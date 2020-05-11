Коронавирус
ВедомостиТретий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей
Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%.
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с чего всё началось
Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%. За 2020 г. экономика может упасть на 4%, говорил ранее в интервью "Ведомостям" министр финансов Антон Силуанов.Ведомостивчера в 13:36
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Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости 11:48
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК 15:24
Музыка
12 млн просмотров за два дня набрал новый клип Little Big
Всего за два дня видеоролик набрал 12 миллионов просмотров. За три первых часа видео набрало миллион просмотров.
Pravda.Ru 10 мая в 11:02
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости 15:59
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в больнице Санкт-Петербурга
Областная Рязанская Газета 03:18
Общество
Госдума временно разрешила приобретать полис ОСАГО без техосмотра
Государственная дума РФ во втором чтении временно разрешила приобретать водителям полис ОСАГО без техосмотра транспортного средства.
ПолитРоссия 06:54
Происшествия
Призывавший к совершению терактов иностранец задержан в Хабаровске
Гражданина одной из стран Средней Азии, призывавший к финансированию терроризма и совершению терактов, задержан сотрудниками российских правоохранительных органов в Хабаровске.
Вести.Ru 20:43
Общество
Лукашенко: Россия переняла метод Белоруссии по борьбе с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что принятая его страной стратегия действий в период пандемии коронавируса - отказ от остановки производства - доказала свою эффективность.
Московский Комсомолец 05:14
Происшествия
Новый фейк про коронавирус «гуляет» в приморских мессенджерах
В мессенджерах распространяется аудиосообщение, в котором говорится, что в больницу Находки прибыли врачи, которые за денежное вознаграждение ставят всем умершим пациентам диагноз "коронавирус".
Владивосток-Новости 19:44
Наука
К концу XXI века уровень Мирового океана поднимется на метр
Pravda.Ru вчера в 10:29
Политика
Канцлер Австрии анонсировал отмену контроля на границе с Швейцарией
Как сообщает телеканал SRF, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о возможной отмене контроля на границе с Швейцарией, введенного из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 20:15
Общество
Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса
"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог.
Газета.Ru 18:31
Игры
Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года
Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK 10 мая в 11:37
Футбол
Рабьо не хочет возвращаться в «Ювентус» из-за снижения зарплат
Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо не хочет возвращаться в расположение клуба.
Metaratings 05:33
Экономика
«Роснефть» оказалась крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей»
Связь между крупнейшим деловым российским изданием «Ведомости» и компанией «Роснефть» обнаружили журналисты сразу нескольких изданий — «Медузы», Forbes, The Bell.
Новый Век 08:29
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили $1,7 млрд.
Коммерсантъ 13:21
Общество
Первый этап выхода из самоизоляции начнется 14 мая в Иркутской области
В этот четверг, 14 мая, в регионе планируется приступить к первому этапу выхода из режима ограничений, связанных с коронавирусом.
Байкал24 05:07
Политика
Пресс-секретарь Путина госпитализирован с коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков госпитализирован в больницу с диагнозом коронавирус, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости 19:02
Армия и оружие
Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
РИА Новости вчера в 18:19
Политика
Польша считает Россию основной угрозой
Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
Фигурное катание
Щербакова опровергла информацию об уходе от Тутберидзе
Серебряная медалистка чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию Анна Щербакова опровергла информацию о намерении отказаться от услуг тренера Этери Тутберидзе.
RT на русском 03:57
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Соломоновых островах
В РАН зарегистрировали подземный толчок магнитудой 6,5 был к юго-востоку от столицы Соломоновых островов города Хониара в акватории Кораллового моря.
Газета.Ru 21:00
Кино
Premier Studios начнет производство документального кино и сериалов
В 2019 году Premier Studios реализовала аналогичный проект в тестовом режиме для производства веб-сериалов и результат удовлетворил компанию, сказал продюсер и один из руководителей Premier Studios Валерий Федорович.
Telesputnik.ru 04:51
Авто
Продажи новых машин в России упали на 72% в апреле
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в апреле 2020 года снизились на 72,4% по сравнению с апрелем 2019 года и составили 38 922 единиц.
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Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры
В интернет попали снимки нового Mercedes-Benz S-Класса, который сфотографировали в Китае во время дорожных испытаний.
Тарантас Ньюс 04:34
Транспорт
Российские авиакомпании в апреле сократили перевозки на 91,8%
В целом же рынок авиаперевозок в апреле сократился на 91,8%, до 771,2 тыс. перевезенных пассажиров.
ТАСС 11:03
Происшествия
В Челябинске за избиение дубинкой задержанного арестован полицейский
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Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru 10:41
Общество
В Свердловской области от коронавируса вылечились еще 99 человек
В Свердловской области от коронавируса вылечились еще 99 человек.
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