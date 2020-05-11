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ВедомостиВедомостиТретий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей

Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%.
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с чего всё началось

Третий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей

Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%. За 2020 г. экономика может упасть на 4%, говорил ранее в интервью "Ведомостям" министр финансов Антон Силуанов.
Ведомостивчера в 13:36

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«Ведомости» узнали о цене третьего пакета антикризисных мер

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Новый антикризисный пакет мер, объявленный Владимиром Путиным, обойдется бюджету в 800 миллиардов рублей

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Подсчитано, во сколько обойдутся бюджету РФ новые антикризисные меры

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«Ведомости»: в правительстве оценили анонсированные Путиным меры поддержки в 800 млрд рублей

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«Ведомости»: Новый антикоронавирусный пакет обойдется в 800 млрд рублей

Фонтанка.Ру04:29

Малый бизнес дождался списания налогов и соцвзносов

Ведомостивчера в 15:53
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Регулятор ФРГ к 24 мая вынесет решение по «Северному потоку — 2»

Решение будет вынесено самое позднее к 24 мая 2020 года, — передаёт ТАСС сообщение представителя пресс-службы регулятора.
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Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок

"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
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В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования.
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Запрет на передвижения между муниципалитетами сохранится. С 1 июня заработают санатории, имеющие медицинскую лицензию, сказал Кондратьев.
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Дмитрий Песков заболел коронавирусом

У пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова диагностирован коронавирус COVID-19.
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Как получить выплату на ребенка, которую обещал Путин: инструкция

С 1 июня будет осуществляться разовая выплата на каждого ребенка с трех до 15 лет, которая составит 10 тысяч рублей.
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Посол Украины пригрозил Турции туристическим бойкотом из-за песни «Катюша»

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Изначально выпустить Windows 10 May 2020 Update планировали для пользователей 12 мая, а для производителей и того раньше — 28 апреля.
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ПФР: Расширены государственные меры поддержки для семей с детьми

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Названо условие выработки иммунитета к коронавирусу

Выработка иммунитета к инфекции зависит от состояния организма, заявил доктор медицинских наук Антон Ершов в эфире телеканала "Россия 24".
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Банк России ощутимо понизил официальные курсы доллара и евро

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Жителей Смоленской области обязали носить маски в общественных местах

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В Севастополе отказались от «самовозгорающихся» аппаратов ИВЛ

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