Коронавирус

ВедомостиВедомостиТретий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей

Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%.
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с чего всё началось

Третий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей

Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%. За 2020 г. экономика может упасть на 4%, говорил ранее в интервью "Ведомостям" министр финансов Антон Силуанов.
Ведомостивчера в 13:36

Подробнее о событии

«Ведомости» узнали о цене третьего пакета антикризисных мер

Говорит Москва06:51

Новый антикризисный пакет мер, объявленный Владимиром Путиным, обойдется бюджету в 800 миллиардов рублей

Эхо Москвы05:34

Третий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей

Ведомостивчера в 13:36

«Ведомости»: на новые антикризисные меры потратят 800 млрд рублей

URA.Ru04:11

«Ведомости»: в правительстве оценили анонсированные Путиным меры поддержки в 800 млрд рублей

Новая газета03:13

Подсчитано, во сколько обойдутся бюджету РФ новые антикризисные меры

Росбалт02:35

«Ведомости»: Новый антикоронавирусный пакет обойдется в 800 млрд рублей

Фонтанка.Ру04:29
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Автоматически обработано 7179 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Происшествия

Моряк почти 25 лет обманывал флот

Моряк почти 25 лет обманывал флот Севастопольский гарнизонный военный суд признал виновным в крупном мошенничестве военнослужащего Черноморского флота Владимира Колтунова.
Коммерсантъ 08:31
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Экономика

«Роснефть» сократит инвестпрограмму на 200 млрд рублей

По словам господина Сечина, инвестиционная программа «Роснефти» в текущем году сократится с 950 млрд до 750 млрд руб.
Коммерсантъ 07:35
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Происшествия

Суд арестовал организатора частного хосписа в Красногорске

РИА Новости 10:29
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Политика

Польша считает Россию основной угрозой

Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
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Общество

С 23 мая на Кубани внутри муниципалитетов будет снят карантин

С 23 мая внутри муниципалитетов Краснодарского края будет снят карантин, сообщил сегодня на заседании оперштаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Знамя труда (г. Тимашевск) 05:55
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Происшествия

Власти Петербурга назвали предварительную причину пожара в больнице

По предварительным данным, причиной пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге стало короткое замыкание.
Известия 10:54
Политика

Трамп потребовал открыть единственный в США автомобильный завод Tesla

Президент США Дональд Трамп призвал власти штата Калифорния позволить официально возобновить работу единственного в США автомобильного завода Tesla.
РБК 11:51
Общество

Далеко не все туляки соблюдают «масочный» режим

В остальных районах меры носят рекомендательный характер. Также жителям региона рекомендуется носить перчатки.
Тульские новости 10:00
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Общество

Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми

Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 03:21
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Общество

Больше сотни новых зараженных выявлено в Свердловской области

В Свердловской области за сутки выявлено 139 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.
URA.Ru 10 мая в 03:47
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Политика

Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
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Общество

Прокурорам поручили следить за обеспечением выплат медикам

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам осуществлять надзор за обеспечением в регионах выплат медикам, борющимся с коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 10:19
Экономика

Президент предложил списать налоги и страховые взносы для бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил списать налоги и страховые взносы за II квартал для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса.
Москва меняется вчера в 09:48
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Общество

В Липецкой области приостановили режим самоизоляции

Власти Липецкой области 30 марта объявили о введении в регионе режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса.
РИА Новости 11:48
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Здоровье

В Орловской области количество заболевших удваивается раз в шесть дней

Реже всего количество заболевших удваивается во Владимирской области. Там это происходит раз в 15 дней, уточнили в ИЦК.
РИА 57 06:52
Экономика

НБУ угрожает принять меры против «дочки» Сбербанка на Украине

Национальный банк Украины (НБУ) заявил о намерении рассмотреть вопрос «о применении мер воздействия» против «дочки» Сбербанка в стране.
RT на русском 11:06
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Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
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Общество

В России запустили сервис для оформления выплат на детей

На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
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Единоборства

Макгрегора рассмешил комментарий Нурмагомедова о победе Гэтжи

Боец смешанного стиля Конор Макгрегор в своем микроблоге в Твиттере высмеял комментарий чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова относительно боя Джастина Гэтжи с Тони Фергюсоном.
Московский Комсомолец вчера в 18:51
Политика

В Госдуме ждут от FT объяснений в связи со статьей о числе жертв пандемии в России

Газета Financial Times должна пояснить, на основании каких данных был сделан вывод о том, что в России число скончавшихся от заболевания, вызванного коронавирусом, якобы на 70% выше официальных данных, в противном случае в отношении издания могут быть применены "определенные организационные меры".
ТАСС 10:23
Общество

Умер писатель Константин Крылов

Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
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Общество

Вице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится

Москва, 12 мая 2020, 17:34 — REGNUM Правительство Российской Федерации рассчитывает, что эпидемическая ситуация в стране наладится летом 2020 года.
REGNUM 10:34
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Общество

Семьи с детьми от трех до 16 лет получат разовую выплату

Сумма составит десять тысяч рублей. О выплате рассказал Владимир Путин в ходе обращения к жителям России.
Бугульминская газета вчера в 11:36
Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
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Общество

Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:48
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Общество

Вильфанд предсказал неоднородное лето в России

Газета.Ru 02:21
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Авто

В России появилась бронированная Audi за 55 млн рублей

Как сообщают «Автоновости дня», стоимость автомобиля составит минимум 55 млн рублей, однако купить его смогут не все: все заказы верифицируются в Германии, и некоторым клиентам их попросту не одобряют.
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В Коми на главу города завели дело из-за детской площадки

Следственные органы возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении главы администрации Инты из-за завышенного контракта на установку детской площадки, сообщает СУСК РФ по Коми.
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Финансы

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей

Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
ТАСС 09:20
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Происшествия

Один иранский военный корабль подбил ракетой другой

По предварительным данным, все произошло в воскресенье вечером в Оманском заливе, когда одно судно военно-морских сил страны случайно выпустило ракету по другому кораблю.
Вести.Ru вчера в 07:35
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