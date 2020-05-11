Коронавирус
Деловое.ТВТретий антикризисный пакет мер обойдется в 800 млрд рублей
Третий антикризисный пакет мер обошелся России в 800 млрд рублей. Большая часть средств пойдет на списание налогов и кредитов для малого и среднего бизнеса, сообщают "Водомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников. На второй квартал года НКО смогут также списать страховые взносы.
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с чего всё началось
Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%. За 2020 г. экономика может упасть на 4%, говорил ранее в интервью "Ведомостям" министр финансов Антон Силуанов.Ведомостивчера в 13:36
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Общество
Режим самоизоляции в Липецкой области приостановлен
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в регионе приостанавливается режим самоизоляции, который был введен на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:04
Общество
Дуров объявил о закрытии проекта TON
BFM.ru 13:14
Политика
Депутаты Госдумы работают в зале заседания в масках и перчатках
Москва, 12 мая 2020, 12:13 — REGNUM Совет Думы на фоне коронавируса принял решение о работе депутатов Госдумы в масках и в перчатках.
REGNUM 05:13
Общество
Вице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится
Москва, 12 мая 2020, 17:34 — REGNUM Правительство Российской Федерации рассчитывает, что эпидемическая ситуация в стране наладится летом 2020 года.
REGNUM 10:34
Общество
Власти Москвы отрицают информацию СМИ о наценке на маски и перчатки в метро
«Сегодня BBC опубликовали информацию о закупке масок и перчаток Московским метрополитеном и Мосгортрансом, которая не является корректной»,-- прокомментировали публикацию в департаменте.
Коммерсантъ 13:08
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
Экономика
Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал
Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 10:09
Экономика
АЛРОСА почти остановила продажу алмазов
Показатель в апреле упал в десять раз Продажи алмазов и бриллиантов АЛРОСА в апреле составили $15,6 млн, что в десять раз ниже уровня марта.
Коммерсантъ 11:06
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Газета.Ru вчера в 12:54
Здоровье
Торговые центры в Чувашии пока останутся закрытыми
Торговые центры в Чувашии пока останутся закрытыми.
Московский Комсомолец 04:57
Политика
Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
Автоспорт
Сайнс в ближайшие часы подпишет контракт с «Феррари»
"Феррари" официально объявила об уходе Феттеля в конце сезона "Феррари" сделала Феттелю второе предложение Леклер назвал пилота, которого хотел бы позвать в "Феррари" на место Феттеля Феттель считает насмешкой предложение "Феррари" по новому контракту Сироткин: Феттель не справляется с задачей оставаться лидером "Феррари"
Metaratings 11:59
Интернет
Google Play Music закроют до конца 2020 года
Google закроет стриминговый сервис Play Music до конца 2020 года. После чего его место займёт YouTube Music.
The GEEK 12:19
Политика
Януковича заочно арестовали по делу о Евромайдане
Печерский районный суд Киева заочно арестовал на два месяца экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о гибели людей в украинской столице во время Евромайдана в феврале 2014 года.
Lenta.ru 11:24
Футбол
«Барселона», «Интер» и «Манчестер Сити» готовят сделку
Сам Кансело ранее играл за «Интер» и, скорее всего, не будет против того, чтобы вернуться в Серию А.
News.ru 12:57
Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва 10 мая в 02:03
Общество
В Подмосковье продлены некоторые ограничения
В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
Экономика
Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка
По мнению авторов письма, принятие законопроекта может «драматичным образом» повлиять не только на рынок коммерческой недвижимости, но и на банковский сектор, а также на компании, предоставляющие товары, работы и услуги собственникам и арендаторам объектов коммерческой недвижимости.
РБК 06:50
Культура
Умерла актриса МДТ Светлана Григорьева
Piter.tv вчера в 09:29
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Автоспорт
Феттель покинет Ferrari в конце года
Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».
Коммерсантъ 05:03
Здоровье
В Омске закрыли на карантин по коронавирусу три отделения БСМП-1
В результате на карантин закрыли три отделения больницы. Но к настоящему моменту в двух из них ограничительные меры уже сняли.
Коммерческие Вести 04:35
Происшествия
Севастополь отказался использовать новые ИВЛ из-за пожаров в больницах
Аппараты пришли в одной из последних партий медоборудования.
Российская газета 11:43
Наука
Создан мягкий робот, бегающий как гепард
Конструкторы из США создали мягкого робота LEAР, способного передвигаться по суше и воде так же быстро, как и гепард.
News.ru 08:57
Здоровье
На Кубани за сутки выявлено 99 новых носителей коронавируса
Краснодар, 10 мая 2020, 11:08 — REGNUM 99 новых носителей коронавируса выявлено за сутки на территории Краснодарского края, об этом 10 мая сообщил региональный оперштаб.
REGNUM 10 мая в 04:08
Общество
Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина
12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина.
Свободные Медиа 06:15