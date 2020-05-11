Коронавирус

ВедомостиВедомостиТретий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей

Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%.
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с чего всё началось

Третий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей

Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%. За 2020 г. экономика может упасть на 4%, говорил ранее в интервью "Ведомостям" министр финансов Антон Силуанов.
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Третий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей

Ведомостивчера в 13:36

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«Ведомости»: в правительстве оценили анонсированные Путиным меры поддержки в 800 млрд рублей

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Новый антикризисный пакет мер, объявленный Владимиром Путиным, обойдется бюджету в 800 миллиардов рублей

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