пока останутся закрытыми

Торговые центры в Чувашии пока останутся закрытыми.
Московский Комсомолец 04:57
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Политика

Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
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"Феррари" официально объявила об уходе Феттеля в конце сезона "Феррари" сделала Феттелю второе предложение Леклер назвал пилота, которого хотел бы позвать в "Феррари" на место Феттеля Феттель считает насмешкой предложение "Феррари" по новому контракту Сироткин: Феттель не справляется с задачей оставаться лидером "Феррари"
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Беглов назвал предварительную причину пожара в больнице Петербурга

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Google Play Music закроют до конца 2020 года

Google закроет стриминговый сервис Play Music до конца 2020 года. После чего его место займёт YouTube Music.
The GEEK 12:19
Политика

Януковича заочно арестовали по делу о Евромайдане

Печерский районный суд Киева заочно арестовал на два месяца экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о гибели людей в украинской столице во время Евромайдана в феврале 2014 года.
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Юрий Стоянов рассказал о своей большой пенсии

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«Барселона», «Интер» и «Манчестер Сити» готовят сделку

Сам Кансело ранее играл за «Интер» и, скорее всего, не будет против того, чтобы вернуться в Серию А.
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Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады

На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва 10 мая в 02:03
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В Подмосковье продлены некоторые ограничения

В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
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Смартфон Honor V10 стал доступен с обновленной прошивкой EMUI 10

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Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка

По мнению авторов письма, принятие законопроекта может «драматичным образом» повлиять не только на рынок коммерческой недвижимости, но и на банковский сектор, а также на компании, предоставляющие товары, работы и услуги собственникам и арендаторам объектов коммерческой недвижимости.
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Культура

Умерла актриса МДТ Светлана Григорьева

Piter.tv вчера в 09:29
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Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
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Автоспорт

Феттель покинет Ferrari в конце года

Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».
Коммерсантъ 05:03
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В Омске закрыли на карантин по коронавирусу три отделения БСМП-1

В результате на карантин закрыли три отделения больницы. Но к настоящему моменту в двух из них ограничительные меры уже сняли.
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Севастополь отказался использовать новые ИВЛ из-за пожаров в больницах

Аппараты пришли в одной из последних партий медоборудования.
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Создан мягкий робот, бегающий как гепард

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На Кубани за сутки выявлено 99 новых носителей коронавируса

Краснодар, 10 мая 2020, 11:08 — REGNUM 99 новых носителей коронавируса выявлено за сутки на территории Краснодарского края, об этом 10 мая сообщил региональный оперштаб.
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В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

ТАСС 07:01
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Общество

Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина

12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина.
Свободные Медиа 06:15
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