Коронавирус
ВедомостиТретий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей
Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%.
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с чего всё началось
Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%. За 2020 г. экономика может упасть на 4%, говорил ранее в интервью "Ведомостям" министр финансов Антон Силуанов.Ведомостивчера в 13:36
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Автоматически обработано 7179 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Общество
Вильфанд предсказал неоднородное лето в России
Газета.Ru 02:21
Технологии
Вторая версия сети Ethereum выйдет в июле. Бутерин не согласен
Переход Ethereum на вторую версию сети может произойти в июле, сообщил в понедельник, 11 мая, портал Coindesk со ссылкой на слова создателя криптовалюты Виталика Бутерина.
РБК 08:01
Политика
Ограничительные меры для россиян старше 65 лет сохранятся
Как сообщил сегодня Владимир Путин, период нерабочих дней в стране перестает действовать с 12 мая.
Орловское информбюро вчера в 09:50
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 09:41
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в больнице в Петербурге
Пожар произошел утром 12 мая в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, пишет ТАСС.
Инфорос 01:57
Футбол
Серия А будет остановлена, если у игроков или персонала будет обнаружен коронавирус
Наиболее важным моментом является то, что если кто-либо в группе подготовки, будь то игрок или сотрудник, получит положительный результат на COVID-19 после начала групповых тренировок, тогда вся команда должна будет пройти 15-дневный карантин.
Bobsoccer 10:27
Политика
Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом
Заболела также супруга Пескова — Татьяна Навка Фигуристка и супруга представителя Кремля Татьяна Навка также госпитализирована с коронавирусом.
Lenta.ru 09:00
Общество
Портал госуслуг оказался частично недоступен после обращения Путина
Россияне вечером 11 мая столкнулись с временной частичной недоступностью портала госуслуг после обращения президента России Владимира Путина, сообщали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «РТ Лабс».
ИрСити 01:57
Политика
Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости вчера в 09:40
Общество
Как граждане России могут получить 10 тысяч на ребенка от 3 до 16 лет
Претендовать на выплату размером 10 тысяч рублей могут родители детей от 3 до 16 лет.
Каменские известия 00:43
Общество
Вице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится
Москва, 12 мая 2020, 17:34 — REGNUM Правительство Российской Федерации рассчитывает, что эпидемическая ситуация в стране наладится летом 2020 года.
REGNUM 10:34
Биатлон
СБР допустил ошибки в документации при согласовании тренеров сборных
Глава СБР Владимир Драчёв заявил, что организация допустила ошибки в документах при согласовании тренеров сборных России с Министерством спорта.
Metaratings 11:35
Энергетика
Цена нефти на сырьевых биржах снизилась
Стоимость фьючерсов североморской нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE составляет $30,4 доллара за баррель, что ниже на 1,6% данных предыдущих торгов.
ИА Красная Весна вчера в 01:50
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в европейской России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской России.
RZN.info вчера в 01:41
Общество
Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина
12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина.
Свободные Медиа 06:15
Политика
В Госдуме ждут от FT объяснений в связи со статьей о числе жертв пандемии в России
Газета Financial Times должна пояснить, на основании каких данных был сделан вывод о том, что в России число скончавшихся от заболевания, вызванного коронавирусом, якобы на 70% выше официальных данных, в противном случае в отношении издания могут быть применены "определенные организационные меры".
ТАСС 10:23
Общество
В Липецкой области приостановили режим самоизоляции
Власти Липецкой области 30 марта объявили о введении в регионе режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса.
РИА Новости 11:48
Армия и оружие
В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования
Москва, 11 мая 2020, 21:17 — REGNUM В России испытана новая гиперзвуковая ракета авиационного базирования, сообщает 11 мая ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе.
REGNUM вчера в 14:17
Авто
В России появилась бронированная Audi за 55 млн рублей
Как сообщают «Автоновости дня», стоимость автомобиля составит минимум 55 млн рублей, однако купить его смогут не все: все заказы верифицируются в Германии, и некоторым клиентам их попросту не одобряют.
Автоновости дня вчера в 08:40
Здоровье
Появилась обновленная карта распространения коронавируса в Подмосковье
В Московской области насчитывается 21 637 выявленных случаев заражения коронавирусом.
Телеканал 360° вчера в 09:41
Наука
South China Morning Post (Китай): как новая арктическая лига может спасти мир после пандемии коронавируса (South China Morning Post)
Если Евросоюз и Ассоциация стран Юго-Восточной Азии были двумя крупнейшими региональными миротворческими институтами второй половины 20 века, то позвольте мне предположить, что первым крупным региональным миротворческим институтом 21 столетия после завершения пандемии covid-19 должна стать «Арктическая лига».
ИноСМИ 07:32
Экономика
Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал
Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 10:09
Общество
Умер писатель Константин Крылов
Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
Музыка
Новый клип Little Big собрал более 18 миллионов просмотров
Hypnodancer, новое музыкальное видео коллектива Little Big, размещенное на YouTube 8 мая, уже собрало более 18 миллионов просмотров только на официальном канале группы.
Российская газета 06:12
Экономика
АЛРОСА почти остановила продажу алмазов
Показатель в апреле упал в десять раз Продажи алмазов и бриллиантов АЛРОСА в апреле составили $15,6 млн, что в десять раз ниже уровня марта.
Коммерсантъ 11:06
Общество
Соблюдают ли туляки обязательный «масочный» режим
Тулякам, живущим в остальных районах региона рекомендуется носить маски и респираторы на улицах, в общественных местах и транспорте.
Тульская пресса вчера в 13:08
Политика
Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу «евромайдана»
Печерский районный суд Киева во вторник, 12 мая, принял решение заочно арестовать бывшего украинского президента Виктора Януковича по делу "евромайдана".
Газета.Ru 11:03
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14