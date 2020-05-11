Коронавирус
ВедомостиТретий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей
Компаниям малого и среднего бизнеса, индивидуальным предпринимателям из пострадавших отраслей и социально ориентированным НКО полностью спишут налоговые (кроме НДС) и страховые платежи за II квартал.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 18:37, Ашберн
Гаджеты
Трехкратный оптический зум появится в новом iPhone 12 Pro
ToDay News Ufa вчера в 09:52
Общество
Семьи с детьми в России получат новые выплаты
Напомним, ранее семьям с детьми до трёх лет, имеющим право на материнский капитал, были установлены ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей.
Бел.Ру 11:30
Технологии
Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10
Сетевые источники сообщают, что в настоящее время пользователи Windows 7 всё ещё могут обновить бесплатно программную платформу до Windows 10, несмотря на то, что официально это предложение стало неактуальным несколько лет назад.
3DNews 04:59
Общество
Президент Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми
Сегодня Президент России объявил о новых выплатах семьям с детьми – сообщает K1NEWS.RU.
k1news.ru 10:30
Футбол
Владельцы «Манчестер Сити» могут купить бельгийский футбольный клуб
Ломмель, 9 мая 2020, 11:29 — REGNUM Холдинг City Football Group может купить бельгийский футбольный клуб «Ломмел».
REGNUM 09 мая в 04:29
Происшествия
Организаторов массовой «вечеринки» в Подмосковье доставили в полицию
Организаторов массовых гуляний у ТЦ в Солнечногорске доставили в полицию для объяснений, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
РИА Новости 13:05
Технологии
В интерфейсе Thunderbolt обнаружены уязвимости
Исследователь компьютерной безопасности Бьёрн Руйтенберг (Björn Ruytenberg), работающий в техническом университете Эйндховена, рассказал об уязвимостях, обнаруженных в компьютерах, оснащенных интерфейсом Thunderbolt.
iXBT.com 08:01
Единоборства
Фергюсон получил перелом орбитальной кости
Согласно источнику, американец был доставлен в больницу, где врачи обнаружили у него перелом орбитальной кости.
Советский спорт 01:03
Гаджеты
Топовая версия нового MacBook Pro 13 поддерживает 87-ваттную зарядку
Версии ноутбуков на десятом поколении Core поставляются с зарядками мощностью 87 Вт, а вот версии ноутбуков попроще оснащены 61-ваттной зарядкой.
Astera вчера в 15:02
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
Общество
Twitter начнет бороться с фейками о коронавирусе
Представители социальной сети Twitter заявили о том, что компания начнет маркировать твиты, содержащие спорную или ошибочную информацию о коронавирусе.
Lenta.ru 17:25
Игры
Анонсированы шесть дополнений для Civilization VI
Firaxis Games анонсировала абонемент New Frontier Pass для Civilization VI, в который войдут шесть дополнений.
CyberSport.ru 13:05
Общество
Воробьев назвал срок продления ограничений в Подмосковье
Ограничения по работе, которые были введены в Подмосковье из-за распространения коронавируса, будут продлены до 18 мая.
Известия 14:29
Экономика
Путин отменил режим нерабочих дней с 12 мая
Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам России перед совещанием с главами субъектов сообщил о том, что им подписан указ о снятии режима нерабочих дней с завтрашнего дня, 12 мая.
Pro Город Самара 09:58
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Общество
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Совместная российско-китайской компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск-Хэйхэ", но работу он начнет после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
РИА Новости 17:20
Здоровье
В Польше разработан калькулятор смерти от коронавируса
Петр Бандош, главный создатель калькулятора и доктор медицинских наук, отмечает, что риск смерти от коронавируса зависит от образа жизни и имеющихся хронических заболеваний, осложнений.
ToDay News Ufa 06:20
Общество
В Крыму до лета продлили самоизоляцию и ввели масочный режим
Полуостров продолжит жить в режиме самоизоляции до 31 мая. Кроме того, со вторника в Крыму начнет действовать обязательный масочный режим.
Krym.News 09:51
Общество
Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае
Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения.
Lenta.ru 06:51
Общество
Первое после переезда важное видеообращение записал принц Гарри
Принц отметил, что бывают обстоятельства, противостоять которым очень трудно, но команда организаторов сделала все возможное, чтоб игры состоялись в следующем году.
RuNews24.ru вчера в 06:06
Общество
В Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции
В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение.
РБК 14:46
Здоровье
Тесты на коронавирус могут ошибаться на всех стадиях болезни
По словам Анчи Барановой, профессора школы системной биологии GMU (США), доктора биологических наук, даже в случае отсутствия симптомов, на первой стадии идёт размножение вируса, а его носитель является разносчиком инфекции.
Областная Рязанская Газета 07:16
Авто
В апреле продажи АвтоВАЗа снизились в три раза
Автоновости дня 01:59
Общество
Стала известна причина обрушения сайта госуслуг
Напомним, в понедельник, 11 мая, заявил Владимир Путин во время своего обращения к россиянам заявил, что из-за пандемии коронавируса в России необходимы дополнительные меры по поддержке бизнеса, а также прямая помощь гражданам.
Профиль 15:37
Авто
Новый Volvo XC100 станет полностью электрическим
Оба кроссовера будут построены на модернизированной модульной архитектуре SPA 2, однако XC90 должен получить и гибридные системы, и полностью электрическую версию, а вот флагман XC100, вопреки ожиданиям, будет только электрическим.
Автоновости дня 13:45
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле силовиками окраин Горловки
Украинские силовики в понедельник обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, повреждение получило здание школы, сообщил журналистам глава городской администрации Иван Приходько.
РИА Новости 15:43
Происшествия
В Петербурге из-под тротуара вырвалось пламя
В ролике видно, как часть тротуара немного приподнимается, а затем из-под него вырывается пламя на проезжую часть дороги.
РБК 15:55